Dillerinde TÃ¼rkiye duasÄ±, akÄ±llarÄ±nda Suriye Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼

Suriyeâ€™de 2011 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan iÃ§ karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n ardÄ±ndan binlerce insanÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, milyonlarca insanÄ±n yardÄ±ma muhtaÃ§, binlercesinin de mÃ¼lteci konumuna geldiÄŸi Suriye'deki iÃ§ savaÅŸÄ±n ardÄ±ndanÂ TÃ¼rkiye, ilk gÃ¼nden beri din, dil, Ä±rk ayrÄ±mÄ± yapmadan "aÃ§Ä±k kapÄ±" politikasÄ±yla savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±naÂ kucak aÃ§tÄ±.
BirÃ§ok kurumun destekleriyle kurulan kamplar, altyapÄ±sÄ±, sosyal donatÄ± alanlarÄ±, saÄŸlÄ±k hizmetleri ve eÄŸitim imkanlarÄ±yla modern birer yerleÅŸim yerine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Åžu an Hatay, Gaziantep, ÅžanlÄ±urfa, Kilis, Mardin, KahramanmaraÅŸ, Osmaniye, AdÄ±yaman, Adana ve Malatya'da kurulan kamplar, geÃ§en ay sonu itibarÄ±yla 260 bin 53 kiÅŸiye hizmet verir hale geldi.
260 binden fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya ev sahipliÄŸi yapan TÃ¼rkiye'de en fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± aÄŸÄ±rlayan il ÅžanlÄ±urfa oldu. 114 bin 807 kiÅŸiyi aÄŸÄ±rlayan ÅžanlÄ±urfa'yÄ± ise 39 bin 69'la Gaziantep, 36 bin 885 ile de Kilis takip etti.
TÃ¼rkiye'nin 10 ilindeki kamplara daÄŸÄ±lan Suriyeliler, TÃ¼rkiye'nin kendilerine saÄŸladÄ±ÄŸÄ± imkanlar sayesinde her fÄ±rsatta minnettarlÄ±k duygularÄ±nÄ± dile getiriyor. Dillerinden TÃ¼rkiye duasÄ±nÄ± eksik etmeyen Suriyeliler, bir yandan da vatanlarÄ±ndan uzak kalmanÄ±n Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸÄ±yor. Ãœlkelerine gelen Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n hayalini kuran Suriyeliler, akÄ±llarÄ±ndan Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k kelimelerini eksik etmiyor.
YaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±l Ã¶nce 4 Ã§ocuÄŸuyla Halep'ten ayrÄ±larak Nizip Konteyner Kente yerleÅŸen ÅžÄ±h Diyab Ferruh, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Halep'teyken ticaretle uÄŸraÅŸarak geÃ§imlerini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SavaÅŸÄ±n ÅŸiddetlenmesiyle evini ve memleketini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ferruh, kampta Ã§ok rahat bir yaÅŸantÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸunu, daha iyisini tahmin bile edemeyeceklerini belirtti.
SaÄŸlanan imkanlar iÃ§in TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r eden Ferruh, "BaÅŸka Ã¼lkelerdeki kamplarÄ± gÃ¶rmedik ama gÃ¶renlerin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re burasÄ± saray. O yÃ¼zden TÃ¼rkiye'ye ne kadar dua etsek az. Bize kimsenin gÃ¶stermediÄŸi ÅŸefkat ve aÄŸabeylik gÃ¶steriliyor. Burada yaÅŸananlar unutulmaz." diye konuÅŸtu.
Suriye'deyken devlet memuru olan Abu Ahmed de 8 Ã§ocuÄŸu olduÄŸunu ve 4 yÄ±ldÄ±r kamplarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
TÃ¼rkiye hÃ¼kÃ¼metinin kendilerine sÄ±nÄ±rsÄ±z destek verdiÄŸini ifade eden Ahmed, "TÃ¼rkiye bize kardeÅŸ gibi davrandÄ±. TÃ¼rkiye bize kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Allah razÄ± olsun. TÃ¼rkiye olmasaydÄ± ÅŸimdi muhtemelen bizler de Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼k." dedi.Â
TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli turizm merkezlerinden Kapadokya bÃ¶lgesindeki tarihi yer altÄ± ÅŸehirleri, her yÄ±l yÃ¼z binlerce turisti gizemli bir yolculuÄŸa Ã§Ä±karÄ±yor
SaÄŸlÄ±k hizmetleri ve eÄŸitim imkanlarÄ±yla modern yerleÅŸime dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len kamplarda kalan Suriyeliler, yardÄ±mlarÄ± nedeniyle dillerinden TÃ¼rkiye'ye dualarÄ± eksik etmezken, bir yandan da Ã¼lkelerine huzur gelmesini bekliyor
KahramanmaraÅŸ'taki Eshab-Ä± Kehf KÃ¼lliyesi, kÃ¼ltÃ¼rel ve manevi mirasÄ±nÄ±n yanÄ±nda karlar altÄ±ndaki tablolarÄ± aratmayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle de ziyaretÃ§ilerini bekliyor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "Ãœlkesine (Ä°ran) mÃ¼lteci olarak sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ± dahi savaÅŸ alanÄ±na sÃ¼rmekten Ã§ekinmeyen bir Ã¼lkenin bÃ¶lgedeki gerginliÄŸin ve istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n sorumlusu olarak baÅŸkalarÄ±nÄ± itham etmesi kabul edilemez." dedi
BaÅŸkentte devam eden FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bir binbaÅŸÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 6 kiÅŸi tutuklandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸiminde yer alan sanÄ±k Seymen, "Ben darbe yaptÄ±m, cezasÄ± idam da olsa canÄ±m acÄ±maz. Ä°ntihar olmayacaÄŸÄ±nÄ± bilsem, sandalyeye tekmeyi kendim vururum" dedi
Ä°zmir'in FoÃ§a ilÃ§esinde, askeri gemide Ã§Ä±kan yangÄ±nda dumandan etkilenen 4 askerden biri ÅŸehit oldu
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, ABD'li yetkililerin TÃ¼rkiye'yi ziyaretiyle ilgili olarak, "Ã–ncelikle, Amerika BirleÅŸik Devletlerinden Ã§ok Ã¼st dÃ¼zey yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler her ÅŸeyden evvel hayra alamettir" dedi.
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda yakalanan eski hakim Dursun Ali GÃ¼ndoÄŸdu ile eski savcÄ±lar Adnan Ã‡imen ve Sadrettin SarÄ±kaya tutuklandÄ±
HSYK 2.Dairesi FETÃ–/PDY ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edilen 227 hakim ve savcÄ±yÄ± meslekten ihraÃ§ etti
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 15 eski BTK Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 10'u Ankara TerÃ¶rle MÃ¼cadele ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BingÃ¶l OÄŸuldere kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda en az 4 bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullanÄ±labilecek 1,5 ton amonyum nitrat gÃ¼bre, 500 kilogram amonyum nitrat gÃ¼bre ile hazÄ±rlanan patlayÄ±cÄ± madde, Zagros silahÄ± ile Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
Zaman gazetesinin eski genel yayÄ±n yÃ¶netmeni Ekrem DumanlÄ± hakkÄ±nda iade talepnamesi hazÄ±rlandÄ±.
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esine baÄŸlÄ± KorukÃ¶y'de 10 gÃ¼n Ã¶nce ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Sezer Aydemir" operasyonu sÃ¼rÃ¼yor.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Milletvekili BehÃ§et YÄ±ldÄ±rÄ±m serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
IÅŸÄ±k Sigorta A.Åž.'nin TÃ¼rkiye TarÄ±m Kredi Kooperatifleri Merkez BirliÄŸi tarafÄ±ndan devralÄ±nmasÄ± iÅŸlemine izin verildi.