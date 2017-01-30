14:15, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Dolar 1,5 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼





HaftanÄ±n ilk iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne deÄŸer kaybÄ±yla baÅŸlayan dolar/TL,1,5 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6132'yi gÃ¶rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HaftanÄ±n ilk iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne deÄŸer kaybÄ±yla baÅŸlayanÂ dolar /TL, 1,5 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6132'yi gÃ¶rdÃ¼. GÃ¼ne 3,6304'ten baÅŸlayanÂ dolar/TL, 6 Ocak'tan bu yanaÂ en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6132'ye kadar geriledikten sonra gelen tepki alÄ±mlarÄ±yla 3,6350 seviyelerindeÂ dengelendi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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