GÃ¼ncelleme: 18:50, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

227 hakim ve savcÄ± ihraÃ§ edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HSYK 2.Dairesi FETÃ–/PDY ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edilen 227 hakim ve savcÄ±yÄ± daha meslekten ihraÃ§ etti.

HSYK 3.Dairesince, 16 Nisan'da yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± konusunda sosyal medyada paylaÅŸÄ±mda bulunduÄŸu iddia edilen Antalya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili Cevdet KayafoÄŸlu hakkÄ±nda inceleme izni verildi.

Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek KuruluÂ (HSYK) BaÅŸkanvekili ve 2. Daire BaÅŸkanÄ± Mehmet YÄ±lmaz, FETÃ–/PDY ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edilen 227 hakim ve savcÄ±nÄ±n meslekten ihracÄ±na karar verdiklerini bildirdi.Â

BÃ¶ylece meslekten ihraÃ§ edilen hakim ve savcÄ± sayÄ±sÄ± toplam 3 bin 886 oldu.

"200 HAKÄ°M VE SAVCI HAKKINDA GÃ–REVE Ä°ADE KARARI "

Mehmet YÄ±lmaz, daha Ã¶nce KHK ile ihraÃ§ edilen 200 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda ise yapÄ±lan incelemeler sonucu gÃ¶reve iade kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.Â

Hakimler ve savcÄ±lar hakkÄ±nda soruÅŸturmalarÄ±n 7 ildeki baÅŸsavcÄ±lÄ±klarca yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, yapÄ±lan deÄŸerlendirmelerin HSYK'ya iletildiÄŸini belirten YÄ±lmaz, "Genel Kurul'da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor. YargÄ±yÄ± tekrar Ã§eteden arÄ±ndÄ±rmak ve gÃ¼venilir bir yapÄ±ya kavuÅŸturmak iÃ§in elimizden geleni yapÄ±yoruz" dedi.Â

YÄ±lmaz ayrÄ±ca, ÅŸimdiye kadar ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bin 760 hakim ve savcÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n meslekten ihraÃ§ edildiÄŸini belirterek, "Åžu an ByLock kullanÄ±p da gÃ¶rev baÅŸÄ±nda olan bir tek hakim ve savcÄ± yok. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z hÄ±zla devam ediyor. ArtÄ±k teÅŸkilat Ã¼zerindeki baskÄ± kalksÄ±n, adliyeler huzurla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etsin Ã§abasÄ± iÃ§indeyiz." diye konuÅŸtu.