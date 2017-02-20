13:27, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

GÃ¼ney Sudan'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde kÄ±tlÄ±k ilan edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Sudan'da halkÄ±n kÄ±tlÄ±kla mÃ¼cadele ettiÄŸi bildirildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF), DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± (WFP), GÄ±da ve TarÄ±m Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FOA) ile GÃ¼ney Sudan hÃ¼kÃ¼metinin yaptÄ±ÄŸÄ± ortak yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin Unity eyaletine baÄŸlÄ± iki bÃ¶lgesinde yaÅŸayanlarÄ±n aÃ§lÄ±kla boÄŸuÅŸtuÄŸu belirtildi.

YaklaÅŸÄ±k 100 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶z konusu bÃ¶lgelerde kÄ±tlÄ±k ilan edildiÄŸi ve kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±lma tehlikesinin bulunduÄŸu kaydedilen aÃ§Ä±klamada, GÃ¼ney Sudan nÃ¼fusunun yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± oluÅŸturan 4,9 milyon kiÅŸinin ise acil gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyduÄŸu vurgulandÄ±.

FOA GÃ¼ney Sudan BaÅŸkanÄ± Serge Tissot, konuyla ilgili deÄŸerlendirmesinde, Ã¼lkedeki iÃ§ savaÅŸÄ±n tarÄ±mÄ± bitirdiÄŸini ve buradaki insanlarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunun Ã§iftÃ§i olduÄŸunu ifade ederek, "KorktuÄŸumuz baÅŸÄ±mÄ±za geldi. Ã‡ok sayÄ±da aile hayatta kalmak iÃ§in sahip olduÄŸu her ÅŸeyi tÃ¼ketti." dedi.

Ã‡OCUKLAR Ã–LECEK

UNICEF GÃ¼ney Sudan BaÅŸkanÄ± Jeremy Hopkins de 250 binden fazla Ã§ocuÄŸun yetersiz beslendiÄŸine iÅŸaret ederek, "EÄŸer bu Ã§ocuklara acil yardÄ±m ulaÅŸtÄ±ramazsak Ã§oÄŸu Ã¶lecek." diye konuÅŸtu.

GÄ±da ve ilaÃ§ gibi temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamayan GÃ¼ney SudanlÄ±lar komÅŸu Ã¼lkelere sÄ±ÄŸÄ±nmaya da devam ediyor. BM rakamlarÄ±na gÃ¶re, GÃ¼ney Sudan'dan komÅŸu Ã¼lkelere giden mÃ¼lteci sayÄ±sÄ± 1,5 milyonu aÅŸtÄ±.

Uganda 698 bin, Etiyopya 342 bin, Sudan 305 bin, Kenya 89 bin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ise 68 bin GÃ¼ney SudanlÄ± mÃ¼lteciye ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.

GÃ¼ney Sudan'da AralÄ±k 2013-AÄŸustos 2015 dÃ¶neminde yaÅŸanan iÃ§ savaÅŸta yaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, milyonlarca kiÅŸi de evini terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.