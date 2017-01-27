Cezaevinden kaÃ§an DEAÅž Ã¼yesi yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gaziantep'te geÃ§en yÄ±l temmuz ayÄ±nda bir polis memurunun ÅŸehit edilmesi olayÄ±nÄ±n faili olduÄŸu gerekÃ§esiyle tutuklanan DEAÅž Ã¼yesi H.Ã‡, kaldÄ±ÄŸÄ± cezaevinden kaÃ§tÄ±ktan kÄ±sa sÃ¼re sonra yakalandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Gaziantep'in Åžahinbey ilÃ§esi ÃœÃ§oklar Mahallesi'nde polis memuru HÃ¼seyin GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼n ÅŸehit edilmesi olayÄ±nÄ±n faili olarak tutuklanan DEAÅž Ã¼yesi H.Ã‡, kaldÄ±ÄŸÄ± Hatay T Tipi KapalÄ± Cezaevinden gece saatlerinde kaÃ§tÄ±.
Polis ve jandarma ekipleri, Ã§evrede geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±rken, tÃ¼m yol ve kavÅŸaklarda kontroller yapÄ±ldÄ±.
Yakalama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde gÃ¶revli yardÄ±m kuruluÅŸu Ã¼yeleri, bir kiÅŸinin durumundan ÅŸÃ¼phelenerek polise haber verdi.
YayladaÄŸÄ± Ä°lÃ§e Emniyet AmirliÄŸi ekiplerinin yakaladÄ±ÄŸÄ± ve cezaevi firarisi H.Ã‡. olduÄŸu belirlenen kiÅŸi, cezaevine teslim edildi. H.Ã‡'nin firar ettikten sonra Suriye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Gaziantep Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesine baÄŸlÄ± sivil ekip, 13 Temmuz 2016'da merkez Åžahinbey ilÃ§esi ÃœÃ§oklar Mahallesi'nde devriye gÃ¶revi yaparken silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ, saldÄ±rÄ±da aÄŸÄ±r yaralanan polis memuru HÃ¼seyin GÃ¼mÃ¼ÅŸ, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 23 Temmuz'da ÅŸehit dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž mensubu olduÄŸu belirlenen H.Ã‡, aynÄ± gÃ¼n Hatay'da yakalanmÄ±ÅŸ ve Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.
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Ä°zmir'in FoÃ§a ilÃ§esinde, askeri gemide Ã§Ä±kan yangÄ±nda dumandan etkilenen 4 askerden biri ÅŸehit oldu
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, ABD'li yetkililerin TÃ¼rkiye'yi ziyaretiyle ilgili olarak, "Ã–ncelikle, Amerika BirleÅŸik Devletlerinden Ã§ok Ã¼st dÃ¼zey yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler her ÅŸeyden evvel hayra alamettir" dedi.
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda yakalanan eski hakim Dursun Ali GÃ¼ndoÄŸdu ile eski savcÄ±lar Adnan Ã‡imen ve Sadrettin SarÄ±kaya tutuklandÄ±
HSYK 2.Dairesi FETÃ–/PDY ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edilen 227 hakim ve savcÄ±yÄ± meslekten ihraÃ§ etti
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 15 eski BTK Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 10'u Ankara TerÃ¶rle MÃ¼cadele ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BingÃ¶l OÄŸuldere kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda en az 4 bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullanÄ±labilecek 1,5 ton amonyum nitrat gÃ¼bre, 500 kilogram amonyum nitrat gÃ¼bre ile hazÄ±rlanan patlayÄ±cÄ± madde, Zagros silahÄ± ile Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
Zaman gazetesinin eski genel yayÄ±n yÃ¶netmeni Ekrem DumanlÄ± hakkÄ±nda iade talepnamesi hazÄ±rlandÄ±.
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esine baÄŸlÄ± KorukÃ¶y'de 10 gÃ¼n Ã¶nce ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Sezer Aydemir" operasyonu sÃ¼rÃ¼yor.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Milletvekili BehÃ§et YÄ±ldÄ±rÄ±m serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
IÅŸÄ±k Sigorta A.Åž.'nin TÃ¼rkiye TarÄ±m Kredi Kooperatifleri Merkez BirliÄŸi tarafÄ±ndan devralÄ±nmasÄ± iÅŸlemine izin verildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD'nin Arizona SenatÃ¶rÃ¼ McCain'i CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul etti
Gaziantep'te bir polisin ÅŸehit edilmesiyle ilgili tutuklanan DEAÅž Ã¼yesi, Suriye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±
AÄŸrÄ±'da Ã¶ÄŸrenci servisi ile belediye otobÃ¼sÃ¼ Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 14 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°stanbul KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de bir pastanede doÄŸalgaz patlamasÄ± oldu. 7 kiÅŸi yaralandÄ±
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AÄŸbaba, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin, "BaÅŸkan kim olursa olsun biz buna karÅŸÄ±yÄ±z. Kime verirseniz verin bu yetkiyi verdiÄŸiniz insandan tek adam Ã§Ä±kar" dedi