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20:23, 20 Åžubat 2017 Pazartesi
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14:56, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

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AÄŸrÄ±'da Ã¶ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan servis kaza yaptÄ±: 14 yaralÄ±
AÄŸrÄ±'da Ã¶ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan servis kaza yaptÄ±: 14 yaralÄ±

AÄŸrÄ±'da Ã¶ÄŸrenci servisi ile belediye otobÃ¼sÃ¼ Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 14 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AÄŸrÄ±'da Ã¶ÄŸrenci servisi ile belediye otobÃ¼sÃ¼ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada 12'si Ã¶ÄŸrenci 14 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AÄŸrÄ±'da, Anadolu Ä°mam Hatip LisesiÂ Ã¶ÄŸrencilerini taÅŸÄ±yan Mehmet Zeki Polat'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 04 DC 137 plakalÄ±Â servis minibÃ¼sÃ¼, Cumhuriyet Mahallesi Hani Baba Caddesi'ndeki Åžeref SaraÃ§oÄŸlu Ä°lkokulu Ã¶nÃ¼nde, Ã–zkan Uca yÃ¶netimindeki 04 AZ 711 plakalÄ±Â belediye otobÃ¼sÃ¼yle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Kazada, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler Polat ve Uca ileÂ 12 Ã¶ÄŸrenciÂ yaralandÄ±.

YaralÄ±lar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla AÄŸrÄ± Devlet Hastanesi ile Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Genel saÄŸlÄ±k durumu iyi olan yaralÄ±lar, sÃ¶z konusu hastanelerdeki tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edildi.



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