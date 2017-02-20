GÃ¼ncelleme: 23:12, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

TÃ¼rk ÃœssÃ¼'nÃ¼n Ã¶n fizibilitesi iÃ§in yola Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanÄ±yorlar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin kutup bilimleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapan ilk ve tek merkezi Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi Kutup AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi'nin (Ä°TÃœ PolReC) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DoÃ§. Dr. Burcu Ã–zsoy'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸuÂ Ã¶n fizibilite ekibi,Â Antarktika'da kurulmasÄ± planlananÂ TÃ¼rk ÃœssÃ¼Â iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tmek Ã¼zere gelecek gÃ¼nlerde yola Ã§Ä±kacak.

Ã–zsoy, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, coÄŸrafi anlamda bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Antarktika'nÄ±n dÃ¼nya Ã¼zerindeki beÅŸinci bÃ¼yÃ¼k kÄ±ta, mesafe olarak bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda TÃ¼rkiye'den kilometrelerce uzakta olduÄŸunu belirterek, iklim deÄŸiÅŸimi konularÄ± hakkÄ±nda bilgi sahibi olmak adÄ±na kÄ±tada Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesinin Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

Genel anlamda, Ã¼zerinde hiÃ§ savaÅŸÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±, tamamen barÄ±ÅŸa ve bilime adanmÄ±ÅŸ bir kÄ±tadan bahsedildiÄŸini ifade eden Ã–zsoy, "Bu kÄ±tanÄ±n bilimsel Ã¶nemi Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. Arktik ve Antarktika denilen dÃ¼nyanÄ±n iki buzdolabÄ± var. DÃ¼nyanÄ±n geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne geldiÄŸi sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kutup bÃ¶lgelerindeki buzlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± aslÄ±nda iklimi yumuÅŸatan bir etken. Bu Ã§erÃ§evede sÃ¶z konusu bu bÃ¶lgelerdeki iklimsel deÄŸiÅŸimlerin dÃ¼nya Ã¼zerindeki etkileri konusunda bilgi sahibi olmak bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ediyor." diye konuÅŸtu.

Ã–zsoy, Antarktika'nÄ±n hiÃ§bir dÃ¼nya Ã¼lkesine ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak 53 bayrak Ã¼lkesi tarafÄ±ndan yÃ¶netildiÄŸini belirterek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu sisteme TÃ¼rkiye olarak 1995 yÄ±lÄ±nda danÄ±ÅŸman olmayan (gÃ¶zlemci) statÃ¼sÃ¼nde taraf olmuÅŸuz. KÄ±tanÄ±n araÅŸtÄ±rma ve barÄ±ÅŸa yÃ¶nelik olmasÄ±ndan dolayÄ± korunma kÄ±smÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Bilimsel bir Ã§alÄ±ÅŸma yaparken bile doÄŸaya, oradaki canlÄ±lara zarar vermeyeceÄŸinize dair taahhÃ¼t veriyorsunuz. Bu anlamda, Antarktika AndlaÅŸmasÄ± Ã‡evre Koruma ProtokolÃ¼'nÃ¼ sistemin iÃ§erisindeki Ã¼lkeler imzalamÄ±ÅŸken, taraf olduÄŸumuz bir konuda bunu imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶stermemiz Ã¶nemli. Daha yeni imzalamÄ±ÅŸ olmamÄ±za raÄŸmen uluslararasÄ± camiada hemen Ã§ok olumlu geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler oldu. 1960'lardan beri Antarktika'ya TÃ¼rk bilim insanlarÄ± gidiyor. Yani TÃ¼rkiye tarihsel anlamda 50 yÄ±ldÄ±r kutup bilimlerinde aktif Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Åžu anda da 3 TÃ¼rk bilim insanÄ± orada araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Bireysel olarak da bilim insanlarÄ±nÄ±n farklÄ± bilim Ã¼slerine gitmesi Ã¶nem arz ediyor."

Antarktika'da TÃ¼rk ÃœssÃ¼ kurulmasÄ±na iliÅŸkin, bugÃ¼nÃ¼n teknolojik ÅŸartlarÄ± ve TÃ¼rkiye gibi gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã¼lke gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda imkanlarÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu vurgulayan Ã–zsoy, Ã¶ncelikli fizibilite Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± ve TÃ¼rkiye'nin Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± Ã¶ncelikli bilim alanlarÄ±nÄ±n tespit edilmesiyle en uygun yerin belirlenmesinin Ã¶nemli olduÄŸunu kaydetti.

Ã–zsoy, sÃ¶z konusu geliÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼ssÃ¼n tasarlanmasÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu, diÄŸer Ã¼lkelerin Ã¼slerini araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, Antarktikaâ€™nÄ±n TÃ¼rkiye'nin 17 kat bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde olduÄŸunu, lojistik ve hukuksal anlamda ve birÃ§ok kalemde Ã§ok iyi deÄŸerlendirmelerin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

GELECEK GÃœNLERDE YOLA Ã‡IKMAK Ä°Ã‡Ä°N HAZIRLANIYORLAR

Burcu Ã–zsoy, Ã¼s maliyetlerine iliÅŸkin soru Ã¼zerine, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"BazÄ± istasyonlar sadece 3 ay aÃ§Ä±k oluyor, bazÄ±larÄ± da 12 ay boyunca mevcudiyetini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bir Ã¼ssÃ¼n bir yÄ±llÄ±k maliyetinin yÃ¼zde 70'i yakÄ±t, yiyecek, bilim insanlarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± ve benzeri ÅŸeylere, yÃ¼zde 30'luk kÄ±smÄ± bilim iÃ§in harcanÄ±yor. Ã–rneÄŸin, ABD Ã¼ssÃ¼ bir yÄ±lda 500 milyon dolar harcama yaparken, Ã‡ek Cumhuriyeti 250 bin dolar ile bilim yapÄ±yor. MalezyalÄ±lar Ã¼ssÃ¼ olmamasÄ±na raÄŸmen yÄ±lda 200 bin dolar harcayarak Ã¶zgÃ¼n bilim ortaya Ã§Ä±karabiliyor. BelÃ§ikalÄ±larÄ±n Ã¼ssÃ¼ yeÅŸil Ã¼s olarak 28 milyon avroya inÅŸa edildi. Åžu an Antarktika'daki en iyi Ã¼s olarak deÄŸerlendiriliyor. ÃœssÃ¼n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi Ã§ok Ã¶nemli. AralÄ±k ayÄ±ndan sonra Ã¼ssÃ¼n maliyeti noktasÄ±nda rakamlar ortaya konulacaktÄ±r. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n himayesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n uhdesinde zaten Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. Ã–n fizibilite ekibi olarak yola Ã§Ä±kmayÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde planlÄ±yoruz."

Ã–zsoy, 70 yÄ±ldÄ±r kÄ±tada bilim iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan dÃ¼nya Ã¼lkelerinin fiziki bilimler, yer bilimleri ve canlÄ± bilimleri baÅŸlÄ±klarÄ± altÄ±nda deÄŸerlendirme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'nin bu Ã¼Ã§ bilimde de Ã§alÄ±ÅŸacak potansiyelinin bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.