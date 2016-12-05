DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:45, 20 Åžubat 2017 Pazartesi
Avrupa
13:30, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Lavrov: "KÄ±rÄ±m zaten bizim"
Lavrov:

Lavrov, Rusya'nÄ±n, KÄ±rÄ±m'Ä± Ukrayna'dan kiralayabileceÄŸi biÃ§iminde bir madde iÃ§eren bir plan hazÄ±rlandÄ±ÄŸ iddialarÄ±na, "Kendinize ait olan bir ÅŸeyi kiralayamazsÄ±nÄ±z" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Rusya'nÄ±n, KÄ±rÄ±m'Ä± Ukrayna'dan kiralayabileceÄŸi biÃ§iminde bir madde iÃ§eren bir plan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazan New York Times'Ä±n sÃ¶z konusu haberine iliÅŸkin olarak, "Kendinize ait olan bir ÅŸeyi kiralayamazsÄ±nÄ±z" dedi.

Burkina Fasolu mevkidaÅŸÄ± Alpha Barry gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda New York Times'Ä±n haberi ile ilgiÅŸli soruya Lavrov,, "Kendinize ait olan bir ÅŸeyi kendinizden kiralayamazsÄ±nÄ±z. Buna eklemek istediÄŸim baÅŸka bir ÅŸey yok" ifadelerini kullandÄ±.

Lavrov sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti: "Dikkatleri, (Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ±) Pyotr PoroÅŸenko hÃ¼kÃ¼metinin Minsk AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± yerine getiremiyor olmasÄ±ndan baÅŸka yere Ã§ekmek isteyenlerin sayÄ±sÄ± az deÄŸil. FransÄ±z ve Alman meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n PoroÅŸenko'yu etkileyip sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmasÄ±nÄ± saÄŸlayamadÄ±klarÄ±nÄ± unutturmak isteyenlerin sayÄ±sÄ± da az deÄŸil."

New York Times gazetesi, Rusya ve Ukrayna arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesi iÃ§in bir plan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. Gazeteye gÃ¶re, bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda, o dÃ¶nem ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ulusal gÃ¼venlik danÄ±ÅŸmanÄ± olan Michael Flynn'e iletilen planda Rusya karÅŸÄ±tÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n iptali ve Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± Ukrayna'dan kiralamasÄ± gibi maddeler yer alÄ±yor.



Ä°lgili Konular Rusya KÄ±rÄ±m
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Le pen LÃ¼bnan'da
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Le pen LÃ¼bnan'da

Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Marine Le Pen resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere LÃ¼bnan'a gitti
Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterisi
Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterisi

Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilere destek vermek iÃ§in Gazze Åžeridi'nde gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.
Lavrov quot KÄ±rÄ±m zaten bizim quot
Lavrov: "KÄ±rÄ±m zaten bizim"

Lavrov, Rusya'nÄ±n, KÄ±rÄ±m'Ä± Ukrayna'dan kiralayabileceÄŸi biÃ§iminde bir madde iÃ§eren bir plan hazÄ±rlandÄ±ÄŸ iddialarÄ±na, "Kendinize ait olan bir ÅŸeyi kiralayamazsÄ±nÄ±z" dedi.
GÃ¼ney Sudan'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde kÄ±tlÄ±k ilan edildi
GÃ¼ney Sudan'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde kÄ±tlÄ±k ilan edildi

GÃ¼ney Sudan'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde yaklaÅŸÄ±k 5 milyon kiÅŸi acil gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyuyor
60 bin Irak askeri Musul'un batÄ±sÄ±nda
60 bin Irak askeri Musul'un batÄ±sÄ±nda

Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan alÄ±nmasÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan askeri operasyona 60 bin Irak askeri katÄ±lÄ±yor
Devrim MuhafÄ±zlarÄ± uyardÄ± YaklaÅŸanÄ± tutuklarÄ±z
Devrim MuhafÄ±zlarÄ± uyardÄ±: YaklaÅŸanÄ± tutuklarÄ±z

Ä°ran'Ä±n Ahvaz kentinden bÃ¼yÃ¼yen protestolarÄ±n ardÄ±ndan CB Ruhani, BÃ¶lge Valisi ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'yla acil bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
Hafter Libya'daki seÃ§imlerden ÅŸikayetÃ§i
Hafter Libya'daki seÃ§imlerden ÅŸikayetÃ§i

Libya'daki TM'ye baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin komutanÄ± General Hafter, "SeÃ§imler, kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lardan baÅŸka bir ÅŸey getirmedi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri seÃ§imler yÃ¼zÃ¼nden ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bedelini ise Libya halkÄ± Ã¶dedi" dedi.
Trump'Ä±n Ä°sveÃ§'le ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ± krize neden oldu
Trump'Ä±n Ä°sveÃ§'le ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ± krize neden oldu

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Ä°sveÃ§'te neler olduÄŸuna dair aÃ§Ä±klamam Fox TV'de izlediÄŸim Ä°sveÃ§'teki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili bir hikayeden kaynaklandÄ±" savunmasÄ± yaptÄ±
Fransa'dan 'medeniyet' dersi Kayalarla mÃ¼dahale FOTO
Fransa'dan 'medeniyet' dersi! Kayalarla mÃ¼dahale | FOTO

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n olduÄŸu yere kayalar yerleÅŸtirildi.
Sina'dan Ä°srail'e iki roket mermisi atÄ±ldÄ±
Sina'dan Ä°srail'e iki roket mermisi atÄ±ldÄ±

Sina yarÄ±madasÄ±ndan Ä°srail'in gÃ¼neyine iki roket mermisi atÄ±ldÄ±
Hitler'in 'Ã¶lÃ¼m' telefonu 243 bin dolara satÄ±ldÄ±
Hitler'in 'Ã¶lÃ¼m' telefonu 243 bin dolara satÄ±ldÄ±

Nazi lideri Hitler'in Ã¶lÃ¼m emirleri vermek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± telefonu, aÃ§Ä±k artÄ±rmada 243 bin dolara satÄ±ldÄ±
ABD Savunma BakanÄ± Mattis ilk kez Irak'ta
ABD Savunma BakanÄ± Mattis ilk kez Irak'ta

ABD Savunma BakanÄ±, Irak'a yaptÄ±ÄŸÄ± ilk resmi ziyarette Irak'Ä±n petrolÃ¼ ile ilgilenmediklerini sÃ¶yledi
Esed gÃ¼Ã§leri Åžam'Ä± 'fil'le vurdu 97 yaralÄ±
Esed gÃ¼Ã§leri Åžam'Ä± 'fil'le vurdu: 97 yaralÄ±

Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n Kabun semtine, rejim gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan ''fil'' adÄ± verilen fÃ¼zeyle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 97 sivil yaralandÄ±
Ä°srail'de apartman yangÄ±nÄ± 21 yaralÄ±
Ä°srail'de apartman yangÄ±nÄ±: 21 yaralÄ±

Ä°srail'de bir apartmanda bu sabah Ã§Ä±kan yangÄ±nda 21 kiÅŸi dumandan zehirlendi
ABD'de quot BugÃ¼n ben de MÃ¼slÃ¼man'Ä±m quot eylemi
ABD'de "BugÃ¼n ben de MÃ¼slÃ¼man'Ä±m" eylemi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n bazÄ± Ä°slam Ã¼lkelerine getirdiÄŸi vize kÄ±sÄ±tlamalarÄ±, MÃ¼slÃ¼man, Hristiyan ve Musevilerin yanÄ± sÄ±ra diÄŸer din ve inanÄ±ÅŸlara mensup Amerikan vatandaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan Times MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen mitingle protesto edildi
Musul'un doÄŸu yakasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸler devam ediyor
Musul'un doÄŸu yakasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸler devam ediyor

Musul'un Ã§evre bÃ¶lgelerindeki kamplarda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veren siviller, DEAÅž'Ä±n intihar saldÄ±rÄ±larÄ±na raÄŸmen kentin kurtarÄ±lan doÄŸu yakasÄ±ndaki evlerine dÃ¶nmeye devam ediyor

Haberler

HRW'den siyasi tutuklu Semenaâ€™ya destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
HRW'den siyasi tutuklu Semena ya destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Rusyaâ€™dan KÄ±rÄ±mâ€™a doÄŸalgaz sevkiyatÄ± baÅŸladÄ±
Rusya dan KÄ±rÄ±m a doÄŸalgaz sevkiyatÄ± baÅŸladÄ±

Rusya Ä°ran'dan KÄ±rÄ±m'Ä± tanÄ±masÄ±nÄ± istedi
Rusya Ä°ran'dan KÄ±rÄ±m'Ä± tanÄ±masÄ±nÄ± istedi

KÄ±rÄ±m TatarÄ± liderinin Rusya'yla 'psikolojik' mÃ¼cadelesi
KÄ±rÄ±m TatarÄ± liderinin Rusya'yla 'psikolojik' mÃ¼cadelesi

Rus parasÄ±nda OsmanlÄ± camii
Rus parasÄ±nda OsmanlÄ± camii

ABD'den Rusya'ya "KÄ±rÄ±m" tepkisi
ABD'den Rusya'ya quot KÄ±rÄ±m quot tepkisi

Rus ordusundan KÄ±rÄ±m'da tatbikat
Rus ordusundan KÄ±rÄ±m'da tatbikat

Putin'den KÄ±rÄ±m'a sÃ¼priz ziyaret
Putin'den KÄ±rÄ±m'a sÃ¼priz ziyaret






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 