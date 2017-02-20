18:09, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Nijerya'daki af programÄ± ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'da, petrol tesislerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen militanlara uygulanan af programÄ±na dair soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Temsilciler Meclisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Yakubu Dogara, af programÄ±ndaki bazÄ± sorunlu kÄ±sÄ±mlarÄ±n bÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± yeniden kÃ¶rÃ¼klediÄŸine dikkat Ã§ekerek program ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Resmi soruÅŸturmanÄ±n parlemento tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Dogara, saldÄ±rÄ±lar nedeniyle Nijerya ekonomisinin Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve Afrika kÄ±tasÄ±ndaki petrol Ã¼retim liderliÄŸini kaybettiÄŸine dikkat Ã§ekti.

Af programÄ± ile bÃ¶lgede ekonomik istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± ve Ã¼retimin devam ettirilmesi amacÄ±yla silahlÄ± militanlara devlet tarafÄ±ndan el uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Dogara, "Af programÄ± Nijer DeltasÄ±'ndaki durumu hafifletmeyi amaÃ§lÄ±yordu. Ancak af fonlarÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ yÃ¶netilmesi, ÅŸeffaflÄ±k, yolsuzluk gibi konularda bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±." dedi.

Doaga, af programÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼klerin bÃ¶lgede tansiyonu 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana yeniden yÃ¼kselttiÄŸine dikkat Ã§ekerek, soruÅŸturmaya bÃ¶lge yÃ¶neticileri, kanaat Ã¶nderleri ve eski militanlarÄ±n da dahil edildiÄŸini belirtti.

Af programÄ± 2009 yÄ±lÄ±nda dÃ¶nemin Devlet BaÅŸkanÄ± Umara Yar'Adua tarafÄ±ndan ilan edilmiÅŸ ve bÃ¶lgedeki petrol Ã¼retiminin yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ± amaÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.

BÃ¶lgedeki Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle petrol Ã¼retiminin dÃ¼ÅŸmesi ve Ã§evre kirliliÄŸinin yaÅŸanmasÄ± nedeniyle af programÄ± birÃ§ok kesim tarafÄ±ndan destekleniyor.

Aftan yararlanan militanlara yÃ¶nelik eÄŸitim programÄ± ile Ã¼lkedeki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, ekonomik sorunlarla mÃ¼cadele eden Nijerya'nÄ±n iÅŸsizlik probleminin de azaltÄ±lmasÄ± hedefleniyor.