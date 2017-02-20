GÃ¼ncelleme: 02:10, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Karlar altÄ±ndaki Eshab-Ä± Kehf bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'deki inanÃ§ merkezleri arasÄ±nda yer alanÂ KahramanmaraÅŸ'takiÂ Eshab-Ä± Kehf KÃ¼lliyesi, kÃ¼ltÃ¼rel ve manevi mirasÄ±nÄ±n yanÄ±nda karlar altÄ±ndaki tablolarÄ± aratmayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle de ziyaretÃ§ilerini bekliyor.

Roma dÃ¶neminde HristiyanlÄ±ÄŸÄ± kabul ettikleri iÃ§in putperestlerin zulmÃ¼nden kaÃ§an 7 gencin kÃ¶pekleri KÄ±tmir ile sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¼zlerce yÄ±l burada uyuduklarÄ± mekan olarak bilinen, Milattan sonra 466 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan olan Eshab-Ä± Kehf KÃ¼lliyesi, geÃ§miÅŸten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar gÃ¶sterilen Ã¶nem ve yatÄ±rÄ±mlarla tarihi gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze taÅŸÄ±yor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (UNESCO) DÃ¼nya MirasÄ± GeÃ§ici Listesi'ne Ã¶nceki yÄ±l alÄ±nan kÃ¼lliye, artan ilgi sayesinde her yÄ±l Ã§ok sayÄ±da yerli ve yabancÄ± turisti aÄŸÄ±rlÄ±yor.

UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± AsÄ±l Listesi'ne alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§abalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÃ¼lliye, kÄ±ÅŸ mevsiminde karlar altÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle de dikkati Ã§ekiyor.

AfÅŸin Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Fatih GÃ¼ven, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli inanÃ§ merkezleri arasÄ±nda yer alan Eshab-Ä± Kehf'in, ilahi hikayesiyle de asÄ±rlardÄ±r dikkat Ã§ektiÄŸini sÃ¶yledi.

Eshab-Ä± Kehf'in yaklaÅŸÄ±k bin 600 yÄ±llÄ±k bir mabet olduÄŸunu anÄ±msatan GÃ¼ven, "Tarihi bir Ã¶nemi var. SÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde DoÄŸu Roma, Anadolu SelÃ§uklu, DulkadiroÄŸlu BeyliÄŸi, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu ve Cumhuriyet dÃ¶neminde Ã¶nem verilmiÅŸ, yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Ä°kincisi de buranÄ±n manevi mirasÄ±mÄ±z olmasÄ±dÄ±r. BurasÄ± hem Ä°slam dini hem de HristiyanlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli." dedi.

"KALICI LÄ°STE Ä°Ã‡Ä°N HAZIRLIK YAPIYORUZ"

VatandaÅŸlarÄ±n burayÄ± hem kÃ¼ltÃ¼rel hem de manevi miras anlamÄ±nda iyi deÄŸerlendirip anlamasÄ± gerektiÄŸini dile getiren GÃ¼ven, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"UNESCO KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ± listesine girmesi iÃ§in bir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±k. GeÃ§ici listeye alÄ±ndÄ±k. Tabii bunun Eshab-Ä± Kehf KÃ¼lliyesine olan ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ± oldukÃ§a artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebilirim. Ã–zellikle TÃ¼rkiye'den ve yabancÄ± misafirlerimizde de bir artÄ±ÅŸ meydana geldi. Bu sene de yine hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kalÄ±cÄ± liste iÃ§in yapÄ±yoruz. Bu noktada siyasilerimize Ã§ok gÃ¼veniyoruz. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±mÄ±z Veysi Kaynak Bey ve eski KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ±mÄ±z Mahir Ãœnal Bey bu konuya gerekli Ã¶nemi veriyorlar."

GÃ¼ven, amaÃ§larÄ±nÄ±n, manevi mirasÄ±n TÃ¼rkiye ve Ä°slam coÄŸrafyasÄ± tarafÄ±ndan tanÄ±nmasÄ±, kÄ±ssanÄ±n Ã¶zÃ¼nÃ¼n insanlar tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±larak, birlik ve beraberliÄŸe, kardeÅŸliÄŸe, tek Allah inancÄ±na katkÄ± saÄŸlamasÄ± olduÄŸunu kaydetti.

Yerli ve yabancÄ±larÄ± turizmcileri Eshab-Ä± Kehf'in maneviyatÄ±nÄ± hissetmeye davet eden GÃ¼ven, karlara bÃ¼rÃ¼nen tarihi ve manevi mirasÄ±n gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len oluÅŸturduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.