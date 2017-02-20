Kapadokyaâ€™nÄ±n gizemli yer altÄ± ÅŸehirleri | FOTO

TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli turizm merkezlerindenÂ Kapadokya'da yer alan Ã§ok sayÄ±daki yer altÄ± ÅŸehrinden ziyarete aÃ§Ä±k tutulan Derinkuyu, KaymaklÄ± ve Tatlarin'de binlerce yÄ±llÄ±k medeniyetlerin izleri gÃ¶rÃ¼lebiliyor.
Bazen insan boyunda, bazen daha yÃ¼ksek, kimi yerde de daha daralan tÃ¼nellerden aÅŸaÄŸÄ±lara inildikÃ§e karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan yaÅŸam odalarÄ±, yer altÄ± ÅŸehirlerini ziyaret eden turistleri bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor.
KullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde barÄ±nma, yeme-iÃ§me ve saklanma ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan, bÃ¶lgedekilerin en bÃ¼yÃ¼kleri Derinkuyu ve KaymaklÄ± yer altÄ± ÅŸehirleri sekizer kattan oluÅŸuyor.
DÄ±ÅŸarÄ±dan gelecek tehditlere karÅŸÄ± bÃ¶lgede yaÅŸayan insanlarÄ±n belirli bir sÃ¼re sÄ±ÄŸÄ±nmak ve yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek amacÄ±yla hayvanlarÄ±yla da kalabildikleri Derinkuyu yer altÄ± ÅŸehrinde aynÄ± anda yaklaÅŸÄ±k 30 bin kiÅŸi barÄ±nabiliyor.
NevÅŸehir MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat GÃ¼lyaz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kapadokya'daki yer altÄ± ÅŸehirleri gÃ¼venlik amacÄ±yla yapÄ±lmÄ±ÅŸ, gelen tehlikelere karÅŸÄ± insanlar yer altÄ±nÄ± tercih etmiÅŸler. 10 bin yÄ±l Ã¶ncesinden itibaren yer altÄ± yerleÅŸimlerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye'deki 135 Ã¶ren yeri arasÄ±nda Derinkuyu ve KaymaklÄ± yer altÄ± ÅŸehirlerinin ilk 10'da yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran GÃ¼lyaz, yÄ±lda ortalama 500 bin yerli ve yabancÄ± turistin yerin altÄ±na oyulmuÅŸ bu gizemli yerleÅŸim alanÄ±nÄ± ziyaret ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Yer altÄ± ÅŸehirlerini gezen turistlerin tarihte bu alanda yaÅŸananlarÄ± daha net anlamalarÄ± iÃ§in Ã¶zel yÃ¶ntem ve Ã§ekim teknikleriyle hazÄ±rlanacak gÃ¶rsellerin 3 boyutlu gÃ¶zlÃ¼klerle izlenebileceÄŸini dile getiren GÃ¼lyaz, "Sanal gerÃ§eklik uygulamasÄ± planlÄ±yoruz. Gelen ziyaretÃ§iye gÃ¶zlÃ¼k vererek, yer altÄ± ÅŸehrinin bazÄ± mekanlarÄ±nÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemdeki gibi gÃ¶sterebilmeyi amaÃ§lÄ±yoruz. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z planlandÄ±, 2018 yÄ±lÄ±nda turistleri ilginÃ§ bir sÃ¼rprizle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.
TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli turizm merkezlerinden Kapadokya bÃ¶lgesindeki tarihi yer altÄ± ÅŸehirleri, her yÄ±l yÃ¼z binlerce turisti gizemli bir yolculuÄŸa Ã§Ä±karÄ±yor
SaÄŸlÄ±k hizmetleri ve eÄŸitim imkanlarÄ±yla modern yerleÅŸime dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len kamplarda kalan Suriyeliler, yardÄ±mlarÄ± nedeniyle dillerinden TÃ¼rkiye'ye dualarÄ± eksik etmezken, bir yandan da Ã¼lkelerine huzur gelmesini bekliyor
KahramanmaraÅŸ'taki Eshab-Ä± Kehf KÃ¼lliyesi, kÃ¼ltÃ¼rel ve manevi mirasÄ±nÄ±n yanÄ±nda karlar altÄ±ndaki tablolarÄ± aratmayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle de ziyaretÃ§ilerini bekliyor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "Ãœlkesine (Ä°ran) mÃ¼lteci olarak sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ± dahi savaÅŸ alanÄ±na sÃ¼rmekten Ã§ekinmeyen bir Ã¼lkenin bÃ¶lgedeki gerginliÄŸin ve istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n sorumlusu olarak baÅŸkalarÄ±nÄ± itham etmesi kabul edilemez." dedi
BaÅŸkentte devam eden FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bir binbaÅŸÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 6 kiÅŸi tutuklandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸiminde yer alan sanÄ±k Seymen, "Ben darbe yaptÄ±m, cezasÄ± idam da olsa canÄ±m acÄ±maz. Ä°ntihar olmayacaÄŸÄ±nÄ± bilsem, sandalyeye tekmeyi kendim vururum" dedi
Ä°zmir'in FoÃ§a ilÃ§esinde, askeri gemide Ã§Ä±kan yangÄ±nda dumandan etkilenen 4 askerden biri ÅŸehit oldu
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, ABD'li yetkililerin TÃ¼rkiye'yi ziyaretiyle ilgili olarak, "Ã–ncelikle, Amerika BirleÅŸik Devletlerinden Ã§ok Ã¼st dÃ¼zey yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler her ÅŸeyden evvel hayra alamettir" dedi.
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda yakalanan eski hakim Dursun Ali GÃ¼ndoÄŸdu ile eski savcÄ±lar Adnan Ã‡imen ve Sadrettin SarÄ±kaya tutuklandÄ±
HSYK 2.Dairesi FETÃ–/PDY ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edilen 227 hakim ve savcÄ±yÄ± meslekten ihraÃ§ etti
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 15 eski BTK Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 10'u Ankara TerÃ¶rle MÃ¼cadele ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BingÃ¶l OÄŸuldere kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda en az 4 bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullanÄ±labilecek 1,5 ton amonyum nitrat gÃ¼bre, 500 kilogram amonyum nitrat gÃ¼bre ile hazÄ±rlanan patlayÄ±cÄ± madde, Zagros silahÄ± ile Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
Zaman gazetesinin eski genel yayÄ±n yÃ¶netmeni Ekrem DumanlÄ± hakkÄ±nda iade talepnamesi hazÄ±rlandÄ±.
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esine baÄŸlÄ± KorukÃ¶y'de 10 gÃ¼n Ã¶nce ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Sezer Aydemir" operasyonu sÃ¼rÃ¼yor.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Milletvekili BehÃ§et YÄ±ldÄ±rÄ±m serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
IÅŸÄ±k Sigorta A.Åž.'nin TÃ¼rkiye TarÄ±m Kredi Kooperatifleri Merkez BirliÄŸi tarafÄ±ndan devralÄ±nmasÄ± iÅŸlemine izin verildi.