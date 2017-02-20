Karlar altÄ±ndaki Eshab-Ä± Kehf bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor | FOTO

TÃ¼rkiye'deki inanÃ§ merkezleri arasÄ±nda yer alanÂ KahramanmaraÅŸ'takiÂ Eshab-Ä± Kehf KÃ¼lliyesi, kÃ¼ltÃ¼rel ve manevi mirasÄ±nÄ±n yanÄ±nda karlar altÄ±ndaki tablolarÄ± aratmayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle de ziyaretÃ§ilerini bekliyor.
Roma dÃ¶neminde HristiyanlÄ±ÄŸÄ± kabul ettikleri iÃ§in putperestlerin zulmÃ¼nden kaÃ§an 7 gencin kÃ¶pekleri KÄ±tmir ile sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¼zlerce yÄ±l burada uyuduklarÄ± mekan olarak bilinen, Milattan sonra 466 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan olan Eshab-Ä± Kehf KÃ¼lliyesi, geÃ§miÅŸten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar gÃ¶sterilen Ã¶nem ve yatÄ±rÄ±mlarla tarihi gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze taÅŸÄ±yor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (UNESCO) DÃ¼nya MirasÄ± GeÃ§ici Listesi'ne Ã¶nceki yÄ±l alÄ±nan kÃ¼lliye, artan ilgi sayesinde her yÄ±l Ã§ok sayÄ±da yerli ve yabancÄ± turisti aÄŸÄ±rlÄ±yor.
UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± AsÄ±l Listesi'ne alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§abalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÃ¼lliye, kÄ±ÅŸ mevsiminde karlar altÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle de dikkati Ã§ekiyor.
AfÅŸin Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Fatih GÃ¼ven, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli inanÃ§ merkezleri arasÄ±nda yer alan Eshab-Ä± Kehf'in, ilahi hikayesiyle de asÄ±rlardÄ±r dikkat Ã§ektiÄŸini sÃ¶yledi.
Eshab-Ä± Kehf'in yaklaÅŸÄ±k bin 600 yÄ±llÄ±k bir mabet olduÄŸunu anÄ±msatan GÃ¼ven, "Tarihi bir Ã¶nemi var. SÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde DoÄŸu Roma, Anadolu SelÃ§uklu, DulkadiroÄŸlu BeyliÄŸi, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu ve Cumhuriyet dÃ¶neminde Ã¶nem verilmiÅŸ, yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Ä°kincisi de buranÄ±n manevi mirasÄ±mÄ±z olmasÄ±dÄ±r. BurasÄ± hem Ä°slam dini hem de HristiyanlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli." dedi.
VatandaÅŸlarÄ±n burayÄ± hem kÃ¼ltÃ¼rel hem de manevi miras anlamÄ±nda iyi deÄŸerlendirip anlamasÄ± gerektiÄŸini dile getiren GÃ¼ven, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"UNESCO KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ± listesine girmesi iÃ§in bir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±k. GeÃ§ici listeye alÄ±ndÄ±k. Tabii bunun Eshab-Ä± Kehf KÃ¼lliyesine olan ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ± oldukÃ§a artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebilirim. Ã–zellikle TÃ¼rkiye'den ve yabancÄ± misafirlerimizde de bir artÄ±ÅŸ meydana geldi. Bu sene de yine hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kalÄ±cÄ± liste iÃ§in yapÄ±yoruz. Bu noktada siyasilerimize Ã§ok gÃ¼veniyoruz. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±mÄ±z Veysi Kaynak Bey ve eski KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ±mÄ±z Mahir Ãœnal Bey bu konuya gerekli Ã¶nemi veriyorlar."
GÃ¼ven, amaÃ§larÄ±nÄ±n, manevi mirasÄ±n TÃ¼rkiye ve Ä°slam coÄŸrafyasÄ± tarafÄ±ndan tanÄ±nmasÄ±, kÄ±ssanÄ±n Ã¶zÃ¼nÃ¼n insanlar tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±larak, birlik ve beraberliÄŸe, kardeÅŸliÄŸe, tek Allah inancÄ±na katkÄ± saÄŸlamasÄ± olduÄŸunu kaydetti.
Yerli ve yabancÄ±larÄ± turizmcileri Eshab-Ä± Kehf'in maneviyatÄ±nÄ± hissetmeye davet eden GÃ¼ven, karlara bÃ¼rÃ¼nen tarihi ve manevi mirasÄ±n gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len oluÅŸturduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.
TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli turizm merkezlerinden Kapadokya bÃ¶lgesindeki tarihi yer altÄ± ÅŸehirleri, her yÄ±l yÃ¼z binlerce turisti gizemli bir yolculuÄŸa Ã§Ä±karÄ±yor
SaÄŸlÄ±k hizmetleri ve eÄŸitim imkanlarÄ±yla modern yerleÅŸime dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len kamplarda kalan Suriyeliler, yardÄ±mlarÄ± nedeniyle dillerinden TÃ¼rkiye'ye dualarÄ± eksik etmezken, bir yandan da Ã¼lkelerine huzur gelmesini bekliyor
KahramanmaraÅŸ'taki Eshab-Ä± Kehf KÃ¼lliyesi, kÃ¼ltÃ¼rel ve manevi mirasÄ±nÄ±n yanÄ±nda karlar altÄ±ndaki tablolarÄ± aratmayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle de ziyaretÃ§ilerini bekliyor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "Ãœlkesine (Ä°ran) mÃ¼lteci olarak sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ± dahi savaÅŸ alanÄ±na sÃ¼rmekten Ã§ekinmeyen bir Ã¼lkenin bÃ¶lgedeki gerginliÄŸin ve istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n sorumlusu olarak baÅŸkalarÄ±nÄ± itham etmesi kabul edilemez." dedi
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Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 15 eski BTK Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 10'u Ankara TerÃ¶rle MÃ¼cadele ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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