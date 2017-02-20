Bulgaristan'da DOST Birliği ittifakının ilk seçim zaferi

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Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapılacak erken parlamento seçimleri için geri sayım sürerken üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu ve yeni kurulan DOST Birliğinin adayı Mustafa Yahya hafta sonu düzenlenen Belediye Başkanlığı ara seçimlerinin ilk turunda en çok oyu aldı.
DOST Genel Başkanı Lütfi Mestan’ın yayınladığı basın bildirisinde, Rusçuk ili Vetova Belediyesine bağlı Loçova (Glodjevo) kasabasında hafta sonu düzenlenen belediye başkanlığı ara seçimlerinin ilk turunda DOST Birliğinin en çok oyu aldığını açıkladı.
Mestan, yaklaşık 4 bin nüfusa sahip ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerleşim yerindeki seçimlerde, DOST Birliği Belediye Başkan adayı Mustafa Yahya'nın ilk turda 784 oy aldığını kaydetti. Mestan, HÖH partisinin adayı Adem Hacimişev'in ise 578 oy aldığını belirtti.
Lütfi Mestan, "Bu özgür ruhun, siyasi baskıya rağmen elde ettiği bir zaferdir. Partimiz, korku ve (siyasi) bağımlılığın sembolü olan ve lideri saraylarda yaşayan HÖH'e kulak çınlatan bir tokat atmıştır." dedi.
Mestan, DOST Birliği'nin 44. Parlamentoda temsil edileceğinden emin olduğunu dile getirerek, ittifakın seçim yarışında başarılı olacaklarından hiç şüphesinin olmadığını kaydetti.
Türkiye'nin 24 Kasım 2015'te hava sahası ihlali yapan Rus savaş uçağını düşürmesi, Bulgaristan'da Türklerin en fazla temsil edildiği Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinde görüş ayrılığına neden olmuştu. Türkiye'nin tutumunu destekleyen Genel Başkan Lütfi Mestan, Onursal Başkan Ahmet Doğan'nın baskılarına maruz kalarak partiden ihraç edilmişti.
Mestan ve bir grup milletvekili 10 Nisan 2016'da DOST partisini kurarak, Bulgaristan'daki Türk siyasi hareketinde yeni bir sayfa açmıştı. Kısa sürede örgütlenen DOST partisi, 26 Mart 2017 erken genel seçimlerine Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) ile ittifak yaparak DOST Birliği altında katılıyor.
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Bulgaristan'da hafta sonu düzenlenen ara seçimlerin ilk turunda DOST Birliğinin adayı Mustafa Yahya en çok oyu aldı
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