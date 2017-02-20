13:52, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesi davasÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndakiÂ Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± (Ã–KK) ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren AstsubayÂ Ã–mer Halisdemir'iÂ ÅŸehitÂ eden darbeciler yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.

Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki davada, 18 sanÄ±ktan 17'si hakkÄ±nda "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼meti ile TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§larÄ±ndan dÃ¶rder kez, sanÄ±k Mihrali Atmaca hakkÄ±nda da 5 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± isteniyor.

AyrÄ±ca, bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klar hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸinden" 7,5 yÄ±ldan on beÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.

DuruÅŸmada, Halisdemir ailesinin davaya mÃ¼dahillik talebinde bulunmasÄ± beklenen davanÄ±n duruÅŸmasÄ±, yarÄ±n saat 10.00'da gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanacak.

Åžehit Halisdemir'in eÅŸi Hatice Halisdemir ile Ä°smail OÄŸuz ve AyÅŸe Åžahin'in "mÃ¼ÅŸteki" olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n sanÄ±klarÄ± ÅŸunlar:

"Ahmet Kara, Ahmet Muhammed DemiÌ‡rciÌ‡, AliÌ‡ GÃ¼reliÌ‡, AliÌ‡ Solmaz, Cemal GÃ¼leÃ§, CiÌ‡hat Ä°brahiÌ‡m YÃ¶rÃ¼k, Erhan Almaz, Erkan KÃ¼tÃ¼kcÃ¼, FatiÌ‡h ÅžahiÌ‡n, Furkan Aslanbay, GÃ¶kay EngiÌ‡n, HaliÌ‡t Ã‡eliÌ‡k, Harun TopbaÅŸ, Hasan Aksoy, HÃ¼seyiÌ‡n OÄŸuz, Ä°smaiÌ‡l Ã‡Ä±nar, Mehmet BiÌ‡lge ve MiÌ‡hraliÌ‡ Atmaca."

"FETÃ–Â SORUMLU"

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, Astsubay Ã–mer Halisdemir "ÅŸehit", darbe giriÅŸiminde bulunan Albay Ãœmit Bak'Ä±n emir AstsubayÄ± Nedim Åžahin de "maktul" olarak yer aldÄ±.

Ä°ddianamede, "Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda FETÃ–/PDY Ã¼yesi bir kÄ±sÄ±m asker ve kamu gÃ¶revlilerinin ifadelerinden, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n anÄ±lan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n lideri Fetullah GÃ¼len'in bilgisi ve talimatÄ± ile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sivillerin katledilmesi, kamu gÃ¶revlilerinin ÅŸehit edilmesi baÅŸta olmak Ã¼zere ortaya Ã§Ä±kan maddi ve manevi zarardan, adÄ± geÃ§enin baÅŸÄ±nda olduÄŸu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sorumlu olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r." tespitine yer verildi.

Ä°ddianamede, 15 Temmuz 2016'da Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geÃ§iren TSK'ya sÄ±zmÄ±ÅŸ Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin, sanki emir komuta zinciri iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸiyormuÅŸ gibi sÄ±kÄ±yÃ¶netim emri, sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanlarÄ± ve sÄ±kÄ±yÃ¶netim mahkemesi hakimlerinin isimlerinin bulunduÄŸu direktifleri saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ilettikleri anlatÄ±ldÄ±.

SÃ¶zde atama listesine gÃ¶re, TuÄŸgeneral Semih Terzi'nin 1. Ã–zel Kuvvet Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, bu yazÄ±larÄ±n darbeye teÅŸebbÃ¼s faaliyetinde yer alan ve Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki darbe faaliyetini yÃ¶neten Albay Ãœmit Bak'Ä±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu isimlerce deÄŸerlendirilerek darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ eyleminde yer almayanlarÄ± da ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bildirildi.

"BU Ä°ÅžÄ°N SONUNDA ÅžEHADET VAR"

Karargaha telefonla ulaÅŸan Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± Zekai AksakallÄ±'nÄ±n, Albay Ãœmit Bak'Ä± ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ancak Bak'Ä±n bunu kabul etmeyerek yeni komutanÄ±n Semih Terzi olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸi ifade edilen iddianamede, bunun Ã¼zerine Korgeneral AksakallÄ±'nÄ±n o sÄ±rada karargahta bulunan emir subayÄ± Astsubay Ã–mer Halisdemir'i cep telefonundan aradÄ±ÄŸÄ± ve Terzi'nin, darbeye teÅŸebbÃ¼s eyleminin iÃ§inde yer alan vatan haini olduÄŸunu, kesinlikle karargahÄ±n komutasÄ±nÄ± ona bÄ±rakmamasÄ±nÄ± ve bu iÅŸin sonunda ÅŸehadet olduÄŸunu sÃ¶yleyerek emir verdiÄŸi belirtildi.

Ä°ddianamede, Astsubay Ã–mer Halisdemir'in de vatansever bir asker refleksiyle kendisine verilen emre "Emredersiniz komutanÄ±m" diyerek karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi yer aldÄ±.

Semih Terzi ve beraberindeki Ahmet Kara, Fatih Åžahin, Furkan Aslanbay, Mihrali Atmaca, Ä°smail Ã‡Ä±nar, Halit Ã‡elik, GÃ¶kay Engin, Mehmet Bilge, Harun TopbaÅŸ, Ahmet Muhammed Demirci, Cemal GÃ¼leÃ§, Ali GÃ¼reli, Ali Solmaz, Erkan KÃ¼tÃ¼kÃ§Ã¼, Erhan Almaz, Cihat Ä°brahim YÃ¶rÃ¼k, Hasan Aksoy, HÃ¼seyin OÄŸuz'un iki helikopterle Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n VIP alanÄ±na indikleri belirtilen iddianamede, Terzi'nin, gÃ¼venlik saÄŸlandÄ±ktan sonra helikopterden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Ä°ddianamede, Terzi'nin, Albay Ãœmit Bak, Astsubay Turgay Usanmaz ve sivil kÄ±yafetli Ali Kapucu tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±larak, yaÅŸananlar ÅŸÃ¶yle anlatÄ±ldÄ±:

"Korgeneral Zekai AksakallÄ±'dan, Semih Terzi'nin darbeye teÅŸebbÃ¼s eden hain olmasÄ± nedeniyle kÄ±ÅŸlanÄ±n yÃ¶netiminin kendisine verilmemesi talimatÄ±nÄ± alan Astsubay Ã–mer Halisdemir dikkat Ã§ekmeden Terzi'yi karÅŸÄ±layanlarÄ±n arasÄ±na karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, bu ÅŸekilde karargah binasÄ±na doÄŸru yÃ¼rÃ¼meye baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r. Karargah binasÄ±na Ã§ok kÄ±sa bir mesafe kala Semih Terzi'nin saÄŸ tarafÄ±ndan yaklaÅŸan Halisdemir, vatansever bir asker davranÄ±ÅŸÄ± ile beylik tabancasÄ±nÄ± Ã§Ä±kartarak Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¶netimini darbecilere teslim etmemek adÄ±na TuÄŸgeneral Semih Terzi'ye yaklaÅŸÄ±k 3-4 defa saÄŸ tarafÄ±ndan ateÅŸ etmiÅŸ ve saat 02.16 sÄ±ralarÄ±nda vurmuÅŸtur."

AMBULANSI GERÄ° GÃ–NDERDÄ°

Halisdemir'in karargahÄ±n giriÅŸine gÃ¶re saÄŸ tarafÄ±nda bulunan aÄŸaÃ§lÄ±k alana doÄŸru kaÃ§maya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lan iddianamede, ÅŸu tespitlere yer verildi:

"Bu durumu beklemeyen darbeye teÅŸebbÃ¼s eylemi iÃ§inde yer alan Terzi'nin yanÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n ÅŸÃ¼phelilerin mevzi pozisyonu aldÄ±klarÄ±, tim personeli Hasan Aksoy'un havaya bir el ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±, Halit Ã‡elik'in de Ã§alÄ±lÄ±klara ve havaya ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±, bu sÄ±rada mevzi pozisyonu almayan BinbaÅŸÄ± Fatih Åžahin'in kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan Astsubay Ã–mer Halisdemir'in arkasÄ±ndan kÄ±sa mesafeden uzun namlulu silahÄ± ile 11-12 el ateÅŸ ederek Halisdemir'i vurduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Vurulan Halisdemir'in aÄŸaÃ§larÄ±n arasÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, bu sÄ±rada diÄŸer bir kÄ±sÄ±m askerler ile sÄ±hhiyeci HÃ¼seyin OÄŸuz'un Terzi'ye mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±, diÄŸer bir kÄ±sÄ±m tim personelinin ise vurulan Halisdemir'i sÃ¼rÃ¼kleyerek karargah binasÄ±nÄ±n giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ±n saÄŸ tarafÄ±ndaki alana yatÄ±rdÄ±klarÄ±, bu sÄ±rada olay yerine ambulans Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir."

AmbulansÄ±n olay yerine geldiÄŸi, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin Halisdemir'in nabzÄ±nÄ±n Ã§ok hafif attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu belirlediÄŸi aktarÄ±lan iddianamede, bu saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin ve ambulansÄ±n Mihrali Atmaca tarafÄ±ndan olay yerinden gÃ¶nderildiÄŸi kaydedildi.

Darbeciler iÃ§erisinde yer almayan ve o sÄ±rada karargahta bulunan YÃ¼zbaÅŸÄ± Vural Volkan Bal'Ä±n, Halisdemir'in nabzÄ±nÄ± kontrol ettiÄŸi belirtilen iddianamede, Mihrali Atmaca'nÄ±n Bal'Ä± oradan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve beylik tabancasÄ±yla Halisdemir'e iki el daha ateÅŸ ettiÄŸi bildirildi.

Semih Terzi'nin ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± GATA'da hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan sanÄ±klarÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n taraf deÄŸiÅŸtirdiÄŸine yer verilen iddianamede, bu kiÅŸilerden Mihrali Atmaca, Ahmet Muhammed Demirci ve Ä°smail Ã‡Ä±nar'Ä±n, Albay Ãœmit Bak'Ä± teslim almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bu sÄ±rada Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada Bak'Ä±n teslim alÄ±nmasÄ±na engel olmak isteyen emir subayÄ± Nedim Åžahin'in vurularak etkisiz hale getirildiÄŸi ifade edildi.

Ã–te yandan sanÄ±klarÄ±n, darbeci unsurlara karÅŸÄ± koymak iÃ§in nizamiye bÃ¶lgesine gelen Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli Ä°smail OÄŸuz'u da baÅŸÄ±ndan yaraladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.