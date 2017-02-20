GÃ¼ncelleme: 04:35, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

Kapadokyaâ€™nÄ±n gizemli yer altÄ± ÅŸehirleri | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli turizm merkezlerindenÂ Kapadokya'da yer alan Ã§ok sayÄ±daki yer altÄ± ÅŸehrinden ziyarete aÃ§Ä±k tutulan Derinkuyu, KaymaklÄ± ve Tatlarin'de binlerce yÄ±llÄ±k medeniyetlerin izleri gÃ¶rÃ¼lebiliyor.

Bazen insan boyunda, bazen daha yÃ¼ksek, kimi yerde de daha daralan tÃ¼nellerden aÅŸaÄŸÄ±lara inildikÃ§e karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan yaÅŸam odalarÄ±, yer altÄ± ÅŸehirlerini ziyaret eden turistleri bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor.

KullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde barÄ±nma, yeme-iÃ§me ve saklanma ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan, bÃ¶lgedekilerin en bÃ¼yÃ¼kleri Derinkuyu ve KaymaklÄ± yer altÄ± ÅŸehirleri sekizer kattan oluÅŸuyor.

DÄ±ÅŸarÄ±dan gelecek tehditlere karÅŸÄ± bÃ¶lgede yaÅŸayan insanlarÄ±n belirli bir sÃ¼re sÄ±ÄŸÄ±nmak ve yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek amacÄ±yla hayvanlarÄ±yla da kalabildikleri Derinkuyu yer altÄ± ÅŸehrinde aynÄ± anda yaklaÅŸÄ±k 30 bin kiÅŸi barÄ±nabiliyor.

NevÅŸehir MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat GÃ¼lyaz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kapadokya'daki yer altÄ± ÅŸehirleri gÃ¼venlik amacÄ±yla yapÄ±lmÄ±ÅŸ, gelen tehlikelere karÅŸÄ± insanlar yer altÄ±nÄ± tercih etmiÅŸler. 10 bin yÄ±l Ã¶ncesinden itibaren yer altÄ± yerleÅŸimlerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'deki 135 Ã¶ren yeri arasÄ±nda Derinkuyu ve KaymaklÄ± yer altÄ± ÅŸehirlerinin ilk 10'da yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran GÃ¼lyaz, yÄ±lda ortalama 500 bin yerli ve yabancÄ± turistin yerin altÄ±na oyulmuÅŸ bu gizemli yerleÅŸim alanÄ±nÄ± ziyaret ettiÄŸini sÃ¶yledi.

ZiyaretÃ§ilere sanal gerÃ§eklik sunabilmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yor

Yer altÄ± ÅŸehirlerini gezen turistlerin tarihte bu alanda yaÅŸananlarÄ± daha net anlamalarÄ± iÃ§in Ã¶zel yÃ¶ntem ve Ã§ekim teknikleriyle hazÄ±rlanacak gÃ¶rsellerin 3 boyutlu gÃ¶zlÃ¼klerle izlenebileceÄŸini dile getiren GÃ¼lyaz, "Sanal gerÃ§eklik uygulamasÄ± planlÄ±yoruz. Gelen ziyaretÃ§iye gÃ¶zlÃ¼k vererek, yer altÄ± ÅŸehrinin bazÄ± mekanlarÄ±nÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemdeki gibi gÃ¶sterebilmeyi amaÃ§lÄ±yoruz. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z planlandÄ±, 2018 yÄ±lÄ±nda turistleri ilginÃ§ bir sÃ¼rprizle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.