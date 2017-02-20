12:10, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Fransa'dan 'medeniyet' dersi! Kayalarla mÃ¼dahale | FOTO





Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n olduÄŸu yere kayalar yerleÅŸtirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'nÄ±n baÅŸkentiÂ Paris'in 18. bÃ¶lgesinde yer alanÂ La ChapelleÂ kÃ¶prÃ¼sÃ¼ altÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸ bÃ¼yÃ¼kÂ kayaÂ parÃ§alarÄ± gÃ¶renleri ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor. KÃ¶prÃ¼nÃ¼n biraz ilerisinde bulunan mÃ¼lteci merkezine alÄ±nmayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã§adÄ±r kurmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in kÃ¶prÃ¼ altÄ±na kayalarÄ±n yerleÅŸtirilmesi, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi. "YEMEK DAÄžITIMINA DEVAM EDECEÄžÄ°Z" Paris Belediyesi tarafÄ±ndan konulan kayalar hakkÄ±nda yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼ "Solidarite Migrants Wilson", durumun kesinlikle kabul edilemez olduÄŸunu, daha Ã¶nce de aynÄ± bÃ¶lgede sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yemek daÄŸÄ±tÄ±rken tehdit edildiklerini ve engellenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi. Ã–rgÃ¼t, engellemelere raÄŸmen gidecek hiÃ§bir yeri olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kayalar arasÄ±nda uyumaya Ã§alÄ±ÅŸan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek hem mÃ¼lteci merkezine giriÅŸ yapmak iÃ§in bekleyen hem de bÃ¶lgedeki Ã§aresiz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na devam edeceÄŸini kaydetti. Paris'in 18. bÃ¶lgesinde yer alan La Chapelle kÃ¶prÃ¼sÃ¼ altÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n daha Ã¶nce sÄ±k sÄ±k Ã§adÄ±r kurduÄŸu kÃ¶prÃ¼ altÄ±na bÃ¼yÃ¼k kayalar yerleÅŸtirildi.Â

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