227 hakim ve savcÄ± ihraÃ§ edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
HSYK 2.Dairesi FETÃ–/PDY ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edilen 227 hakim ve savcÄ±yÄ± daha meslekten ihraÃ§ etti.
HSYK 3.Dairesince, 16 Nisan'da yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± konusunda sosyal medyada paylaÅŸÄ±mda bulunduÄŸu iddia edilen Antalya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili Cevdet KayafoÄŸlu hakkÄ±nda inceleme izni verildi.
Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek KuruluÂ (HSYK) BaÅŸkanvekili ve 2. Daire BaÅŸkanÄ± Mehmet YÄ±lmaz, FETÃ–/PDY ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edilen 227 hakim ve savcÄ±nÄ±n meslekten ihracÄ±na karar verdiklerini bildirdi.Â
BÃ¶ylece meslekten ihraÃ§ edilen hakim ve savcÄ± sayÄ±sÄ± toplam 3 bin 886 oldu.
Mehmet YÄ±lmaz, daha Ã¶nce KHK ile ihraÃ§ edilen 200 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda ise yapÄ±lan incelemeler sonucu gÃ¶reve iade kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.Â
Hakimler ve savcÄ±lar hakkÄ±nda soruÅŸturmalarÄ±n 7 ildeki baÅŸsavcÄ±lÄ±klarca yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, yapÄ±lan deÄŸerlendirmelerin HSYK'ya iletildiÄŸini belirten YÄ±lmaz, "Genel Kurul'da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor. YargÄ±yÄ± tekrar Ã§eteden arÄ±ndÄ±rmak ve gÃ¼venilir bir yapÄ±ya kavuÅŸturmak iÃ§in elimizden geleni yapÄ±yoruz" dedi.Â
YÄ±lmaz ayrÄ±ca, ÅŸimdiye kadar ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bin 760 hakim ve savcÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n meslekten ihraÃ§ edildiÄŸini belirterek, "Åžu an ByLock kullanÄ±p da gÃ¶rev baÅŸÄ±nda olan bir tek hakim ve savcÄ± yok. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z hÄ±zla devam ediyor. ArtÄ±k teÅŸkilat Ã¼zerindeki baskÄ± kalksÄ±n, adliyeler huzurla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etsin Ã§abasÄ± iÃ§indeyiz." diye konuÅŸtu.
Ä°zmir'in FoÃ§a ilÃ§esinde, askeri gemide Ã§Ä±kan yangÄ±nda dumandan etkilenen 4 askerden biri ÅŸehit oldu
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, ABD'li yetkililerin TÃ¼rkiye'yi ziyaretiyle ilgili olarak, "Ã–ncelikle, Amerika BirleÅŸik Devletlerinden Ã§ok Ã¼st dÃ¼zey yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler her ÅŸeyden evvel hayra alamettir" dedi.
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda yakalanan eski hakim Dursun Ali GÃ¼ndoÄŸdu ile eski savcÄ±lar Adnan Ã‡imen ve Sadrettin SarÄ±kaya tutuklandÄ±
HSYK 2.Dairesi FETÃ–/PDY ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edilen 227 hakim ve savcÄ±yÄ± meslekten ihraÃ§ etti
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 15 eski BTK Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 10'u Ankara TerÃ¶rle MÃ¼cadele ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BingÃ¶l OÄŸuldere kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda en az 4 bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullanÄ±labilecek 1,5 ton amonyum nitrat gÃ¼bre, 500 kilogram amonyum nitrat gÃ¼bre ile hazÄ±rlanan patlayÄ±cÄ± madde, Zagros silahÄ± ile Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
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Mardin'in Nusaybin ilÃ§esine baÄŸlÄ± KorukÃ¶y'de 10 gÃ¼n Ã¶nce ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Sezer Aydemir" operasyonu sÃ¼rÃ¼yor.
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CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AÄŸbaba, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin, "BaÅŸkan kim olursa olsun biz buna karÅŸÄ±yÄ±z. Kime verirseniz verin bu yetkiyi verdiÄŸiniz insandan tek adam Ã§Ä±kar" dedi