14:40, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Kuzey Irak'a ikinci operasyon: 34 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Kuzey Irak'a yapÄ±lan ikinci operasyonda toplam 34 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n 02.42-02.59 saatleri arasÄ±nda Irak kuzeyindeki Zap bÃ¶lgesine alÄ±nan anlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ile hava harekatÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸ; bÃ¶lgede bir maÄŸara giriÅŸinde tespit edilen BÃ¶lÃ¼cÃ¼ TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±ndan, alÄ±nan ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re 11'i etkisiz hale getirilmiÅŸtir" denildi. Zap BÃ¶lgesi'ne yapÄ±lan ikinci operasyonda ise 23 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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