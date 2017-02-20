DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

"Futbolda ÅŸike" soruÅŸturmasÄ±nda "kumpas" kurduÄŸu iddiasÄ±yla haklarÄ±nda 35 yÄ±ldan 85 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±lan 15'i tutuklu 108 sanÄ±k hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi karÅŸÄ±sÄ±nda yapÄ±lan duruÅŸma salonunda gÃ¶rÃ¼len ilk duruÅŸmaya bu davanÄ±n tutuklu 15 sanÄ±ÄŸÄ± ile baÅŸka suÃ§tan tutuklu eski Ä°stanbul Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Fuat YÄ±lmazer ve gazeteci Mehmet Baransu'nun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 sanÄ±k katÄ±ldÄ±.
DuruÅŸmada tutuksuz 34 sanÄ±k ile taraflarÄ±n avukatlarÄ± da hazÄ±r bulundu.
DuruÅŸmada kimlik tespitinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada tutuklu sanÄ±klarÄ±n olduÄŸu bÃ¶lÃ¼mde oturan Mehmet Baransu ile mÃ¼ÅŸtekilerin bulunduÄŸu tarafta bulunan FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.
Baransu'nun kendisine kÃ¼fÃ¼r ettiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, buna tepki gÃ¶sterdi. Baransu'ya yÃ¶nelik "DÃ¶n Ã¶nÃ¼ne terbiyesiz" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m'a Baransu da "sensin" diyerek karÅŸÄ±lÄ±k verdi.
BazÄ± mÃ¼ÅŸtekilerin de "Herkesin hayatÄ±nÄ± kararttÄ±nÄ±z", "Hainler", "Ä°damlÄ±ksÄ±nÄ±z" sÃ¶zleri Ã¼zerine uzayan tartÄ±ÅŸma nedeniyle mÃ¼ÅŸtekiler ile tutuklu sanÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lÃ¼m arasÄ±na jandarma ekipleri girerek set oluÅŸturdu.Â
YÄ±ldÄ±rÄ±m da Baransu'ya yÃ¶nelik "Ä°damlÄ±ksÄ±nÄ±z idamlÄ±k, FETÃ–'nÃ¼n adamlarÄ±, herkesle hesaplaÅŸacaÄŸÄ±z, Ã¼lkeyi karanlÄ±ÄŸa gÃ¶tÃ¼rÃ¼yordunuz be vatan hainleri." diye konuÅŸtu.
TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda arkasÄ±nÄ± dÃ¶nerek mÃ¼ÅŸtekilerin bulunduÄŸu kÄ±sma bakan Ali Fuat YÄ±lmazer'in, jandarma ekipleri Ã¶nÃ¼nÃ¼ kapatarak engel oldu.
Buna karÅŸÄ± Ã§Ä±kan YÄ±lmazer, "ArkamÄ± dÃ¶nerim onlar mÃ¼ÅŸteki deÄŸil suÃ§lu... Delilli, belgeli" sÃ¶zlerine YÄ±ldÄ±rÄ±m ve diÄŸer mÃ¼ÅŸtekiler tepki gÃ¶sterdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz suÃ§lu deÄŸiliz. Her yerde kumpas yaptÄ±nÄ±z, siz kumpas yaptÄ±nÄ±z." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.
Bunun Ã¼zerine jandarma ekiplerince dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan YÄ±lmazer, bu sÄ±rada mÃ¼ÅŸtekilere dÃ¶nerek, "Oradan baÄŸÄ±rmakla olmuyor, adam olmak lazÄ±m." diyerek baÄŸÄ±rdÄ±.
Baransu'nun mÃ¼ÅŸteki tarafÄ±na dÃ¶nmesi Ã¼zerine tekrar baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma nedeniyle salonda gÃ¶revli askerler, Baransu'yu zorla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karttÄ±. Baransu'nun "Asker kaÃ§aklarÄ± ne zaman duruÅŸma salonuna alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±." diyerek baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
DuruÅŸma, kimlik tespitlerinin yapÄ±lmasÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor.
Bu arada davaya iliÅŸkin 80'in Ã¼zerinde klasÃ¶rÃ¼n mahkeme heyetinin arkasÄ±ndaki bÃ¶lÃ¼me yerleÅŸtirildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
DuruÅŸmaya, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yanÄ± sÄ±ra davanÄ±n mÃ¼ÅŸtekilerinden FenerbahÃ§e KulubÃ¼ asbaÅŸkanlarÄ±ndan Åžekip MosturoÄŸlu, Murat Ã–zaydÄ±nlÄ± ve Ã–nder FÄ±rat, FenerbahÃ§e KulubÃ¼ YÃ¶netim Kurul Ãœyesi Ä°lhan EkÅŸioÄŸlu, kulÃ¼bÃ¼n eski yÃ¶neticisi Ãœnal Uzun, Olgun Peker, Sivasspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mecnun Odyakmaz katÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Fuzuli AydoÄŸdu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 434 sayfalÄ±k iddianamede bir numaralÄ± sanÄ±k olarak FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸÄ±sÄ± Fetullah GÃ¼len yer alÄ±yor.
Ä°ddianamede, GÃ¼len'in yanÄ± sÄ±ra eski Ä°stanbul Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Fuat YÄ±lmazer, eski Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube mÃ¼dÃ¼rleri Mutlu EkizoÄŸlu, Nazmi ArdÄ±Ã§, kapatÄ±lan Zaman gazetesinin Genel YayÄ±n MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ekrem DumanlÄ±, kapatÄ±lan Samanyolu YayÄ±n Grubu'nun BaÅŸkanÄ± Hidayet Karaca, eski milletvekili Ä°lhan Ä°ÅŸbilen, avukatlar Halil Ä°brahim Koca ve Orhan Erdemli, kapatÄ±lan Taraf gazetesinin yazarÄ± Mehmet Baransu, iÅŸ adamÄ± Ä°hsan Kalkavan, Prof. Dr. Suat YÄ±ldÄ±rÄ±m, kapatÄ±lan Fatih Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Åžerif Ali Tekalan, kapatÄ±lan Zaman gazetesinin Haber MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammed Fatih UÄŸur'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 15'i tutuklu 108 sanÄ±k bulunuyor.
Davada, FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, EskiÅŸehirspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Halil Ãœnal, Sivasspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mecnun Odyakmaz, eski Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Sadri Åžener, FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶neticileri Osman Murat Ã–zaydÄ±nlÄ±, Ä°lhan YÃ¼ksel EkÅŸioÄŸlu, Åžekip MosturoÄŸlu ve Antalyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ RÄ±za Ã‡alÄ±mbay'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 74 kiÅŸi mÃ¼ÅŸteki olarak yer alÄ±yor.
Davada, eski BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶neticisi Serdal AdalÄ±, eski BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Tayfur HavutÃ§u, Gaziantepspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Uygun, Rizespor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Hikmet Karaman, Teknik DirektÃ¶r YÄ±lmaz Vural, futbol yorumcusu Sinan Engin, Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼ ve KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ± BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ, FenerbahÃ§eli oyuncu Emanuel Emenike ve eski futbolcu Ãœmit Karan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 91 kiÅŸi de maÄŸdur olarak bulunuyor.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Fuzuli AydoÄŸdu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianame kapsamÄ±nda, 1 numaralÄ± sanÄ±k Fetullah GÃ¼len'in, ''kiÅŸiler arasÄ±ndaki aleni olmayan konuÅŸmalarÄ± kayÄ±t etmek, Ã¶zel hayata iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve sesleri ifÅŸa etmek, kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma, haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal etmek, Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira, iftira nedeniyle maÄŸdurun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na veya tutuklanmasÄ±na neden olma, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma veya yÃ¶netme'' suÃ§larÄ±ndan 35 yÄ±ldan 85 yÄ±la kadar hapsi isteniyor.
SuÃ§ tarihinde kapatÄ±lan Zaman Gazetesinin Genel YayÄ±n MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan Ekrem DumanlÄ± hakkÄ±nda ''resmi belgede sahtecilik, kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma, haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal etmek, kiÅŸiler arasÄ±ndaki aleni olmayan konuÅŸmalarÄ± kayÄ±t etmek, Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etmek, Ã¶zel hayata iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve sesleri ifÅŸa etmek, iftira, iftira nedeniyle maÄŸdurun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na veya tutuklanmasÄ±na neden olma, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma veya yÃ¶netme'' suÃ§undan 35 yÄ±ldan 78 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edilen iddianamede, eski Samanyolu YayÄ±n Grubu BaÅŸkanÄ± Hidayet Karaca hakkÄ±nda, ''Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etmek, Ã¶zel hayata iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve sesleri ifÅŸa etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira, iftira nedeniyle maÄŸdurun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na veya tutuklanmasÄ±na neden olma, haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal etmek, kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma, kiÅŸiler arasÄ±ndaki aleni olmayan konuÅŸmalarÄ± kayÄ±t etmek, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma veya yÃ¶netme'' suÃ§larÄ±ndan 35 yÄ±ldan 80 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.
Ä°ddianamede, eski milletvekili Ä°lhan Ä°ÅŸbilen ve iÅŸ adamÄ± Muammer Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda, "kiÅŸiyi 'hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma, haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal etmek, kiÅŸiler arasÄ±ndaki aleni olmayan konuÅŸmalarÄ± kayÄ±t etmek, Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etmek, Ã¶zel hayata iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve sesleri ifÅŸa etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira, iftira nedeniyle maÄŸdurun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na veya tutuklanmasÄ±na neden olma, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma veya yÃ¶netme'' suÃ§larÄ±ndan 35 yÄ±ldan 85 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.
DÃ¶nemin Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Mutlu EkizoÄŸlu, Ä°stanbul Organize SuÃ§lar ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nazmi ArdÄ±Ã§ hakkÄ±nda ise ''kiÅŸiler arasÄ±ndaki aleni olmayan konuÅŸmalarÄ± kayÄ±t etmek, Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etmek, iftira nedeniyle maÄŸdurun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na veya tutuklanmasÄ±na neden olma, iftira, resmi belgede sahtecilik, Ã¶zel hayata iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve sesleri ifÅŸa etmek, kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma, haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal etmek, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma'' suÃ§larÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± 34 yÄ±ldan 80 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.
KapatÄ±lan Fatih Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Åžerif Ali Tekalan ve Prof. Dr. Suat YÄ±ldÄ±rÄ±m hakkÄ±nda da ''iftira, kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma, haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal etmek, kiÅŸiler arasÄ±ndaki aleni olmayan konuÅŸmalarÄ± kayÄ±t etmek, Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etmek, Ã¶zel hayata iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve sesleri ifÅŸa etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira nedeniyle maÄŸdurun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na veya tutuklanmasÄ±na neden olma, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma veya yÃ¶netme'' suÃ§larÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± 35 yÄ±ldan 78 yÄ±la kadar hapis istenen iddianamede, Fetullah GÃ¼len'in avukatÄ± Orhan Erdemli, gazeteci Mehmet Baransu, eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Fuat YÄ±lmazer ve avukat Cemalettin Mutlu'nun ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan ayrÄ± ayrÄ± 5 yÄ±ldan 10 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep ediliyor.
HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tutanakla ''futbol ÅŸikede'' soruÅŸturma sÃ¼recini baÅŸlatan dÃ¶nemin polis memuru Lokman YanÄ±k hakkÄ±nda ''resmi belgede sahtecilik, iftira nedeniyle maÄŸdurun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na veya tutuklanmasÄ±na neden olma, iftira, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma'' suÃ§larÄ±ndan 10 yÄ±ldan 25 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenen iddianamede, diÄŸer 94 sanÄ±k hakkÄ±nda ise benzer suÃ§lardan 5 yÄ±ldan 70 yÄ±la kadar deÄŸiÅŸen oranlarda hapis cezasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.â€‹
Kuzey Irak'a yapÄ±lan ikinci operasyonda toplam 34 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri EÄŸitim ve Doktrin KomutanÄ± olan Orgeneral BaÅŸoÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 12 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan dava, 10 Nisan'dan itibaren gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanacak
Rus donanmasÄ±na ait gemi, Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti
HaftanÄ±n ilk iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne deÄŸer kaybÄ±yla baÅŸlayan dolar/TL,1,5 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6132'yi gÃ¶rdÃ¼
Ã–KK'yÄ± ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Terzi'yi vurarak FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±lanacaÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine yarÄ±n Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde baÅŸlanacak
KÄ±rÅŸehir merkezli 4 ildeki eÅŸ zamanlÄ± FETÃ–/PDY operasyonunda 4 astsubay yakalandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n "futbolda ÅŸike" soruÅŸturmasÄ±nda kumpas kurduÄŸu iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 108 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. MÃ¼ÅŸteki Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'la tartÄ±ÅŸan baÅŸka suÃ§tan tutuklu sanÄ±klar Mehmet Baransu ile Ali Fuat YÄ±lmazer salondan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
13-20 Åžubat'ta Ã¼lke genelinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda 10 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin finans kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik operasyonlarda, 4 ton 717 kilogram esrar ve 51 kilogram eroin ele geÃ§irildi
Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda kamyonette 100 bin uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi.
BelÃ§ika Mahkemesi, SabancÄ± suikastÄ± faili Fehriye Erdal'a 15 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Rakka'da, El Bab'daki mÃ¼cadele stilimiz neyse aynÄ±sÄ± olacak. BÃ¶lgede zaten Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'na destek veren askeri unsurlarÄ±mÄ±z var. Muhtemelen onlar destek verecekler" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Edremit Belediyesi, "Sahil BandÄ± Projesi" kapsamÄ±nda Van GÃ¶lÃ¼ kÄ±yÄ±sÄ±ndaki hazine arazilerini iÅŸgal ettikleri gerekÃ§esiyle bazÄ± yapÄ±larÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
DoÄŸu Anadolu bÃ¶lgesinde gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 30 dereceyle AÄŸrÄ±'da kaydedildi
Ã‡ankÄ±rÄ±'da dÃ¼zenlenen FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve daha Ã¶nce meslekten ihraÃ§ edilen 23 eski emniyet mensubu adliyeye sevk edildi
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri KasÄ±rga'nÄ±n alÄ±konulmasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik operasyonda 20 iÅŸ adamÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±