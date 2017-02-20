12:39, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Devrim MuhafÄ±zlarÄ± uyardÄ±: YaklaÅŸanÄ± tutuklarÄ±z





Ä°ran'Ä±n Ahvaz kentinden bÃ¼yÃ¼yen protestolarÄ±n ardÄ±ndan CB Ruhani, BÃ¶lge Valisi ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'yla acil bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'Ä±n Ahvaz ÅŸehrinde 7. gÃ¼nÃ¼ne giren protestolarda Devrim MuhafÄ±zlarÄ± KarargahÄ±'nÄ±n asteÅŸe verilmesinin ardÄ±ndan Devrim MuhafÄ±zlarÄ±, gÃ¼venlik noktalarÄ±na yaklaÅŸanlarÄ±n tutuklanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°ranlÄ± yetkililer, giderek bÃ¼yÃ¼yen gÃ¶sterilerin izinsiz olduÄŸunu duyurdu. BazÄ± Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'nÄ±n halk tarafÄ±ndan linÃ§ edilmesinin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanuÄ± Ruhani, BÃ¶lge Valisi ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'yla acil bir toplantÄ± yaptÄ±. Ä°ran'Ä±n dini lideri Hamaney de konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin acilen bÃ¶lgeyle ilgilenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi. GÃ–STERÄ°LERÄ°N NEDENÄ° ELEKTRÄ°K VE SU KESÄ°NTÄ°SÄ° Arap nÃ¼fusun yoÄŸun olduÄŸu Huzistan eyaletini etkisi altÄ±na alan ÅŸiddetli kum fÄ±rtÄ±nasÄ±ndan kaynaklÄ± elektrik ve su kesintilerinin gÃ¼nlerce giderilememesi nedeniyle halk geÃ§en haftadan bu yana aralÄ±klarla Ahvaz ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri dÃ¼zenliyor. HabertÃ¼rk'te yer alan habere gÃ¶re Ä°ran'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶stericilere mÃ¼dahale ettiÄŸi ve gÃ¶sterilerin yayÄ±lmamasÄ± iÃ§in bÃ¶lgede internetin kesildiÄŸi iddia ediliyor. Ä°kinci bir duyuruya kadar valilik Ã¶nÃ¼nde protesto gÃ¶sterilerinin de yasaklandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. Bu arada "arabi21.com" adlÄ± haber sitesi, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda Hasan el-BogbiÅŸ adlÄ± bir gÃ¶stericinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini iddia etti. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.