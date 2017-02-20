15:29, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Libya'da BaÅŸbakanÄ±n konvoyuna saldÄ±rÄ±





Libya BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n konvoyuna Trablus'ta ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Libya'da Trablus'tan geÃ§en baÅŸbakanÄ±n konvoyunaÂ ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. Olayda yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Libya'nÄ±n BM destekli birlik hÃ¼kÃ¼metinin baÅŸÄ±nda bulunan Fayez el-Sarraj, konvoyuna baÅŸkent Trablus'ta yapÄ±lan suikast giriÅŸiminden saÄŸ Ã§Ä±ktÄ±. SaldÄ±rÄ±da El-Sarraj'Ä±n muhafÄ±zlarÄ±ndan iki kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°smini vermek istemeyen BirleÅŸmiÅŸ Milletler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± konseyi Ã¼yesi AA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸbakan konvoyu, ulusal kurtuluÅŸ hÃ¼kÃ¼metinin destekÃ§ileri tarafÄ±ndan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±."dedi. Â

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