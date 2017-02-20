16:55, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

AB'ye "Filistin devletini tanÄ±ma" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami el-Hamdallah, Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelere bir kez daha Filistin devletini tanÄ±ma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentindeki ofisinde Avrupa Parlamentosu Filistin Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nyuklas Celikiotis'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki heyet ile AB'nin Filistin Temsilcisi Ralph Tarraf'Ä± kabul eden Hamdallah, AB Ã¼yesi Ã¼lkelere Filistin devletini tanÄ±ma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.

BaÅŸbakanlÄ±k ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, heyete siyasi ve ekonomik geliÅŸmeler hakkÄ±nda bilgi veren Hamdallah, "AB Ã¼lkelerinin, 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± Ã¼zerinde baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan baÄŸÄ±msÄ±z bir Filistin devletini tanÄ±malarÄ± her zamankinden daha fazla zaruret arz ediyor. Filistin liderliÄŸinin Ã§abalarÄ±na destek olacak bu adÄ±m, iÅŸgali sona erdirip iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ kurtarmayÄ± saÄŸlayacak." dedi.

AB'nin Ä°srail'e baskÄ± yapmasÄ±nÄ± da talep eden Hamdallah, "Ä°srail'in Filistin halkÄ±na yÃ¶nelik ihlallerini durdurmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu.

Avrupa Parlamentosu heyetinin Ramallah'ta Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok Filistinli yetkiliyle daha bir araya gelmesi bekleniyor.