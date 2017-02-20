GÃ¼ncelleme: 03:25, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Dillerinde TÃ¼rkiye duasÄ±, akÄ±llarÄ±nda Suriye Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriyeâ€™de 2011 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan iÃ§ karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n ardÄ±ndan binlerce insanÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, milyonlarca insanÄ±n yardÄ±ma muhtaÃ§, binlercesinin de mÃ¼lteci konumuna geldiÄŸi Suriye'deki iÃ§ savaÅŸÄ±n ardÄ±ndanÂ TÃ¼rkiye, ilk gÃ¼nden beri din, dil, Ä±rk ayrÄ±mÄ± yapmadan "aÃ§Ä±k kapÄ±" politikasÄ±yla savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±naÂ kucak aÃ§tÄ±.

BirÃ§ok kurumun destekleriyle kurulan kamplar, altyapÄ±sÄ±, sosyal donatÄ± alanlarÄ±, saÄŸlÄ±k hizmetleri ve eÄŸitim imkanlarÄ±yla modern birer yerleÅŸim yerine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Åžu an Hatay, Gaziantep, ÅžanlÄ±urfa, Kilis, Mardin, KahramanmaraÅŸ, Osmaniye, AdÄ±yaman, Adana ve Malatya'da kurulan kamplar, geÃ§en ay sonu itibarÄ±yla 260 bin 53 kiÅŸiye hizmet verir hale geldi.

KAMP KAPASÄ°TESÄ°NDE Ã–NCÃœ ÅžEHÄ°R: ÅžANLIURFA

260 binden fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya ev sahipliÄŸi yapan TÃ¼rkiye'de en fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± aÄŸÄ±rlayan il ÅžanlÄ±urfa oldu. 114 bin 807 kiÅŸiyi aÄŸÄ±rlayan ÅžanlÄ±urfa'yÄ± ise 39 bin 69'la Gaziantep, 36 bin 885 ile de Kilis takip etti.

TÃ¼rkiye'nin 10 ilindeki kamplara daÄŸÄ±lan Suriyeliler, TÃ¼rkiye'nin kendilerine saÄŸladÄ±ÄŸÄ± imkanlar sayesinde her fÄ±rsatta minnettarlÄ±k duygularÄ±nÄ± dile getiriyor. Dillerinden TÃ¼rkiye duasÄ±nÄ± eksik etmeyen Suriyeliler, bir yandan da vatanlarÄ±ndan uzak kalmanÄ±n Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸÄ±yor. Ãœlkelerine gelen Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n hayalini kuran Suriyeliler, akÄ±llarÄ±ndan Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k kelimelerini eksik etmiyor.

"BURADA YAÅžANANLAR UNUTULMAZ"

YaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±l Ã¶nce 4 Ã§ocuÄŸuyla Halep'ten ayrÄ±larak Nizip Konteyner Kente yerleÅŸen ÅžÄ±h Diyab Ferruh, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Halep'teyken ticaretle uÄŸraÅŸarak geÃ§imlerini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SavaÅŸÄ±n ÅŸiddetlenmesiyle evini ve memleketini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ferruh, kampta Ã§ok rahat bir yaÅŸantÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸunu, daha iyisini tahmin bile edemeyeceklerini belirtti.

SaÄŸlanan imkanlar iÃ§in TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r eden Ferruh, "BaÅŸka Ã¼lkelerdeki kamplarÄ± gÃ¶rmedik ama gÃ¶renlerin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re burasÄ± saray. O yÃ¼zden TÃ¼rkiye'ye ne kadar dua etsek az. Bize kimsenin gÃ¶stermediÄŸi ÅŸefkat ve aÄŸabeylik gÃ¶steriliyor. Burada yaÅŸananlar unutulmaz." diye konuÅŸtu.

"TÃœRKÄ°YE BÄ°ZE KARDEÅž GÄ°BÄ° DAVRANDI"

Suriye'deyken devlet memuru olan Abu Ahmed de 8 Ã§ocuÄŸu olduÄŸunu ve 4 yÄ±ldÄ±r kamplarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

TÃ¼rkiye hÃ¼kÃ¼metinin kendilerine sÄ±nÄ±rsÄ±z destek verdiÄŸini ifade eden Ahmed, "TÃ¼rkiye bize kardeÅŸ gibi davrandÄ±. TÃ¼rkiye bize kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Allah razÄ± olsun. TÃ¼rkiye olmasaydÄ± ÅŸimdi muhtemelen bizler de Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼k." dedi.Â