Numan KurtulmuÅŸ: Ãœst dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler hayra alamet

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±na verilen arada gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'li yetkililerin TÃ¼rkiye'yi ziyaretleri ile ilgili olarak, "Ã–ncelikle, Amerika BirleÅŸik Devletlerinden Ã§ok Ã¼st dÃ¼zey yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler her ÅŸeyden evvel hayra alamettir. ABD ile Ã¶zellikle Suriye'de bazÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n giderilmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÃ– konusunda olumlu adÄ±mlar atÄ±lmasÄ±na imkan saÄŸlayacak birtakÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸ yakÄ±nlaÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da iÅŸaretidir." dedi.
KurtulmuÅŸ, "TÃ¼rkiye olarak, bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zdaki Ã¼lkeler ne yaparsa yapsÄ±n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± eÅŸit mesafede durma pozisyonumuz hiÃ§ deÄŸiÅŸmeyecektir. DEAÅž da PYD de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul edilecektir." ifadelerini kullandÄ±.
El Bab'daki operasyonda da sona gelinmek Ã¼zere olduÄŸunu kaydeden KurtulmuÅŸ, "AÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± TSK'nÄ±n desteklediÄŸi Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu gÃ¼Ã§leri ÅŸehrin bÃ¼tÃ¼nÃ¼ne hakim olmuÅŸtur. Ama dikkat ve titizlikle devam ediyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ DEAÅž'Ä±n olasÄ± birtakÄ±m intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± muhtemeldir. Bunlara karÅŸÄ± da TSK da Ã–SO unsurlarÄ± da son derece titiz ÅŸekilde operasyonun temizleme faslÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
KurtulmuÅŸ, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:
"En kÄ±sa zamanda bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle El Bab temizlendikten sonra oraya da insanlar gelecektir. Åžimdi diyoruz ki, aynÄ± modeli Rakka'da kullanalÄ±m. Rakka'da da bu Ã§erÃ§evede o ÅŸehrin ahalisinden oluÅŸan muktedir yerel unsurlar desteklensin, uluslararasÄ± camia, TÃ¼rkiye, Amerika BirleÅŸik Devletleri ve diÄŸer unsurlar buraya lojistik destek versin, orasÄ± DEAÅž'tan temizlensin, temizlendikten sonra da bir baÅŸka terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n eline teslim edilmesin. Pozisyonumuz Ã§ok aÃ§Ä±k, nettir. Bu pozisyonumuzla gerekli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±lÄ±yor. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Ã§erÃ§evesinde belli bir sonuÃ§ alÄ±nÄ±rsa TÃ¼rkiye bu sonuca gÃ¶re hareket eder.
ABD'li yetkililerin TÃ¼rkiye'yi ziyaretinde FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in iadesi konusunun gÃ¼ndeme gelip gelmediÄŸine iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine KurtulmuÅŸ, "Ã–ncelikle, Amerika BirleÅŸik Devletlerinden Ã§ok Ã¼st dÃ¼zey yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler her ÅŸeyden evvel hayra alamettir. ABD ile Ã¶zellikle Suriye'de bazÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n giderilmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, FETÃ– konusunda olumlu adÄ±mlar atÄ±lmasÄ±na imkan saÄŸlayacak birtakÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸ yakÄ±nlaÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da iÅŸaretidir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â
TÃ¼rkiye ile ABD'nin Ã§ok uzun yÄ±llara dayanan NATO Ã§erÃ§evesinde bir mÃ¼ttefiklik iliÅŸkisi olduÄŸunu ifade eden KurtulmuÅŸ, bÃ¶lgede terÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadelede de iki Ã¼lke arasÄ±nda yakÄ±n bir iÅŸbirliÄŸi olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â
Ä°zmir'in FoÃ§a ilÃ§esinde, askeri gemide Ã§Ä±kan yangÄ±nda dumandan etkilenen 4 askerden biri ÅŸehit oldu
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, ABD'li yetkililerin TÃ¼rkiye'yi ziyaretiyle ilgili olarak, "Ã–ncelikle, Amerika BirleÅŸik Devletlerinden Ã§ok Ã¼st dÃ¼zey yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler her ÅŸeyden evvel hayra alamettir" dedi.
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