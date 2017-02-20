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17:10, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

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KorukÃ¶y'deki PKK'lÄ±lar Ã§embere alÄ±ndÄ±
KorukÃ¶y'deki PKK'lÄ±lar Ã§embere alÄ±ndÄ±

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esine baÄŸlÄ± KorukÃ¶y'de 10 gÃ¼n Ã¶nce ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Sezer Aydemir" operasyonu sÃ¼rÃ¼yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esine baÄŸlÄ± KorukÃ¶y'de 10 gÃ¼n Ã¶nce ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan operasyon devam ediyor.

Ä°lÃ§eye 35 kilometre uzaklÄ±kta bulunan bÃ¶lgenin terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in jandarma ve emniyet unsurlarÄ±nca baÅŸlatÄ±lan "Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Sezer Aydemir" operasyonu 10'uncu gÃ¼nÃ¼nde sÃ¼rÃ¼yor.

BugÃ¼ne kadar 2'si Ã¼st dÃ¼zey 3 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi, 3 yeraltÄ± sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi operasyonda, 20 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi, 12 elektrikli fÃ¼nye, roketatar, 2 el bombasÄ±, 5 uzun namlulu silah, kanas ile Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.

Etkisiz hale getirilen Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±ndan 2'sinin PKK'nÄ±n sÃ¶zde TÃ¼rkiye sorumlularÄ±ndan Behzat ve yardÄ±mcÄ±sÄ± Rojhat kod adlÄ± PKK'lÄ±Â olduÄŸu, bu PKK'lÄ±larÄ±n batÄ± illerinde dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± organize ettiÄŸi ve yapÄ±lan incelemelerde asker ve polis noktalarÄ±nda saldÄ±rÄ± iÃ§in keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Behzat kod adlÄ± PKK'lÄ±nÄ±n, PKK'nÄ±n elebaÅŸÄ±larÄ±ndan Murat KarayÄ±lan'Ä±n yakÄ±n korumalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±, en Ã¶nemli ve gÃ¼vendiÄŸi isimlerin baÅŸÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

AralarÄ±nda KorukÃ¶y muhtarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 60 kiÅŸi hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±lÄ±rken, ÅŸÃ¼phelilerin emniyet ve jandarmadaki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zde "mahkeme" ve "karargah" gibi kullandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgenin PKK'lÄ±lardan temizlenmesi, iÅŸ birlikÃ§ilerinin yakalanmasÄ± iÃ§in devam eden operasyonda sivillerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k hassasiyet gÃ¶steriliyor.

Bir polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± operasyonda Ã§embere alÄ±nan ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yollarÄ± kapatÄ±lan terÃ¶ristler ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda zaman zaman sÄ±cak temas saÄŸlanÄ±yor.

BÃ¶lgede PKK'lÄ±larÄ±n kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± Ã¼zerine HDP ve bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nca sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinden "katliam varmÄ±ÅŸ algÄ±sÄ±" oluÅŸturulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

VATANDALARIN Ä°HTÄ°YAÃ‡LARI KARÅžILANIYOR

Ä°Ã§me suyu sorunu Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (MARSU) ekiplerince giderildi. BÃ¶lgede su ve elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanmÄ±yor.

KaymakamlÄ±kÃ§a bÃ¶lgede gÄ±da paketleri daÄŸÄ±tÄ±lÄ±rken hayvanlar iÃ§in de veteriner gÃ¶revlendirildi.

Ambulans takviyesinin de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶yde rahatsÄ±zlanan vatandaÅŸlarÄ±n gÃ¼venlik Ã¶nlemleri eÅŸliÄŸinde Nusaybin Devlet Hastanesine ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlanÄ±yor.

SaÄŸlÄ±k ekipleri acil ihtiyaÃ§lar iÃ§in hazÄ±r bekletiliyor, gerekli durumlarda hastalarÄ±n Mardin Devlet Hastanesine sevki yapÄ±lÄ±yor.



Ä°lgili Konular Nusaybin PKK
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