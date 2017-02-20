BingÃ¶l'de 1,5 ton amonyum nitrat ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BingÃ¶l'Ã¼n OÄŸuldere kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda en az 4 bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullanÄ±labilecek 1,5 ton amonyum nitrat gÃ¼bre, 500 kilogram amonyum nitrat gÃ¼bre ile hazÄ±rlanan patlayÄ±cÄ± madde, Zagros silahÄ± ile Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 19 Åžubat'ta dÃ¼zenlenen, "Åžehit GÃ¼venlik Korucusu Hasan KÄ±zÄ±lboÄŸa-10" operasyonunda terÃ¶ristlerin baharla birlikte yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± hain saldÄ±rÄ±larda kullanacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilen bÃ¼yÃ¼k miktarda patlayÄ±cÄ± madde ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi.
"TerÃ¶ristlerin hain emellerine ulaÅŸmalarÄ± TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda bir kez daha engellendi." ifadesine yer verilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"En az 4 bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullanÄ±labilecek 1,5 ton amonyum nitrat gÃ¼bre ve 500 kilogram amonyum nitrat gÃ¼bre ile hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ patlayÄ±cÄ± madde, operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait Zagros silahÄ±, 12,7 milimetre Ã§apÄ±nda Zagros silahÄ±na ait bin mÃ¼himmat 7,62 milimetre Ã§apÄ±nda bin Bixi mÃ¼himmatÄ±, 5,56 milimetre Ã§apÄ±nda 500 mÃ¼himmat, bomba yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere 600 metre kablo, bombalÄ± eylemlerde kullanÄ±labilecek 3 tÃ¼p, 30 litre mazot ile Ã§ok sayÄ±da gÄ±da ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi."
AÃ§Ä±klamada, son dÃ¶nemde ilde baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlar gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak, operasyonlara iliÅŸkin ÅŸÃ¶yle denildi:
"24-26 KasÄ±m 2016'da yapÄ±lan, 'Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Lokman DarÄŸÄ±n 4 Operasyonunda 6 mevzi, 23 sÄ±ÄŸÄ±nak ile bu sÄ±ÄŸÄ±naklarda Ã§ok sayÄ±da gÄ±da ve yaÅŸam malzemesi bulundu. 31 AralÄ±k 2016 ile 7 Ocak'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen, 'Piyade BinbaÅŸÄ± Turgay Ã‡elik-5' operasyonunda 7 sÄ±ÄŸÄ±nak ve bir depo tespit edildi. SÄ±ÄŸÄ±naklar ve depo iÃ§erisindeki yaÅŸam ve gÄ±da malzemeleriyle imha edildi."
AÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle huzur ve gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼receÄŸi kaydedildi.
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