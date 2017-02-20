TSK destekli Ã–SO birlikleri Bab ilÃ§e merkezinde ilerliyor

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ (TSK) destekliÂ Ã–zgÃ¼r Suriye OrdusuÂ (Ã–SO),Â Suriye'nin kuzeyindekiÂ BabÂ ilÃ§e merkezinde ilerleyiÅŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Ã–SO saha komutanlarÄ±ndan Halid Ä°brahim, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda TSK destekli Ã–SO'ya baÄŸlÄ± birliklerin Halep'in kuzeydoÄŸusundaki Bab ilÃ§esinin gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda yer alan spor kulÃ¼bÃ¼nÃ¼, Kef kavÅŸaÄŸÄ±, Deluv kavÅŸaÄŸÄ± ile teknik lisenin kontrolÃ¼nÃ¼ DEAÅž'tan kurtardÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Ä°brahim, "Ä°lÃ§e merkezindeki bÃ¼yÃ¼k kavÅŸaÄŸÄ± da Ã¶rgÃ¼tten kurtaran muhalifler, Bab merkezinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle postane ve mahkeme binasÄ± Ã§evresinde DEAÅž unsurlarÄ±yla savaÅŸÄ±yor.'' dedi.
Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu birliklerinin ilÃ§e merkezine yÃ¶nelik operasyonu gece baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ä°brahim, birliklerin kentin gÃ¼neybatÄ± kesimlerinden ilÃ§e merkezine doÄŸru kontrolÃ¼ ÅŸekilde ilerlediklerini sÃ¶yledi.
TSK'ya ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n havadan Ã–SO birliklerine destek verdiÄŸini urgulayan Ä°brahim, ''TSK'ya ait fÄ±rtÄ±na obÃ¼slerinin de karadan ilÃ§e merkezinde Ã¶rgÃ¼te ait yerleri vurarak muhaliflerin ilerlemesini saÄŸladÄ±. Ã–SO ilÃ§enin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸladÄ±, zafer yakÄ±ndÄ±r'' diye konuÅŸtu.
TSK'dan bugÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 181'inci gÃ¼nÃ¼nde 140 DEAÅž hedefinin karadan ve havadan vurulduÄŸu, 27 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirmiÅŸti.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 14 Åžubat'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "El Bab bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Tedbiri asla elden bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z." demiÅŸti.
TSK ve Ã–SO'nun TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndan Suriye iÃ§lerine ilerleyiÅŸi 35,1 kilometre derinliÄŸe ulaÅŸmÄ±ÅŸ bulunuyor. 24 AÄŸustos'tan bu yana bin 920 kilometrekareden fazla alan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri DEAÅž ve PYD/PKK'dan temizlendi.
Bab merkezde tÃ¼m yÃ¶nlerden kuÅŸatÄ±lan DEAÅž'Ä±n, bÃ¶lgeden Ã§ekilmek istemesi durumunda, Rakka yÃ¶nÃ¼nde Halep'in doÄŸu kÄ±rsalÄ±na Ã§ekilebileceÄŸi dar bir koridor bulunuyor.
Trump yÃ¶netiminin, "yeniden ihracatÄ±" yok sayarak, Ã¼lkenin dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± geniÅŸletecek bir hesaplama deÄŸiÅŸikliÄŸini deÄŸerlendirdiÄŸi iddia edildi
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TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri destekli Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilÃ§e merkezinde ilerleyiÅŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Suriye'de Esed rejimi ile DEAÅž'Ä±n, BirleÅŸmiÅŸ Milletler kararlarÄ±na raÄŸmen, kimyasal silah kullanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
UluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde saÄŸlÄ±k bakanÄ± Saklavi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
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