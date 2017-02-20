15:42, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Suriye'de Rus askerlere bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 4 Ã¶lÃ¼



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Suriye'de bir arabanÄ±n patlamasÄ± neticesinde 4 Rus askeri Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de Rus askerlere dÃ¼zenlenen bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda 4 Rus askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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