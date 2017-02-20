12:21, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Trump'Ä±n Ä°sveÃ§'le ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ± krize neden oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada kullandÄ±ÄŸÄ±, "DÃ¼n gece Ä°sveÃ§'te ne olduÄŸuna bakÄ±n, kim inanÄ±rdÄ± buna? Ä°sveÃ§ Ã§ok sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kabul etti. HiÃ§ hayal etmedikleri kadar sorunla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yalar." ifadesinin ardÄ±ndan Ä°sveÃ§'in Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi konu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama talep etti.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n cumartesi gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi mitingde, "DÃ¼n gece Ä°sveÃ§'te ne olduÄŸuna bakÄ±n, kim inanÄ±rdÄ± buna? Ä°sveÃ§ Ã§ok sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kabul etti. HiÃ§ hayal etmedikleri kadar sorunla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yalar." demesi Ä°sveÃ§'te bÃ¼yÃ¼k ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±landÄ±.

Trump, cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°sveÃ§ ile ilgili kullandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zlerin iÃ§eriÄŸiyle ilgili Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''Ä°sveÃ§'te neler olduÄŸuna dair aÃ§Ä±klamam Fox TV'de izlediÄŸim Ä°sveÃ§'teki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili bir hikayeden kaynaklandÄ±.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°sveÃ§'in Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÅŸvurarak, BaÅŸkan Trump'Ä±n cumartesi gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada kullandÄ±ÄŸÄ± ''DÃ¼n gece Ä°sveÃ§'te ne olduÄŸuna bakÄ±n'' ifadeleri iÃ§in aÃ§Ä±klama istedi.

Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼lerinden Catarina Axelsson yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Trump'Ä±n neyi anlatmak istediÄŸini bilmek istiyoruz. Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸimiz aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 'DÃ¼n gece Ä°sveÃ§'te ne olduÄŸuna bakÄ±n' ifadeleri iÃ§in aÃ§Ä±klama istedik." dedi.

Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Carl Bildt de Twitter hesabÄ±ndan, ''Ä°sveÃ§? TerÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±? Ne iÃ§miÅŸ olabilir? Sorular Ã§ok.'' paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

Ä°sveÃ§'in Aftonbladet gazetesi de BaÅŸkan Trump'Ä±n yapÄ±mcÄ±sÄ± Ami Horowitz olan ve Ä°sveÃ§'teki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± konu alan bir belgeseli izledikten sonra bÃ¶yle bir aÃ§Ä±klamaya gerek duyduÄŸunu savundu.

Trump, cumartesi gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlediÄŸi mitingde, "Ãœlkemizi gÃ¼venli tutmalÄ±yÄ±z. Almanya'da neler olduÄŸunu bakÄ±n. DÃ¼n gece Ä°sveÃ§'te ne olduÄŸuna bakÄ±n. Ä°sveÃ§, kim inanÄ±rdÄ± buna? Ä°sveÃ§ Ã§ok sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kabul etti. HiÃ§ hayal etmedikleri kadar sorunla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yalar. BrÃ¼ksel'de neler olduÄŸuna bakÄ±n. TÃ¼m dÃ¼nyada neler olduÄŸuna bakÄ±n. Nice ÅŸehrine bakÄ±n. Paris'e bakÄ±n." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.