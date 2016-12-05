13:30, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Lavrov: "KÄ±rÄ±m zaten bizim"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Rusya'nÄ±n, KÄ±rÄ±m'Ä± Ukrayna'dan kiralayabileceÄŸi biÃ§iminde bir madde iÃ§eren bir plan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazan New York Times'Ä±n sÃ¶z konusu haberine iliÅŸkin olarak, "Kendinize ait olan bir ÅŸeyi kiralayamazsÄ±nÄ±z" dedi.

Burkina Fasolu mevkidaÅŸÄ± Alpha Barry gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda New York Times'Ä±n haberi ile ilgiÅŸli soruya Lavrov,, "Kendinize ait olan bir ÅŸeyi kendinizden kiralayamazsÄ±nÄ±z. Buna eklemek istediÄŸim baÅŸka bir ÅŸey yok" ifadelerini kullandÄ±.

Lavrov sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti: "Dikkatleri, (Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ±) Pyotr PoroÅŸenko hÃ¼kÃ¼metinin Minsk AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± yerine getiremiyor olmasÄ±ndan baÅŸka yere Ã§ekmek isteyenlerin sayÄ±sÄ± az deÄŸil. FransÄ±z ve Alman meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n PoroÅŸenko'yu etkileyip sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmasÄ±nÄ± saÄŸlayamadÄ±klarÄ±nÄ± unutturmak isteyenlerin sayÄ±sÄ± da az deÄŸil."

New York Times gazetesi, Rusya ve Ukrayna arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesi iÃ§in bir plan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. Gazeteye gÃ¶re, bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda, o dÃ¶nem ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ulusal gÃ¼venlik danÄ±ÅŸmanÄ± olan Michael Flynn'e iletilen planda Rusya karÅŸÄ±tÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n iptali ve Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± Ukrayna'dan kiralamasÄ± gibi maddeler yer alÄ±yor.