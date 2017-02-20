14:33, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

EDOK komutanÄ± BaÅŸoÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±lma davasÄ± 10 Nisan'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri EÄŸitim ve Doktrin KomutanÄ± (EDOKÂ olan Orgeneral Kamil BaÅŸoÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 12 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda aÃ§Ä±lanÂ dava, 10 Nisan'dan itibaren gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanacak.

Orgeneral BaÅŸoÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianameyi kabul eden Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, duruÅŸmaya hazÄ±rlÄ±k tutanaÄŸÄ±nÄ± da tamamladÄ±.

Mahkeme, davanÄ±n 10-14 Nisan tarihlerinde gÃ¶rÃ¼lmesine karar verdi.

MÃ¼ÅŸteki Kamil BaÅŸoÄŸlu'nun dinlenmesi iÃ§in davetiye Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na da karar veren mahkeme, firari sanÄ±klar Nuh AltÄ±nsoy, UÄŸur Karaca ve Yavuz Sezer hakkÄ±nda yakalama kararÄ± aldÄ±.

Ä°DDÄ°ANAME

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda EDOK KomutanÄ± Orgeneral BaÅŸoÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan iddianamede, 7 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 36'ÅŸar yÄ±l, 5 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ise 21'er yÄ±l hapis cezasÄ± istendi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen eylemlere iliÅŸkin soruÅŸturmanÄ±n baÅŸka dosya Ã¼zerinden devam ettiÄŸi bildirilen iddianamede, ÅŸÃ¼pheliler Abdullah YÄ±lmaz, EyyÃ¼p BaloÄŸlu, Tuna Han Ata, Selami Darcan, Atahan Tatar, Tekin GÃ¶kbaÅŸ ve UÄŸur Fidan hakkÄ±nda "Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak hÃ¼kÃ¼meti ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± talep edildi.

Bu ÅŸÃ¼phelilerle ilgili ayrÄ±ca "kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§larÄ±ndan 36'ÅŸar yÄ±l hapis cezasÄ± istendi.

Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼pheliler Muhsin Kutsi BarÄ±ÅŸ, Nuh AltÄ±nsoy, UÄŸur Karaca, Yavuz Sezer ve Adem Parlak hakkÄ±nda darbe suÃ§una yÃ¶nelik ayrÄ±ca iddianame hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, bu dosyada "kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma" suÃ§undan 21'er yÄ±l hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi. ÅžÃ¼pheliler Nuh AltÄ±nsoy, UÄŸur Karaca, Yavuz Sezer'in halen firari olduklarÄ± belirtildi.

Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã¶nemli unsurlarÄ±ndan birinin Ã¼st dÃ¼zey kamu gÃ¶revlisi ve komutanlara yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen derdest etme ve alÄ±koyma eylemleri olduÄŸu belirtilen iddianamede, buradaki amacÄ±n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± koyacak unsurlarÄ± ortadan kaldÄ±rmak suretiyle teÅŸebbÃ¼sÃ¼ baÅŸarÄ±lÄ± kÄ±lacak ilk adÄ±mÄ± atmak olduÄŸu kaydedildi.

Derdest edilecek isimlerin darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nden gÃ¼nlerce Ã¶nce belirlenerek, planlamalarÄ±nÄ±n da Ã¶nceden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lan iddianamede, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± anda, eÅŸ zamanlÄ± olarak kaÃ§Ä±rma planlarÄ±nÄ±n da uygulamaya konulduÄŸu bildirildi.