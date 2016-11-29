18:48, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Esed rejimi kimyasal silah kullanmaya devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar Esed rejimiÂ ile DEAÅž'Ä±n, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) kararlarÄ±na raÄŸmen,Â kimyasal silahÂ kullanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±'nÄ±n (SNHR) hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, BM Ortak SoruÅŸturma MekanizmasÄ±'nÄ±n, bazÄ± kimyasal saldÄ±rÄ±lardan Esed rejimi ile DEAÅž'Ä±n sorumlu olduÄŸunu onayladÄ±ÄŸÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin (BMGK) acil olarak gerÃ§ek Ã¶nlemler almasÄ±, Suriye'de gÃ¼venlik ve barÄ±ÅŸÄ± koruma konusunda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.

"ESED REJÄ°MÄ° 333 KEZ KÄ°MYASAL SÄ°LAH SALDIRISI DÃœZENLEDÄ°"

Esed rejiminin toplam 333 kez kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸine dikkat Ã§ekilen raporda, BM'nin 27 EylÃ¼l 2013'te aldÄ±ÄŸÄ± 2118 sayÄ±lÄ± kararÄ±ndan Ã¶nce 33, kararÄ±n ardÄ±ndan, 158 kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi kaydedildi.

BM'nin 6 Mart 2015'te aldÄ±ÄŸÄ± 2209 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, 89, 7 AÄŸustos 2015'te aldÄ±ÄŸÄ± 2235 sayÄ±lÄ± kararÄ±n ardÄ±ndan 33, BM Ortak SoruÅŸturma MekanizmasÄ±'nÄ±n kuruluÅŸundan sonra da 20 kez kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan raporda, DEAÅž'Ä±n da Halep'te dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±larla BM kararlarÄ±nÄ± 4 kez ihlal ettiÄŸi ifade edildi.

BM'nin 2118 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan rejimin kimyasal silah kullanarak dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 40'Ä± Ã§ocuk, 13'Ã¼ kadÄ±n olmak Ã¼zere, 78'i sivil, 45'i muhaliflerden, 7'si muhaliflerin alÄ±koyduÄŸu Esed gÃ¼Ã§lerinden en az 130 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi kaydedilen raporda, saldÄ±rÄ±larda 2 bin 289 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

"DEAÅž, HALEP'Ä° HEDEF ALDI"

Raporda Ä°dlib'e 41, Åžam kÄ±rsalÄ±na 33, Hama'ya 27, Halep'e 24, Åžam'a 22, Humus ile Deraa'ya 4'er, Deyr ez-Zor'a 3 kimyasal saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, DEAÅž'Ä±n ise Halep'i hedef aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Raporda ifadeleri yer alan SNHR BaÅŸkanÄ± Fadl Abdulgani, kimyasal silah kullananlarÄ±n ilk olarak ilgili yerel mahkemelerde yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istediklerini, dÃ¼nya Ã¼lkelerinin bu tÃ¼r korkunÃ§ ihlaller gerÃ§ekleÅŸtirenleri yargÄ±lamak iÃ§in mahkemelerini aÃ§masÄ± gerektiÄŸini ifade etti.