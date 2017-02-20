15:26, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Rus havayolu ÅŸirketi TÃ¼rkiye'ye ek seferlere baÅŸlÄ±yor





Rossiya havayolu ÅŸirketi, yoÄŸun talep nedeniyle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay St. Petersburgâ€™tan Ä°stanbul ve Antalyaâ€™ya dÃ¼zenli seferlere baÅŸlayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rossiya havayolu ÅŸirketinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Rusyaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k havayolu ÅŸirketiÂ Aeroflotâ€™un alt markasÄ± Rossiya havayolu ÅŸirketinin, 27 Mart itibarÄ±yla St. Petersburg ÅŸehrinden Pazartesi, Ã‡arÅŸamba ve Cuma gÃ¼nleri Ä°stanbulâ€™a dÃ¼zenli seferlere baÅŸlayacaÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, 27 Nisan itibarÄ±yla da Antalyaâ€™ya SalÄ±, PerÅŸembe ve Pazar gÃ¼nleri dÃ¼zenli seferlere baÅŸlanacaÄŸÄ±na yer verilirken, sÃ¶z konusu uÃ§uÅŸlara yÃ¶nelik Ã¶ncÃ¼ verilere gÃ¶re Ã¶zellikle turistler ve iÅŸ adamlarÄ± nezdinde TÃ¼rkiye seferlerine yoÄŸun talep olduÄŸu kaydedildi. Rusya Tur OperatÃ¶rleri BirliÄŸi (ATOR) BaÅŸkanÄ± Maya Lomidze, bir sÃ¼re Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, erken rezervasyon verilerine gÃ¶re TÃ¼rkiye'nin bu yaz Rus turistlerinin gÃ¶zÃ¼ndeki popÃ¼laritesinin rekor seviyelere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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