13:40, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Astsubaylara "Bylock" gÃ¶zaltÄ±sÄ±





KÄ±rÅŸehir merkezli 4 ildeki eÅŸ zamanlÄ± FETÃ–/PDY operasyonunda 4 astsubay yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±rÅŸehir merkezli 4 ilde FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 4 astsubay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. KÄ±rÅŸehir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, KÄ±rÅŸehir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, daha Ã¶nce KÄ±rÅŸehir'de gÃ¶rev yapan astsubaylara yÃ¶nelik Ankara, Bursa, AdÄ±yaman ve KÄ±rÄ±kkale'de operasyon dÃ¼zenlendi. EÅŸ zamanlÄ± operasyonda astsubaylar A.M.Åž. Ankara'da, B.M.K. Bursa'da, R.Y. AdÄ±yaman'da, A.C. KÄ±rÄ±kkale'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler, bulunduklarÄ± illerdeki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan sorgulanmak Ã¼zere KÄ±rÅŸehir'e getirildi. Ahi Evran Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen zanlÄ±larÄ±n, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gizli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±klarÄ± ve FETÃ–'ye destek saÄŸladÄ±klarÄ± iddia edildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.