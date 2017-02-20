16:07, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

ABD'den AB'ye teminat

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, ABD'nin Avrupa BirliÄŸi'yle (AB) olan iÅŸ birliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmek konusunda kararlÄ± olduÄŸunu, her iki tarafÄ±n da aynÄ± amacÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AB karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±yla dikkat Ã§eken ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yardÄ±mcÄ±sÄ± Pence, gÃ¶reve gelmesinin ardÄ±ndan BrÃ¼ksel'e ilk ziyaretini gerÃ§ekleÅŸtiriyor. Sabah saatlerinde AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Pence, ardÄ±ndan AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk ile bir araya geldi.

YaklaÅŸÄ±k 45 dakika sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonunda Tusk ve Pence, gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu. GÃ¶rÃ¼ÅŸme iÃ§in Pence'e teÅŸekkÃ¼r eden Tusk, "GerÃ§ekten hepimizin buna ihtiyacÄ± vardÄ±." dedi.

Hem ABD hem de AB'de son aylarda Ã§ok ÅŸey yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazen iki taraf arasÄ±ndaki iliÅŸkiler ve ortak gÃ¼venliÄŸe dair ÅŸaÅŸÄ±rtan gÃ¶rÃ¼ÅŸlerin dile getirildiÄŸini kaydeden Tusk, bu sÃ¼rede AB'ye "her ÅŸeyin deÄŸiÅŸmeden aynen devam ediyormuÅŸ gibi davranmak dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" sÃ¶yledi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, yeni ABD yÃ¶netiminin yaklaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin umut vadeden sÃ¶zler duyduÄŸunu belirten Tusk, Pence'e uluslararasÄ± dÃ¼zen, gÃ¼venlik ve yeni ABD yÃ¶netimin AB'ye yÃ¶nelik tutuma iliÅŸkin Ã¼Ã§ soru sorduÄŸunu ifade etti.

Ã–ncelikle kaba kuvvet ve egoizmin her ÅŸeye karar vermediÄŸi uluslararasÄ± hukukun kurallarÄ± temelindeki dÃ¼zenin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesinin BatÄ±'nÄ±n Ã§Ä±karÄ±na olduÄŸuna yÃ¶nelik inancÄ±nÄ± dile getirdiÄŸini kaydeden Tusk, "Bu dÃ¼zen ancak BatÄ± toplumunun tamamÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± destekleyici ve kararlÄ± politikasÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir." diye konuÅŸtu.

"NATO ESKÄ°MÄ°Åž DEÄžÄ°L"

Ä°kinci olarak, her iki taraf arasÄ±ndaki gÃ¼venliÄŸin NATO ve mÃ¼mkÃ¼n olan en yakÄ±n transatlantik iÅŸ birliÄŸine dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Tusk, bu iÅŸ birliÄŸinin ÅŸeklini modernize etmek iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n NATO iÃ§in "eskimiÅŸ" dediÄŸine atÄ±fta bulunan Tusk, "Onun kurulmasÄ±ndaki deÄŸerler gibi NATO'nun da eskimiÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda mutabÄ±k olmalÄ±yÄ±z." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ husus olarak ABD'nin birleÅŸik bir Avrupa'ya desteÄŸine iliÅŸkin beklentisini dile getiren Tusk, "GeÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi ABD'nin birleÅŸik bir Avrupa fikrine "candan ve tartÄ±ÅŸmaz", tekrar etmek isterim, "tartÄ±ÅŸmasÄ±z" destek verdiÄŸi varsayÄ±yoruz. Avrupa birleÅŸmemiÅŸ olsaydÄ±, dÃ¼nya kesinlikle daha kÃ¶tÃ¼ bir yer olurdu." dedi.

Bu Ã¼Ã§ konuda da Pence'ten "evet" yanÄ±tÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±n kaydeden Tusk, bÃ¶ylesine olumlu bir aÃ§Ä±klamadan sonra hem AvrupalÄ±larÄ±n hem de AmerikalÄ±larÄ±n sÃ¶ylediklerini hayata geÃ§irmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence de Tusk'la Ã§ok yapÄ±cÄ± bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirterek "BugÃ¼n BaÅŸkan Trump adÄ±na ABD'nin AB'yle ortaklÄ±k ve iÅŸ birliÄŸine devam etmesi yÃ¶nÃ¼ndeki gÃ¼Ã§lÃ¼ kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmek benim iÃ§in bir ayrÄ±calÄ±k." diye konuÅŸtu.

"AYNI AMACI PAYLAÅžIYORUZ"

ABD ile AB'nin amaÃ§larÄ±ndaki benzerliÄŸe dikkat Ã§eken Pence, "FarklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±z ne olursa olsun, iki kÄ±tamÄ±z da aynÄ± mirasÄ±, aynÄ± deÄŸerleri ve her ÅŸeyden Ã¶nemlisi Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k, demokrasi ve hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ yoluyla barÄ±ÅŸÄ± ve refahÄ± destekleme yolundaki aynÄ± amacÄ± paylaÅŸÄ±yor. Biz bu hedeflere baÄŸlÄ± kalmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.

AB'nin bir ticaret ortaklÄ±ÄŸÄ±ndan bugÃ¼nkÃ¼ haline geldiÄŸi sÃ¼reci Ã¶zetleyen Pence, AB ve ABD'nin dÃ¼nya ekonomisindeki yerine dikkat Ã§ekerek ekonomik taahhÃ¼tlere baÄŸlÄ± oluklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TerÃ¶rizm tehdidi karÅŸÄ±sÄ±nda AB'ye olan desteklerini sÃ¼rdÃ¼receklerini belirten Pence, AvrupalÄ±larÄ±n terÃ¶re verdiÄŸi kurbanlarÄ±n acÄ±larÄ±nÄ±n ABD'deki her evde aynÄ± hissedildiÄŸini kaydederek AvrupalÄ±larÄ± terÃ¶r tehdidiyle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸi yapmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Tusk'un ardÄ±ndan AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Junkcer ile bir araya gelen Pence, TSÄ° 17.30'da NATO'ya da bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek.

Ã–te yandan Pence'in AB'ye ziyareti sÄ±rasÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir grup, AB Konseyi yakÄ±nÄ±nda Trump'Ä±n vize kararÄ±na karÅŸÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenledi.

TRUMP VE AB

20 Ocak'ta gÃ¶reve gelen Trump, seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k NATO'nun AvrupalÄ± mÃ¼ttefiklerinin savunma harcamalarÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini belirtmiÅŸ ve ABD ile AB arasÄ±nda serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu dile getirmiÅŸti.

AralarÄ±nda Tusk'un da olduÄŸu AB kurumlarÄ±nÄ±n yÃ¶neticileri Trump'Ä±n seÃ§im zaferinin ardÄ±ndan kutlama mesajÄ± gÃ¶ndererek gÃ¶reve baÅŸlamamasÄ±na raÄŸmen Trump'Ä± AB Liderler Zirvesine davet etmiÅŸti. Ancak Trump aralÄ±k ayÄ±ndaki zirveye gelmediÄŸi gibi, AB kurumlarÄ±nÄ±n yÃ¶neticilerinden ziyade Avrupa iÃ§indeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± liderlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

AB'den ayrÄ±lma kararÄ± alan Ä°ngiltere ile serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± yapmak istediÄŸinin de sinyalini veren Trump, Ä°ngiltereâ€™nin birlikten ayrÄ±lma kararÄ±yla son derece zekice davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼lkenin Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolunda mÃ¼kemmel ÅŸekilde ilerlediÄŸini savunmuÅŸtu. Trump, AB'yi ise "Almanya'nÄ±n bir aracÄ±" olarak nitelemiÅŸti.

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