12:34, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Hafter Libya'daki seÃ§imlerden ÅŸikayetÃ§i

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Â Libya'daki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine (TM) baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin komutanÄ± General Halife Hafter, demokratik dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m saÄŸlanmadan yapÄ±lan seÃ§imlerin Ã¼lkeye fayda deÄŸil zarar getirdiÄŸini sÃ¶yledi.

Hafter, MÄ±sÄ±r'da yayÄ±n yapan On Tv'de gazeteci Yusuf el-Huseyni'nin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajÄ±n ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, Ã¼lkede yaÅŸananlarÄ± baÅŸtan sona bir "oyalama" ve "vakit kaybÄ±" olarak deÄŸerlendirdi.

General Hafter, "SeÃ§imler, kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lardan baÅŸka bir ÅŸey getirmedi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri seÃ§imler yÃ¼zÃ¼nden ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bedelini ise Libya halkÄ± Ã¶dedi. SavaÅŸtan demokrasiye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir siyasi geÃ§iÅŸ dÃ¶neminin olmasÄ± gerekiyor. Suheyrat AntlaÅŸmasÄ± bir devlet inÅŸa edemez, aksine yÄ±kar. YaÅŸananlar, baÅŸtan sona vakit kaybÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Libya'da diyalog sÃ¼reci baÅŸlamadan gÃ¼venlik ve istikrarÄ±n hakim olmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden Hafter, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ diyalog, istikrar olmadan iÅŸe yaramayacak." diye konuÅŸtu.

LÄ°BYA'DAKÄ° BEKLEYÄ°Åž

Libya'da 17 Åžubat 2011'deki devrimin ardÄ±ndan yaÅŸanan siyasi istikrarsÄ±zlÄ±k ve karÅŸÄ±t gruplar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucu biri Tobruk'ta (Temsilciler Meclisi), diÄŸeri Trablus'ta (Milli Genel Kongre) olmak Ã¼zere iki meclis ve rakip yÃ¶netim ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) giriÅŸimleriyle 17 AralÄ±k 2015'te Fas'Ä±n Suheyrat kentinde varÄ±lan Libya Siyasi AntlaÅŸmasÄ± uyarÄ±nca BaÅŸkanlÄ±k Konseyi (BK) kuruldu. BM GÃ¼venlik Konseyi 2259 sayÄ±lÄ± kararlÄ± BK'yÄ± Libya'nÄ±n tek meÅŸru temsilcisi olarak tanÄ±dÄ±. BK baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine Fayiz es-Serrac getirildi.

Ancak BK'nÄ±n sunduÄŸu hÃ¼kÃ¼met listeleri General Hafter'in baskÄ±larÄ± nedeniyle Tobruk'daki Temsilciler Meclisinde onaylanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bakanlar gÃ¶revlerini vekaleten yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

BazÄ± bÃ¶lge Ã¼lkelerinin olumsuz mÃ¼dahalelerine karÅŸÄ±n uluslararasÄ± toplum ihtilafÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesine yÃ¶nelik eÅŸ gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ Ã§abalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.