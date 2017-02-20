Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸuÂ MusulÂ kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda yer alan "Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na" Ã§ok yaklaÅŸtÄ±.
BÃ¶lgedeki AA muhabirinin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, Irak federal polis gÃ¼Ã§leri kentin gÃ¼neyinden batÄ± yakasÄ±na doÄŸru ilerleyerek, DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na yaklaÅŸtÄ±.
HavalimanÄ± giriÅŸinde yer alan ve kentin gÃ¼neyindeki el-Gazlani askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼n uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan iki kez bombalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Irak ordusunda gÃ¶revli Yarbay Abdulselam el Cuburi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde saÄŸlÄ±k bakanÄ± Dr. Abdullah kod adlÄ± Falah HÃ¼seyin es Saklavi, uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin, Mahmun Mahallesi'ndeki DEAÅž'Ä±n karargahÄ±na, dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼." bilgisini verdi.
Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in dÃ¼n baÅŸlatÄ±lan ve ÅŸimdiye kadar 17 kÃ¶yÃ¼n geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± askeri operasyona yaklaÅŸÄ±k 60 bin Irak askeri katÄ±lÄ±yor.
Trump yÃ¶netiminin, "yeniden ihracatÄ±" yok sayarak, Ã¼lkenin dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± geniÅŸletecek bir hesaplama deÄŸiÅŸikliÄŸini deÄŸerlendirdiÄŸi iddia edildi
ABD tarihinin en sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± baÅŸkanlarÄ±ndan Trump'Ä±n Oval Ofis'teki ilk ayÄ±na, 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na vize yasaÄŸÄ±, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar, medya ile "ÅŸiddetli geÃ§imsizlik" ve Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ±nÄ±n istifasÄ± gibi olaylar damga vurdu
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri destekli Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilÃ§e merkezinde ilerleyiÅŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Suriye'de Esed rejimi ile DEAÅž'Ä±n, BirleÅŸmiÅŸ Milletler kararlarÄ±na raÄŸmen, kimyasal silah kullanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
UluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde saÄŸlÄ±k bakanÄ± Saklavi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Tacikistan'Ä±n daÄŸlÄ±k bÃ¶lgesinden geÃ§en karayolunda kar temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan teknik ekipten 4 kiÅŸi kurtarÄ±lÄ±rken, 3 kiÅŸi ise hayatÄ±nÄ± kaybetti
Nijer DeltasÄ±'ndaki petrol tesislerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen militanlara yÃ¶nelik af programÄ± ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
Bulgaristan'da hafta sonu dÃ¼zenlenen ara seÃ§imlerin ilk turunda DOST BirliÄŸinin adayÄ± Mustafa Yahya en Ã§ok oyu aldÄ±
Son 3 gÃ¼nde ikinci kez gÃ¶Ã§ akÄ±nÄ±na uÄŸrayan Ceuta sÄ±nÄ±rÄ±ndan 350 kadar gÃ¶Ã§men Fas'tan Ä°spanya'ya geÃ§ti
Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah, "AB Ã¼lkelerinin, 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± Ã¼zerinde baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan baÄŸÄ±msÄ±z bir Filistin devletini tanÄ±malarÄ± her zamankinden daha fazla zaruret arz ediyor" dedi
Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki operasyonlarda bir asker Ã¶ldÃ¼, bir asker yaralandÄ±
ABD BaÅŸkan YardÄ±mÄ±cÄ±sÄ± Pence "BugÃ¼n BaÅŸkan Trump adÄ±na ABD'nin AB'yle ortaklÄ±k ve iÅŸ birliÄŸine devam etmesi yÃ¶nÃ¼ndeki gÃ¼Ã§lÃ¼ kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmek benim iÃ§in bir ayrÄ±calÄ±k" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Suriye'de bir arabanÄ±n patlamasÄ± neticesinde 4 Rus askeri Ã¶ldÃ¼
Libya BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n konvoyuna Trablus'ta ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±
Rossiya havayolu ÅŸirketi, yoÄŸun talep nedeniyle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay St. Petersburgâ€™tan Ä°stanbul ve Antalyaâ€™ya dÃ¼zenli seferlere baÅŸlayacak
Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Marine Le Pen resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere LÃ¼bnan'a gitti