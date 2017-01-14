FoÃ§a'daki gemi yangÄ±nÄ±nda 1 asker ÅŸehit

Ä°zmir'inÂ FoÃ§aÂ ilÃ§esinde,Â askeri gemideÂ Ã§Ä±kan yangÄ±nda dumandan etkilenenÂ Deniz Er HÃ¼seyin KaracaÂ (20)Â ÅŸehitÂ oldu.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, FoÃ§a Deniz ÃœssÃ¼'ndeki gemide Ã§Ä±kan yangÄ±nda dumandan etkilenerek, hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 4 askerden biri olan Deniz Er HÃ¼seyin Karaca, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Bozyaka EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
HÃ¼seyin Karaca'nÄ±n Burdur merkeze baÄŸlÄ± BÃ¼ÄŸdÃ¼z kÃ¶yÃ¼nde oturan ailesi acÄ± haberi alarak, Ä°zmir'e gitti.
Karaca'nÄ±n cenazesinin, FoÃ§a'da yapÄ±lacak askeri tÃ¶renin ardÄ±ndan, yarÄ±n Burdur'da topraÄŸa verileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Ä°zmir'in FoÃ§a ilÃ§esinde, askeri gemide Ã§Ä±kan yangÄ±nda dumandan etkilenen 4 askerden biri ÅŸehit oldu
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, ABD'li yetkililerin TÃ¼rkiye'yi ziyaretiyle ilgili olarak, "Ã–ncelikle, Amerika BirleÅŸik Devletlerinden Ã§ok Ã¼st dÃ¼zey yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler her ÅŸeyden evvel hayra alamettir" dedi.
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda yakalanan eski hakim Dursun Ali GÃ¼ndoÄŸdu ile eski savcÄ±lar Adnan Ã‡imen ve Sadrettin SarÄ±kaya tutuklandÄ±
HSYK 2.Dairesi FETÃ–/PDY ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edilen 227 hakim ve savcÄ±yÄ± meslekten ihraÃ§ etti
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 15 eski BTK Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 10'u Ankara TerÃ¶rle MÃ¼cadele ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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Zaman gazetesinin eski genel yayÄ±n yÃ¶netmeni Ekrem DumanlÄ± hakkÄ±nda iade talepnamesi hazÄ±rlandÄ±.
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD'nin Arizona SenatÃ¶rÃ¼ McCain'i CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul etti
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CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AÄŸbaba, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin, "BaÅŸkan kim olursa olsun biz buna karÅŸÄ±yÄ±z. Kime verirseniz verin bu yetkiyi verdiÄŸiniz insandan tek adam Ã§Ä±kar" dedi