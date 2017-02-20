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20:23, 20 Åžubat 2017 Pazartesi
OrtadoÄŸu
18:26, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

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DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde saÄŸlÄ±k bakanÄ± Saklavi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde saÄŸlÄ±k bakanÄ± Saklavi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

UluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde saÄŸlÄ±k bakanÄ± Saklavi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸuÂ MusulÂ kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda yer alan "Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na" Ã§ok yaklaÅŸtÄ±.

BÃ¶lgedeki AA muhabirinin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, Irak federal polis gÃ¼Ã§leri kentin gÃ¼neyinden batÄ± yakasÄ±na doÄŸru ilerleyerek, DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na yaklaÅŸtÄ±.

ÅžÄ°MDÄ°YE KADAR 17 KÃ–Y GERÄ° ALINDI

HavalimanÄ± giriÅŸinde yer alan ve kentin gÃ¼neyindeki el-Gazlani askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼n uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan iki kez bombalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Irak ordusunda gÃ¶revli Yarbay Abdulselam el Cuburi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde saÄŸlÄ±k bakanÄ± Dr. Abdullah kod adlÄ± Falah HÃ¼seyin es Saklavi, uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin, Mahmun Mahallesi'ndeki DEAÅž'Ä±n karargahÄ±na, dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼." bilgisini verdi.

Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in dÃ¼n baÅŸlatÄ±lan ve ÅŸimdiye kadar 17 kÃ¶yÃ¼n geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± askeri operasyona yaklaÅŸÄ±k 60 bin Irak askeri katÄ±lÄ±yor.



Ä°lgili Konular DEAÅž Saklavi
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