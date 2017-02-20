DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

12:38, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

"Futbolda ÅŸikede kumpas" davasÄ±nda YÄ±ldÄ±rÄ±m- Baransu tartÄ±ÅŸmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

"Futbolda ÅŸike" soruÅŸturmasÄ±nda "kumpas" kurduÄŸu iddiasÄ±yla haklarÄ±nda 35 yÄ±ldan 85 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±lan 15'i tutuklu 108 sanÄ±k hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi karÅŸÄ±sÄ±nda yapÄ±lan duruÅŸma salonunda gÃ¶rÃ¼len ilk duruÅŸmaya bu davanÄ±n tutuklu 15 sanÄ±ÄŸÄ± ile baÅŸka suÃ§tan tutuklu eski Ä°stanbul Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Fuat YÄ±lmazer ve gazeteci Mehmet Baransu'nun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 sanÄ±k katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada tutuksuz 34 sanÄ±k ile taraflarÄ±n avukatlarÄ± da hazÄ±r bulundu.

YILDIRIM Ä°LE TUTUKLU SANIKLAR BARANSU VE YILMAZER ARASINDA TARTIÅžMA

DuruÅŸmada kimlik tespitinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada tutuklu sanÄ±klarÄ±n olduÄŸu bÃ¶lÃ¼mde oturan Mehmet Baransu ile mÃ¼ÅŸtekilerin bulunduÄŸu tarafta bulunan FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

Baransu'nun kendisine kÃ¼fÃ¼r ettiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, buna tepki gÃ¶sterdi. Baransu'ya yÃ¶nelik "DÃ¶n Ã¶nÃ¼ne terbiyesiz" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m'a Baransu da "sensin" diyerek karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

BazÄ± mÃ¼ÅŸtekilerin de "Herkesin hayatÄ±nÄ± kararttÄ±nÄ±z", "Hainler", "Ä°damlÄ±ksÄ±nÄ±z" sÃ¶zleri Ã¼zerine uzayan tartÄ±ÅŸma nedeniyle mÃ¼ÅŸtekiler ile tutuklu sanÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lÃ¼m arasÄ±na jandarma ekipleri girerek set oluÅŸturdu.Â

YÄ±ldÄ±rÄ±m da Baransu'ya yÃ¶nelik "Ä°damlÄ±ksÄ±nÄ±z idamlÄ±k, FETÃ–'nÃ¼n adamlarÄ±, herkesle hesaplaÅŸacaÄŸÄ±z, Ã¼lkeyi karanlÄ±ÄŸa gÃ¶tÃ¼rÃ¼yordunuz be vatan hainleri." diye konuÅŸtu.

TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda arkasÄ±nÄ± dÃ¶nerek mÃ¼ÅŸtekilerin bulunduÄŸu kÄ±sma bakan Ali Fuat YÄ±lmazer'in, jandarma ekipleri Ã¶nÃ¼nÃ¼ kapatarak engel oldu.

Buna karÅŸÄ± Ã§Ä±kan YÄ±lmazer, "ArkamÄ± dÃ¶nerim onlar mÃ¼ÅŸteki deÄŸil suÃ§lu... Delilli, belgeli" sÃ¶zlerine YÄ±ldÄ±rÄ±m ve diÄŸer mÃ¼ÅŸtekiler tepki gÃ¶sterdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz suÃ§lu deÄŸiliz. Her yerde kumpas yaptÄ±nÄ±z, siz kumpas yaptÄ±nÄ±z." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

Bunun Ã¼zerine jandarma ekiplerince dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan YÄ±lmazer, bu sÄ±rada mÃ¼ÅŸtekilere dÃ¶nerek, "Oradan baÄŸÄ±rmakla olmuyor, adam olmak lazÄ±m." diyerek baÄŸÄ±rdÄ±.

Baransu'nun mÃ¼ÅŸteki tarafÄ±na dÃ¶nmesi Ã¼zerine tekrar baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma nedeniyle salonda gÃ¶revli askerler, Baransu'yu zorla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karttÄ±. Baransu'nun "Asker kaÃ§aklarÄ± ne zaman duruÅŸma salonuna alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±." diyerek baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

DuruÅŸma, kimlik tespitlerinin yapÄ±lmasÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor.

Bu arada davaya iliÅŸkin 80'in Ã¼zerinde klasÃ¶rÃ¼n mahkeme heyetinin arkasÄ±ndaki bÃ¶lÃ¼me yerleÅŸtirildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

DuruÅŸmaya, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yanÄ± sÄ±ra davanÄ±n mÃ¼ÅŸtekilerinden FenerbahÃ§e KulubÃ¼ asbaÅŸkanlarÄ±ndan Åžekip MosturoÄŸlu, Murat Ã–zaydÄ±nlÄ± ve Ã–nder FÄ±rat, FenerbahÃ§e KulubÃ¼ YÃ¶netim Kurul Ãœyesi Ä°lhan EkÅŸioÄŸlu, kulÃ¼bÃ¼n eski yÃ¶neticisi Ãœnal Uzun, Olgun Peker, Sivasspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mecnun Odyakmaz katÄ±ldÄ±.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Fuzuli AydoÄŸdu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 434 sayfalÄ±k iddianamede bir numaralÄ± sanÄ±k olarak FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸÄ±sÄ± Fetullah GÃ¼len yer alÄ±yor.

Ä°ddianamede, GÃ¼len'in yanÄ± sÄ±ra eski Ä°stanbul Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Fuat YÄ±lmazer, eski Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube mÃ¼dÃ¼rleri Mutlu EkizoÄŸlu, Nazmi ArdÄ±Ã§, kapatÄ±lan Zaman gazetesinin Genel YayÄ±n MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ekrem DumanlÄ±, kapatÄ±lan Samanyolu YayÄ±n Grubu'nun BaÅŸkanÄ± Hidayet Karaca, eski milletvekili Ä°lhan Ä°ÅŸbilen, avukatlar Halil Ä°brahim Koca ve Orhan Erdemli, kapatÄ±lan Taraf gazetesinin yazarÄ± Mehmet Baransu, iÅŸ adamÄ± Ä°hsan Kalkavan, Prof. Dr. Suat YÄ±ldÄ±rÄ±m, kapatÄ±lan Fatih Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Åžerif Ali Tekalan, kapatÄ±lan Zaman gazetesinin Haber MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammed Fatih UÄŸur'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 15'i tutuklu 108 sanÄ±k bulunuyor.

Davada, FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, EskiÅŸehirspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Halil Ãœnal, Sivasspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mecnun Odyakmaz, eski Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Sadri Åžener, FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶neticileri Osman Murat Ã–zaydÄ±nlÄ±, Ä°lhan YÃ¼ksel EkÅŸioÄŸlu, Åžekip MosturoÄŸlu ve Antalyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ RÄ±za Ã‡alÄ±mbay'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 74 kiÅŸi mÃ¼ÅŸteki olarak yer alÄ±yor.

Davada, eski BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶neticisi Serdal AdalÄ±, eski BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Tayfur HavutÃ§u, Gaziantepspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Uygun, Rizespor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Hikmet Karaman, Teknik DirektÃ¶r YÄ±lmaz Vural, futbol yorumcusu Sinan Engin, Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼ ve KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ± BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksel GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ, FenerbahÃ§eli oyuncu Emanuel Emenike ve eski futbolcu Ãœmit Karan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 91 kiÅŸi de maÄŸdur olarak bulunuyor.

Ä°STENEN CEZALAR

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Fuzuli AydoÄŸdu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianame kapsamÄ±nda, 1 numaralÄ± sanÄ±k Fetullah GÃ¼len'in, ''kiÅŸiler arasÄ±ndaki aleni olmayan konuÅŸmalarÄ± kayÄ±t etmek, Ã¶zel hayata iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve sesleri ifÅŸa etmek, kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma, haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal etmek, Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira, iftira nedeniyle maÄŸdurun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na veya tutuklanmasÄ±na neden olma, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma veya yÃ¶netme'' suÃ§larÄ±ndan 35 yÄ±ldan 85 yÄ±la kadar hapsi isteniyor.

SuÃ§ tarihinde kapatÄ±lan Zaman Gazetesinin Genel YayÄ±n MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan Ekrem DumanlÄ± hakkÄ±nda ''resmi belgede sahtecilik, kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma, haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal etmek, kiÅŸiler arasÄ±ndaki aleni olmayan konuÅŸmalarÄ± kayÄ±t etmek, Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etmek, Ã¶zel hayata iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve sesleri ifÅŸa etmek, iftira, iftira nedeniyle maÄŸdurun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na veya tutuklanmasÄ±na neden olma, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma veya yÃ¶netme'' suÃ§undan 35 yÄ±ldan 78 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edilen iddianamede, eski Samanyolu YayÄ±n Grubu BaÅŸkanÄ± Hidayet Karaca hakkÄ±nda, ''Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etmek, Ã¶zel hayata iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve sesleri ifÅŸa etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira, iftira nedeniyle maÄŸdurun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na veya tutuklanmasÄ±na neden olma, haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal etmek, kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma, kiÅŸiler arasÄ±ndaki aleni olmayan konuÅŸmalarÄ± kayÄ±t etmek, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma veya yÃ¶netme'' suÃ§larÄ±ndan 35 yÄ±ldan 80 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.

Ä°ddianamede, eski milletvekili Ä°lhan Ä°ÅŸbilen ve iÅŸ adamÄ± Muammer Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda, "kiÅŸiyi 'hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma, haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal etmek, kiÅŸiler arasÄ±ndaki aleni olmayan konuÅŸmalarÄ± kayÄ±t etmek, Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etmek, Ã¶zel hayata iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve sesleri ifÅŸa etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira, iftira nedeniyle maÄŸdurun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na veya tutuklanmasÄ±na neden olma, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma veya yÃ¶netme'' suÃ§larÄ±ndan 35 yÄ±ldan 85 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.

DÃ¶nemin Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Mutlu EkizoÄŸlu, Ä°stanbul Organize SuÃ§lar ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nazmi ArdÄ±Ã§ hakkÄ±nda ise ''kiÅŸiler arasÄ±ndaki aleni olmayan konuÅŸmalarÄ± kayÄ±t etmek, Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etmek, iftira nedeniyle maÄŸdurun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na veya tutuklanmasÄ±na neden olma, iftira, resmi belgede sahtecilik, Ã¶zel hayata iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve sesleri ifÅŸa etmek, kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma, haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal etmek, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma'' suÃ§larÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± 34 yÄ±ldan 80 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.

KapatÄ±lan Fatih Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Åžerif Ali Tekalan ve Prof. Dr. Suat YÄ±ldÄ±rÄ±m hakkÄ±nda da ''iftira, kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma, haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal etmek, kiÅŸiler arasÄ±ndaki aleni olmayan konuÅŸmalarÄ± kayÄ±t etmek, Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etmek, Ã¶zel hayata iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve sesleri ifÅŸa etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira nedeniyle maÄŸdurun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na veya tutuklanmasÄ±na neden olma, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma veya yÃ¶netme'' suÃ§larÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± 35 yÄ±ldan 78 yÄ±la kadar hapis istenen iddianamede, Fetullah GÃ¼len'in avukatÄ± Orhan Erdemli, gazeteci Mehmet Baransu, eski emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Fuat YÄ±lmazer ve avukat Cemalettin Mutlu'nun ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan ayrÄ± ayrÄ± 5 yÄ±ldan 10 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep ediliyor.

HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tutanakla ''futbol ÅŸikede'' soruÅŸturma sÃ¼recini baÅŸlatan dÃ¶nemin polis memuru Lokman YanÄ±k hakkÄ±nda ''resmi belgede sahtecilik, iftira nedeniyle maÄŸdurun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na veya tutuklanmasÄ±na neden olma, iftira, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma'' suÃ§larÄ±ndan 10 yÄ±ldan 25 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenen iddianamede, diÄŸer 94 sanÄ±k hakkÄ±nda ise benzer suÃ§lardan 5 yÄ±ldan 70 yÄ±la kadar deÄŸiÅŸen oranlarda hapis cezasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.â€‹