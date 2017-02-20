13:35, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterisi





Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilere destek vermek iÃ§in Gazze Åžeridi'nde gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gazze'deki UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bir araya gelen Filistinliler, Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilerin bir an Ã¶nce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettikleri dÃ¶vizler ile tutuklularÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±. Ä°srail hapishanesinde 10 yÄ±ldÄ±r tutuklu bulunan Ä°brahim Hasaneyn'in annesi Fethiye Hasaneyn, "Hapishanelerde kÃ¶tÃ¼ muamele gÃ¶ren, ilaÃ§, gÄ±da ve kÄ±yafet sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸayan Ã§ocuklarÄ±mÄ±za destek olmak iÃ§in burada toplandÄ±k." dedi. Ailelerin tutuklularÄ± ziyaretlerinin Ä°srail tarafÄ±ndan engellenmesine tepki gÃ¶steren Hasaneyn, uluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±na ziyaretleri engellememesi iÃ§in Ä°srail'e baskÄ± yapmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Filistin Esirler BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.

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