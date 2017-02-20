13:46, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Le pen LÃ¼bnan'da





Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Marine Le Pen resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere LÃ¼bnan'a gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe (FN) Lideri ve CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Marine Le Pen, ve FN Parti Milletvekili Gilbert Collard resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, ile Baabda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda bir araya geldi.



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