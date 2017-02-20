Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Le pen LÃ¼bnan'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe (FN) Lideri ve CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Marine Le Pen, ve FN Parti Milletvekili Gilbert Collard resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, ile Baabda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda bir araya geldi.
Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Marine Le Pen resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere LÃ¼bnan'a gitti
Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilere destek vermek iÃ§in Gazze Åžeridi'nde gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.
Lavrov, Rusya'nÄ±n, KÄ±rÄ±m'Ä± Ukrayna'dan kiralayabileceÄŸi biÃ§iminde bir madde iÃ§eren bir plan hazÄ±rlandÄ±ÄŸ iddialarÄ±na, "Kendinize ait olan bir ÅŸeyi kiralayamazsÄ±nÄ±z" dedi.
GÃ¼ney Sudan'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde yaklaÅŸÄ±k 5 milyon kiÅŸi acil gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyuyor
Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan alÄ±nmasÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan askeri operasyona 60 bin Irak askeri katÄ±lÄ±yor
Ä°ran'Ä±n Ahvaz kentinden bÃ¼yÃ¼yen protestolarÄ±n ardÄ±ndan CB Ruhani, BÃ¶lge Valisi ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'yla acil bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
Libya'daki TM'ye baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin komutanÄ± General Hafter, "SeÃ§imler, kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lardan baÅŸka bir ÅŸey getirmedi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri seÃ§imler yÃ¼zÃ¼nden ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bedelini ise Libya halkÄ± Ã¶dedi" dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Ä°sveÃ§'te neler olduÄŸuna dair aÃ§Ä±klamam Fox TV'de izlediÄŸim Ä°sveÃ§'teki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili bir hikayeden kaynaklandÄ±" savunmasÄ± yaptÄ±
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n olduÄŸu yere kayalar yerleÅŸtirildi.
Sina yarÄ±madasÄ±ndan Ä°srail'in gÃ¼neyine iki roket mermisi atÄ±ldÄ±
Nazi lideri Hitler'in Ã¶lÃ¼m emirleri vermek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± telefonu, aÃ§Ä±k artÄ±rmada 243 bin dolara satÄ±ldÄ±
ABD Savunma BakanÄ±, Irak'a yaptÄ±ÄŸÄ± ilk resmi ziyarette Irak'Ä±n petrolÃ¼ ile ilgilenmediklerini sÃ¶yledi
Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'Ä±n Kabun semtine, rejim gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan ''fil'' adÄ± verilen fÃ¼zeyle dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 97 sivil yaralandÄ±
Ä°srail'de bir apartmanda bu sabah Ã§Ä±kan yangÄ±nda 21 kiÅŸi dumandan zehirlendi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n bazÄ± Ä°slam Ã¼lkelerine getirdiÄŸi vize kÄ±sÄ±tlamalarÄ±, MÃ¼slÃ¼man, Hristiyan ve Musevilerin yanÄ± sÄ±ra diÄŸer din ve inanÄ±ÅŸlara mensup Amerikan vatandaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan Times MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen mitingle protesto edildi
Musul'un Ã§evre bÃ¶lgelerindeki kamplarda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veren siviller, DEAÅž'Ä±n intihar saldÄ±rÄ±larÄ±na raÄŸmen kentin kurtarÄ±lan doÄŸu yakasÄ±ndaki evlerine dÃ¶nmeye devam ediyor