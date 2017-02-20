13:14, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

60 bin Irak askeri Musul'un batÄ±sÄ±nda





Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan alÄ±nmasÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan askeri operasyona 60 bin Irak askeri katÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'ta DEAÅž'Ä±n elinde bulunan Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in dÃ¼n baÅŸlatÄ±lan operasyona yaklaÅŸÄ±k 60 bin askerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Irak 9'uncu TugayÄ±'nda gÃ¶revli TÃ¼mgeneral Muhsin el KureyÅŸi, "Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan operasyona 60 bin Irak askeri katÄ±lÄ±yor." dedi. KureyÅŸi, uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda yer alan ABD, Ä°ngiltere, Kanada ve Fransa'nÄ±n, savaÅŸ uÃ§aklarÄ±yla hava desteÄŸi saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. UluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait askeri danÄ±ÅŸmanlarÄ±n da savaÅŸ meydanÄ±nda varlÄ±k gÃ¶sterdiÄŸini aktaran KureyÅŸi, "Askeri danÄ±ÅŸmanlar, DEAÅž hedeflerinin savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan vurulmasÄ± konusunda destek saÄŸlÄ±yorlar." ifadesini kullandÄ±. Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in askeri operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Â

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