Trump'Ä±n ilk ayÄ± 'Ã§ok sancÄ±lÄ±' geÃ§ti

ABDÂ tarihinin en sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± baÅŸkanlarÄ±ndanÂ Donald Trump'Ä±n Oval Ofis'teki ilk ayÄ±na, nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 7 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na vize yasaÄŸÄ±, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesi kararÄ±, medya ile "ÅŸiddetli geÃ§imsizlik" ve Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn'in istifasÄ± gibi olaylar damga vurdu.
Beyaz Saray'daki baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸunu 20 Ocak'ta devralan Trump, attÄ±ÄŸÄ± her adÄ±m, sÃ¶ylediÄŸi her sÃ¶z, imzaladÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ± kararnameler, ana akÄ±m medyanÄ±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle girdiÄŸi "mÃ¼cadele" ve ilk ayÄ±nda verdiÄŸi iki Ã¶nemli fire ile gÃ¼ndemin bir numaralÄ± ismi oldu.
Ã–zellikle nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 7 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na 3 ay boyunca vize yasaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶ren ve kÄ±sa bir sÃ¼re sonra federal bir yargÄ±Ã§ tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tmesi durdurulan kararnamesi bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸmalara neden olan Trump, saÄŸ kolu sayÄ±labilecek isimlerden Flynn'in istifasÄ±yla da yara aldÄ±.
Ãœlke ekonomisini ilgilendiren Ã§ok sayÄ±da karara da imza atan Trump, ilk ayÄ±nda 4 yabancÄ± devlet temsilcisini Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rladÄ±, birÃ§oÄŸuyla da telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yaptÄ±.
Ä°lk ayÄ±nda 24 baÅŸkanlÄ±k kararnamesine imza atan Trump, en Ã§ok da 27 Ocak'ta vize yasaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶ren kararnamesiyle tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. NÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man olan Suriye, Irak, Ä°ran, Libya, Sudan, Yemen ve Somali vatandaÅŸlarÄ±na 3 ay boyunca ABD kapÄ±larÄ±nÄ± kapatan kararname, ikinci bir talimata kadar Suriyeli mÃ¼ltecilerin kabulÃ¼nÃ¼ durduruyor, ABD'nin MÃ¼lteci ProgramÄ±nÄ± ise 4 aylÄ±ÄŸÄ±na askÄ±ya alÄ±yordu.
Her ne kadar Trump'Ä±n kararnamesi federal bir yargÄ±Ã§ tarafÄ±ndan durdurulmuÅŸ ve temyiz mahkemesi de aynÄ± yÃ¶nde karar almÄ±ÅŸ olsa da Trump'Ä±n benzer bir kararname ile aynÄ± adÄ±mÄ± tekrar atmak istediÄŸi belirtiliyor.
AynÄ± gÃ¼nlerde Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesini Ã¶ngÃ¶ren bir baÅŸkanlÄ±k kararnamesine de imza atan Trump, kampanya dÃ¶neminden bu yana tartÄ±ÅŸmalara neden olan vaadini yerine getirmek iÃ§in ilk somut adÄ±mÄ± atmÄ±ÅŸ oldu.
Meksika yÃ¶netimi ile duvarÄ±n finansmanÄ± konusunda ciddi anlaÅŸmazlÄ±klar yaÅŸayan Trump, 15 milyar dolarÄ± bulmasÄ± beklenen duvarÄ±n maliyetinin Meksika tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± her fÄ±rsatta dile getirdi. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceklerini kaydeden Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Enrique Pena Nieto ise baÅŸkent Washington'da yapÄ±lmasÄ± planlanan Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD'yi Trans-Pasifik Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±ndan (TPP) geri Ã§eken, Obamacare saÄŸlÄ±k reformunun iptaline kapÄ± aÃ§an, Ã§ok sayÄ±da ekonomik ve finansal regÃ¼lasyonu dÃ¼zenleyen kararnameler de Trump'Ä±n ilk ayÄ±ndaki Ã¶nemli imzalarÄ± oldu.
BaÅŸkanlÄ±k iÃ§in yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ilk aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nda medyanÄ±n hiÃ§ ÅŸans vermediÄŸi Trump'Ä±n, yine ana akÄ±m Amerikan medyasÄ±nÄ±n "favorisi" konumundaki Demokrat Hillary Clinton'Ä± geÃ§erek baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturmasÄ±, Washington'daki havayÄ± hÄ±zla soÄŸuttu.
BirÃ§ok konudaki icraat ve aÃ§Ä±klamalarÄ± ciddi ÅŸekilde medyanÄ±n eleÅŸtirisine maruz kalan Trump, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden isim vererek bu medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±sÄ±na alÄ±nca kavganÄ±n boyutu daha da bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ä°lk ayÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k ortalama 6 tweet atan Trump, bunlarÄ±n Ã§oÄŸunda Amerikan medyasÄ±nÄ± hedef aldÄ±.
Yemin tÃ¶renine katÄ±lan kalabalÄ±ÄŸÄ±n miktarÄ± ile ilgili tartÄ±ÅŸma, Trump ile ana akÄ±m Amerikan medyasÄ± arasÄ±ndaki "yalan haber" tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n fitilini ateÅŸledi. Trump'Ä±n "yalan haber yazÄ±yorlar" diyerek hedef gÃ¶sterdiÄŸi medya kuruluÅŸlarÄ± da benzer haberler yapmaya devam etti.
"ArtÄ±k Beyaz Saray'Ä± yÃ¶netemeyecekler" diyen Trump ile bugÃ¼ne kadar son derece etkin olan medya arasÄ±ndaki gerginliÄŸin kÄ±sa vadede durulmasÄ± beklenmiyor.
Trump'Ä±n en yakÄ±nÄ±ndaki isimlerden eski Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn'in "Washington'daki Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi" kapsamÄ±nda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmalarÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'i yanÄ±ltmÄ±ÅŸ olduÄŸu iddiasÄ±, Trump yÃ¶netimine pahalÄ±ya mal oldu.
Trump'Ä±n isteÄŸi doÄŸrulusunda istifa ettiÄŸi bildirilen Flynn, ABD tarihinde gÃ¶revinden en kÄ±sa sÃ¼rede ayrÄ±lan ulusal gÃ¼venlik danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan biri oldu.
Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± adayÄ± Andrew Puzder'in yoÄŸun baskÄ±lara dayanamayÄ±p adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±yla Trump yÃ¶netimi, ilk ayÄ±nda iki Ã¶nemli fire vermiÅŸ oldu.
Trump ilk yabancÄ± devlet temsilcisi olarak 27 Ocak'ta Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'i Beyaz Saray'da konuk etti. Trump, 10 Åžubat'ta Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe'yi, 13 Åžubat'ta Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'yu ve 15 Åžubat'ta da Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'yu aÄŸÄ±rladÄ±.
Trump'Ä±n, May ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde gÃ¶Ã§men yasaÄŸÄ± konusundaki farklÄ±lÄ±k ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±na yansÄ±rken Netanyahu gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde de "yeni yerleÅŸim yerlerini durdurun" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± dikkat Ã§ekti. AyrÄ±ca yine Netanyahu ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Trump ilk kez "iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mden" farklÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ de kabul edebileceÄŸini net bir dille aÃ§Ä±kladÄ±.
Beyaz Saray aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± konuklar dÄ±ÅŸÄ±nda Trump, ilk 1 aylÄ±k sÃ¼reÃ§te yabancÄ± devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± dÃ¼zeyinde 29 telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.
8 Åžubat'ta CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Trump arasÄ±ndaki 45 dakikalÄ±k telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, iki Ã¼lkenin DEAÅž'a karÅŸÄ± ortak mÃ¼cadelesine vurgu yapÄ±ldÄ±.
Trump'Ä±n en Ã§ok konuÅŸulan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ise Avustralya BaÅŸbakanÄ± Malcolm Turnbull ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme oldu. Turnbull'a, "Åžimdiye kadarki en kÃ¶tÃ¼ telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmem buydu." dediÄŸi iddia edilen Trump'Ä±n, Obama dÃ¶neminde iki Ã¼lke arasÄ±nda yapÄ±lan bir mÃ¼lteci anlaÅŸmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Avustralya BaÅŸbakanÄ±'na yÃ¼klendiÄŸi ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin tatsÄ±z bir havada geÃ§tiÄŸi medyaya yansÄ±dÄ±.
Ä°lk ayÄ±nda Trump'Ä±n baÅŸÄ±nÄ± en Ã§ok aÄŸrÄ±tan konulardan biri de kabine Ã¼yelerinin Senatodaki onaylanma sÃ¼reÃ§lerinin oldukÃ§a yavaÅŸ gerÃ§ekleÅŸmesiydi. Ã–nceki birÃ§ok baÅŸkanÄ±n aksine Trump, kabine Ã¼yelerinin sadece 14'Ã¼ne Senatodan onay alabildi. Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± adayÄ± Andrew Puzder ise yoÄŸun baskÄ± Ã¼zerine adaylÄ±ktan Ã§ekildi, yerine Alexander Acosta aday gÃ¶sterildi.
Ä°kisi de asker kÃ¶kenli olan Savunma BakanÄ± James Mattis ile Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanÄ± John Kelly, diÄŸerlerine oranla gÃ¶rece hÄ±zlÄ± onay alÄ±rken DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Adalet BakanÄ± Jeff Sessions ve EÄŸitim BakanÄ± Betsy DeVos uzun tartÄ±ÅŸmalar sonucunda Senatoda onaylanabildi.
Ekonomi yÃ¶netimiyle ilgili bazÄ± bakan adaylarÄ± hala onay bekleyen Trump, Senatodaki DemokratlarÄ± "hÃ¼kÃ¼meti kilitlemeye Ã§alÄ±ÅŸmakla" suÃ§luyor.
Trump, YÃ¼ksek Mahkeme'deki boÅŸ sandalye iÃ§in de Neil Gorsuch'u aday gÃ¶sterdi. HenÃ¼z 49 yaÅŸÄ±nda olan Gorsuch'un muhafazakar kimliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra Trump'la olan iliÅŸkisinin de kararlarÄ±na nasÄ±l yansÄ±yacaÄŸÄ± ÅŸimdiden kamuoyunun gÃ¼ndemini meÅŸgul ediyor
Trump yÃ¶netiminin, "yeniden ihracatÄ±" yok sayarak, Ã¼lkenin dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± geniÅŸletecek bir hesaplama deÄŸiÅŸikliÄŸini deÄŸerlendirdiÄŸi iddia edildi
ABD tarihinin en sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± baÅŸkanlarÄ±ndan Trump'Ä±n Oval Ofis'teki ilk ayÄ±na, 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na vize yasaÄŸÄ±, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar, medya ile "ÅŸiddetli geÃ§imsizlik" ve Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ±nÄ±n istifasÄ± gibi olaylar damga vurdu
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