14:19, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Rus askeri gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti



Foto: ArÅŸiv

Rus donanmasÄ±na ait gemi, Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Marmara Denizi yÃ¶nÃ¼nden gelerek boÄŸaza giren "152" borda numaralÄ±, "Nikolay Filchenkov" isimli gemi, Ege Denizi'ne doÄŸru seyrini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Sahil GÃ¼venlik unsurlarÄ±nÄ±n eÅŸlik ettiÄŸi geminin gideceÄŸi liman hakkÄ±nda bilgi verilmedi. Â

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