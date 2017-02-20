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17:44, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

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Ekrem DumanlÄ± iÃ§in iade talebi
Ekrem DumanlÄ± iÃ§in iade talebi

Zaman gazetesinin eski genel yayÄ±n yÃ¶netmeni Ekrem DumanlÄ± hakkÄ±nda iade talepnamesi hazÄ±rlandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) Ã§atÄ± davasÄ±nÄ± gÃ¶ren Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri arasÄ±nda yer alan ve ABD'ye kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirlenen Zaman gazetesinin eski genel yayÄ±n yÃ¶netmeni Ekrem DumanlÄ± hakkÄ±nda iade talepnamesi hazÄ±rlandÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n Ã§atÄ± davasÄ±na bakan Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen DumanlÄ±'nÄ±n ABD'de olduÄŸu tespit edildi. Mahkeme, bu tespitlerin ardÄ±ndan DumanlÄ± hakkÄ±nda iade talepnamesi hazÄ±rladÄ±.

SÃ¶z konusu talepname ABD'ye iletilmek Ã¼zere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilecek.

Ã–te yandan mahkemece, firari sanÄ±klar Hamdullah Bayram Ã–ztÃ¼rk ve Ahmet Kurucan iÃ§in ABD'ye, Abdullah Aymaz iÃ§in ise Almanya'ya gÃ¶nderilmek Ã¼zere iade talepnamesi oluÅŸturuldu.

Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, aralarÄ±nda ABD, Ä°ngiltere, Ä°srail, Almanya, BelÃ§ika, NorveÃ§, KamboÃ§ya ve Madagaskar'Ä±n da bulunduÄŸu 15 Ã¼lkeye kaÃ§tÄ±klarÄ± belirlenen 24 firari sanÄ±k hakkÄ±nda bu yÄ±lÄ±n Ocak ayÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iade talepnamelerini ilgili Ã¼lkelere iletilmek Ã¼zere BakanlÄ±ÄŸa gÃ¶ndermiÅŸti.



Ä°lgili Konular FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
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