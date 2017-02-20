17:22, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

350 gÃ¶Ã§men Fas'tan Ä°spanya'ya geÃ§ti





Son 3 gÃ¼nde ikinci kez gÃ¶Ã§ akÄ±nÄ±na uÄŸrayan Ceuta sÄ±nÄ±rÄ±ndan 350 kadar gÃ¶Ã§men Fas'tan Ä°spanya'ya geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fas topraklarÄ±nda olup Ä°spanya'ya baÄŸlÄ± olan Ceuta kentinde bugÃ¼n 350 kadar gÃ¶Ã§menin yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Ä°spanya tarafÄ±na geÃ§tiÄŸi bildirildi. Ceuta yerel yÃ¶netimi yetkilileri ve KÄ±zÄ±l HaÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden elde edilen bilgilere gÃ¶re, son 3 gÃ¼n iÃ§erisinde ikinci kez yaÅŸanan gÃ¶Ã§ akÄ±nÄ±nda, dikenli tellerle Ã¶rÃ¼lÃ¼ sÄ±nÄ±r duvarÄ±nÄ± geÃ§en 350 gÃ¶Ã§menden yaralanan 11 kiÅŸinin hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Yetkililer, Ä°spanya sÄ±nÄ±r gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle gÃ¶Ã§ akÄ±nÄ±na mÃ¼dahale etmekte zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Ä°spanyol televizyonlarÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meyi baÅŸaran gÃ¶Ã§menlerin elleriyle zafer iÅŸaret yaparak, bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ yaÅŸadÄ±klarÄ± ve birbirlerine sarÄ±ldÄ±klarÄ± gÃ¶zlendi. Ã–te yandan, Ä°spanyol gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan yakalanan gÃ¶Ã§menlerin Ceuta'daki GÃ¶Ã§menleri GeÃ§ici BarÄ±ndÄ±rma Merkezi'ne (CETI) gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼kleri ifade edildi. Yatak kapasitesi 512 olan merkezin, yeni gÃ¶Ã§men grubuyla birlikte bin 400 kiÅŸiye ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Cuma gÃ¼nÃ¼ Ceuta sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan gÃ¶Ã§ akÄ±nÄ±nda da 498 gÃ¶Ã§men Ä°spanya'ya geÃ§meyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.