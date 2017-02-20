KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de doÄŸalgaz patlamasÄ±: 7 yaralÄ±

CHP'li AÄŸbaba: BaÅŸkan kim olursa olsun biz buna karÅŸÄ±yÄ±z

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AÄŸbaba, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin, "BaÅŸkan kim olursa olsun biz buna karÅŸÄ±yÄ±z. Kime verirseniz verin bu yetkiyi verdiÄŸiniz insandan tek adam Ã§Ä±kar" dedi