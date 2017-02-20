18:14, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Tacikistan'da Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼: 3 Ã¶lÃ¼





Tacikistan'Ä±n daÄŸlÄ±k bÃ¶lgesinden geÃ§en karayolunda kar temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan teknik ekipten 4 kiÅŸi kurtarÄ±lÄ±rken, 3 kiÅŸi ise hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tacikistan'da daÄŸlÄ±k bÃ¶lgeden geÃ§en karayolunda kar temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan teknik ekipten 4 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±, 3 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. DuÅŸanbe-Hocant otoyolunu iÅŸleten IRS ÅŸirketinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hafta sonu baÅŸkenti DuÅŸanbe ile Ã¼lkenin kuzeyindeki Hocant ÅŸehirlerinin baÄŸlayan otoyolunun daÄŸlÄ±k bÃ¶lgeden geÃ§en 72. kilometresinde kar temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten teknik ekibin kar temizleme araÃ§larÄ±yla birlikte Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda 4 kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan 3 kiÅŸinin ise cesetlerine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Tacikistan Acil Durumlar Komitesi de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, son 3 gÃ¼nde Ã¼lke genelinde 80'den fazla Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesinin meydana geldiÄŸi ifade edildi. Ã‡Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmeleri sonucu 75 adet binek aracÄ±n tehlikeli bÃ¶lgelerde mahsur kaldÄ±ÄŸÄ±, Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸen bÃ¶lgelerdeki 78 vatandaÅŸÄ±n ise gÃ¼venli bÃ¶lgelere tahliye edildiÄŸi bildirildi. Ãœlkenin DaÄŸlÄ±k BedahÅŸan Ã–zerk ve Hisar bÃ¶lgesinde bulunan karayollarÄ± ile DuÅŸanbe-Hocand, DuÅŸanbe-Horog, DuÅŸanbe-Cirgatal ve Horog-Murgab otoyollarÄ±nda halen Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸme tehlikesinin bulunduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, bu otoyollarÄ±nÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Tacikistan'da ay baÅŸÄ±nda da Ã¼lkenin daÄŸlÄ±k bÃ¶lgelerinde meydana gelen Ã§ok sayÄ±da Ã§Ä±ÄŸ olayÄ±nda 10'dan fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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