12:21, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

TerÃ¶rle mÃ¼cadelede bir haftalÄ±k bilanÃ§o aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yÃ¶nelik 13-20 Åžubat'ta Ã¼lke genelinde dÃ¼zenlenenÂ operasyonlarda 10Â terÃ¶ristÂ etkisiz hale getirildi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlara iliÅŸkin bilgi verildi.

Buna gÃ¶re, yurt genelinde geÃ§en hafta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince PKK'ya yÃ¶nelik 268 operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi, Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ± ile gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bin 67 ÅŸÃ¼pheliden 57'si tutuklandÄ±.

Sol terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 15 ÅŸÃ¼pheli de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Operasyonlarda 3'Ã¼ Ã¶lÃ¼, biri yaralÄ±, 5'i saÄŸ ve 1'i teslim olmak Ã¼zere 10 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar kapsamÄ±nda terÃ¶ristler tarafÄ±ndan Tunceli, BingÃ¶l, Hatay, DiyarbakÄ±r, Mardin ve Batman'da kullanÄ±lan 18 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve maÄŸara ile tuzaklanan 31 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n imha edildi. AyrÄ±ca 104 kilogram plastik patlayÄ±cÄ± madde, 2 ton 985 kilogram patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan madde, 14 el bombasÄ±, Ã§eÅŸitli Ã§aplarda, 19'u aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak Ã¼zere 42 silah ele geÃ§irildi.

DEAÅž ile irtibatlÄ± olduklarÄ± deÄŸerlendirilerek gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 21 ÅŸÃ¼pheliden 5'i ve FETÃ–/PDY ile mÃ¼cadele kapsamÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarda yakalanan 501 zanlÄ±dan 63'Ã¼ tutuklandÄ±.

UYUÅžTURUCU OPERASYONLARI

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin finans kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik 73 ilde 573 uyuÅŸturucu operasyonu dÃ¼zenlendi.

Operasyonlarda 4 ton 717 kilogram esrar, 51 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 11 kilogram Afyon sakÄ±zÄ±, 3 bin 73 uyuÅŸturucu hap, 5 kilogram metamfetamin, bir kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 81 kilogram uyuÅŸturucu ham maddesi, 1 milyon 266 bin 257 adet kaÃ§ak sigara ve 46 bin 920 litre akaryakÄ±t ele geÃ§irildi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 852 ÅŸÃ¼pheliden 105'i tutuklandÄ±.

DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 74'Ã¼ denizlerde olmak Ã¼zere 2 bin 439 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men yakalandÄ±. Operasyonlarda organizatÃ¶r olduklarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 48 zanlÄ±dan 13'Ã¼ tutuklandÄ±.