Rus askeri gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti

Marmara Denizi yÃ¶nÃ¼nden gelerek boÄŸaza giren "152" borda numaralÄ±, "Nikolay Filchenkov" isimli gemi, Ege Denizi'ne doÄŸru seyrini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
Sahil GÃ¼venlik unsurlarÄ±nÄ±n eÅŸlik ettiÄŸi geminin gideceÄŸi liman hakkÄ±nda bilgi verilmedi.
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Kuzey Irak'a yapÄ±lan ikinci operasyonda toplam 34 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri EÄŸitim ve Doktrin KomutanÄ± olan Orgeneral BaÅŸoÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 12 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan dava, 10 Nisan'dan itibaren gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanacak
Rus donanmasÄ±na ait gemi, Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti
HaftanÄ±n ilk iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne deÄŸer kaybÄ±yla baÅŸlayan dolar/TL,1,5 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6132'yi gÃ¶rdÃ¼
Ã–KK'yÄ± ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Terzi'yi vurarak FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±lanacaÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine yarÄ±n Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde baÅŸlanacak
KÄ±rÅŸehir merkezli 4 ildeki eÅŸ zamanlÄ± FETÃ–/PDY operasyonunda 4 astsubay yakalandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n "futbolda ÅŸike" soruÅŸturmasÄ±nda kumpas kurduÄŸu iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 108 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. MÃ¼ÅŸteki Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'la tartÄ±ÅŸan baÅŸka suÃ§tan tutuklu sanÄ±klar Mehmet Baransu ile Ali Fuat YÄ±lmazer salondan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
13-20 Åžubat'ta Ã¼lke genelinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda 10 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin finans kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik operasyonlarda, 4 ton 717 kilogram esrar ve 51 kilogram eroin ele geÃ§irildi
Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda kamyonette 100 bin uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi.
BelÃ§ika Mahkemesi, SabancÄ± suikastÄ± faili Fehriye Erdal'a 15 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Rakka'da, El Bab'daki mÃ¼cadele stilimiz neyse aynÄ±sÄ± olacak. BÃ¶lgede zaten Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'na destek veren askeri unsurlarÄ±mÄ±z var. Muhtemelen onlar destek verecekler" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Edremit Belediyesi, "Sahil BandÄ± Projesi" kapsamÄ±nda Van GÃ¶lÃ¼ kÄ±yÄ±sÄ±ndaki hazine arazilerini iÅŸgal ettikleri gerekÃ§esiyle bazÄ± yapÄ±larÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
DoÄŸu Anadolu bÃ¶lgesinde gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 30 dereceyle AÄŸrÄ±'da kaydedildi
Ã‡ankÄ±rÄ±'da dÃ¼zenlenen FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve daha Ã¶nce meslekten ihraÃ§ edilen 23 eski emniyet mensubu adliyeye sevk edildi
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri KasÄ±rga'nÄ±n alÄ±konulmasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik operasyonda 20 iÅŸ adamÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±