KorukÃ¶y'deki PKK'lÄ±lar Ã§embere alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esine baÄŸlÄ± KorukÃ¶y'de 10 gÃ¼n Ã¶nce ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan operasyon devam ediyor.
Ä°lÃ§eye 35 kilometre uzaklÄ±kta bulunan bÃ¶lgenin terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in jandarma ve emniyet unsurlarÄ±nca baÅŸlatÄ±lan "Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Sezer Aydemir" operasyonu 10'uncu gÃ¼nÃ¼nde sÃ¼rÃ¼yor.
BugÃ¼ne kadar 2'si Ã¼st dÃ¼zey 3 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi, 3 yeraltÄ± sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi operasyonda, 20 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi, 12 elektrikli fÃ¼nye, roketatar, 2 el bombasÄ±, 5 uzun namlulu silah, kanas ile Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.
Etkisiz hale getirilen Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±ndan 2'sinin PKK'nÄ±n sÃ¶zde TÃ¼rkiye sorumlularÄ±ndan Behzat ve yardÄ±mcÄ±sÄ± Rojhat kod adlÄ± PKK'lÄ±Â olduÄŸu, bu PKK'lÄ±larÄ±n batÄ± illerinde dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± organize ettiÄŸi ve yapÄ±lan incelemelerde asker ve polis noktalarÄ±nda saldÄ±rÄ± iÃ§in keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi.
Behzat kod adlÄ± PKK'lÄ±nÄ±n, PKK'nÄ±n elebaÅŸÄ±larÄ±ndan Murat KarayÄ±lan'Ä±n yakÄ±n korumalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±, en Ã¶nemli ve gÃ¼vendiÄŸi isimlerin baÅŸÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.
AralarÄ±nda KorukÃ¶y muhtarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 60 kiÅŸi hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±lÄ±rken, ÅŸÃ¼phelilerin emniyet ve jandarmadaki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.
GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zde "mahkeme" ve "karargah" gibi kullandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgenin PKK'lÄ±lardan temizlenmesi, iÅŸ birlikÃ§ilerinin yakalanmasÄ± iÃ§in devam eden operasyonda sivillerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k hassasiyet gÃ¶steriliyor.
Bir polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± operasyonda Ã§embere alÄ±nan ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yollarÄ± kapatÄ±lan terÃ¶ristler ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda zaman zaman sÄ±cak temas saÄŸlanÄ±yor.
BÃ¶lgede PKK'lÄ±larÄ±n kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± Ã¼zerine HDP ve bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nca sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinden "katliam varmÄ±ÅŸ algÄ±sÄ±" oluÅŸturulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.
VATANDALARIN Ä°HTÄ°YAÃ‡LARI KARÅžILANIYOR
Ä°Ã§me suyu sorunu Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (MARSU) ekiplerince giderildi. BÃ¶lgede su ve elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanmÄ±yor.
KaymakamlÄ±kÃ§a bÃ¶lgede gÄ±da paketleri daÄŸÄ±tÄ±lÄ±rken hayvanlar iÃ§in de veteriner gÃ¶revlendirildi.
Ambulans takviyesinin de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶yde rahatsÄ±zlanan vatandaÅŸlarÄ±n gÃ¼venlik Ã¶nlemleri eÅŸliÄŸinde Nusaybin Devlet Hastanesine ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlanÄ±yor.
SaÄŸlÄ±k ekipleri acil ihtiyaÃ§lar iÃ§in hazÄ±r bekletiliyor, gerekli durumlarda hastalarÄ±n Mardin Devlet Hastanesine sevki yapÄ±lÄ±yor.
Ä°zmir'in FoÃ§a ilÃ§esinde, askeri gemide Ã§Ä±kan yangÄ±nda dumandan etkilenen 4 askerden biri ÅŸehit oldu
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, ABD'li yetkililerin TÃ¼rkiye'yi ziyaretiyle ilgili olarak, "Ã–ncelikle, Amerika BirleÅŸik Devletlerinden Ã§ok Ã¼st dÃ¼zey yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler her ÅŸeyden evvel hayra alamettir" dedi.
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda yakalanan eski hakim Dursun Ali GÃ¼ndoÄŸdu ile eski savcÄ±lar Adnan Ã‡imen ve Sadrettin SarÄ±kaya tutuklandÄ±
HSYK 2.Dairesi FETÃ–/PDY ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edilen 227 hakim ve savcÄ±yÄ± meslekten ihraÃ§ etti
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 15 eski BTK Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 10'u Ankara TerÃ¶rle MÃ¼cadele ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BingÃ¶l OÄŸuldere kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda en az 4 bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullanÄ±labilecek 1,5 ton amonyum nitrat gÃ¼bre, 500 kilogram amonyum nitrat gÃ¼bre ile hazÄ±rlanan patlayÄ±cÄ± madde, Zagros silahÄ± ile Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
Zaman gazetesinin eski genel yayÄ±n yÃ¶netmeni Ekrem DumanlÄ± hakkÄ±nda iade talepnamesi hazÄ±rlandÄ±.
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esine baÄŸlÄ± KorukÃ¶y'de 10 gÃ¼n Ã¶nce ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Sezer Aydemir" operasyonu sÃ¼rÃ¼yor.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Milletvekili BehÃ§et YÄ±ldÄ±rÄ±m serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
IÅŸÄ±k Sigorta A.Åž.'nin TÃ¼rkiye TarÄ±m Kredi Kooperatifleri Merkez BirliÄŸi tarafÄ±ndan devralÄ±nmasÄ± iÅŸlemine izin verildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD'nin Arizona SenatÃ¶rÃ¼ McCain'i CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul etti
Gaziantep'te bir polisin ÅŸehit edilmesiyle ilgili tutuklanan DEAÅž Ã¼yesi, Suriye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±
AÄŸrÄ±'da Ã¶ÄŸrenci servisi ile belediye otobÃ¼sÃ¼ Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 14 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°stanbul KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de bir pastanede doÄŸalgaz patlamasÄ± oldu. 7 kiÅŸi yaralandÄ±
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AÄŸbaba, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin, "BaÅŸkan kim olursa olsun biz buna karÅŸÄ±yÄ±z. Kime verirseniz verin bu yetkiyi verdiÄŸiniz insandan tek adam Ã§Ä±kar" dedi