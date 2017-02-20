GÃ¼ncelleme: 22:18, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

DÃ¼nyadaki dillerin Ã¼Ã§te birinden fazlasÄ± tehlike altÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) verilerinden derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, 15. yÃ¼zyÄ±ldan itibaren konuÅŸulanÂ 15 bin dilin yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±, savaÅŸlar, soykÄ±rÄ±m, yasaklamalar ve asimilasyon politikalarÄ± nedeniyle yok oldu. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde kullanÄ±lanÂ 7 bin 100Â dilin 4 ila 5 bini yerel halklar tarafÄ±ndan konuÅŸuluyor. Bu dillerin 3 bininin, gelecek 100 yÄ±lda yok olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.Â

EN Ã‡OK KONUÅžULAN DÄ°L MANDARÄ°N Ã‡Ä°NCESÄ°

DÃ¼nyada en Ã§ok konuÅŸulan diller arasÄ±nda Mandarin Ã‡incesi baÅŸÄ± Ã§ekiyor. Ã‡inceyi Ä°spanyolca, Ä°ngilizce ve ArapÃ§a takip ediyor.

Ã‡ince, Ã‡in dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir Ã¼lkede resmi dil olarak kabul edilmiyor. Ancak Brunei, Kanada, Malezya, Yeni Zelanda, Singapur, Trinidad ve Tobago ile Vietnam'da konuÅŸulan diller arasÄ±nda bulunuyor.

Ä°spanyolca; Arjantin, Bolivya, Åžili, Kolombiya, Kosta Rika, KÃ¼ba, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Ekvator Ginesi, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Ä°spanya, Uruguay ve Venezuela'da resmi dil olarak, Ä°sviÃ§re, Trinidad ve Tobago, ABD, Kanada ve Belize'de de halk dili olarak konuÅŸuluyor.

Ä°ngilizceÂ ise ABD, Ä°ngiltere, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Barbados, Belize, Botsvana, Kanada, Dominika, Eritre, Fiji, Gambiya, Grenada, Ä°rlanda, Jamaika, Kenya, Kiribati, Liberya, Malavi, Maldivler, Malta, Marshall AdalarÄ±, Mauritius, Mikronezya, Namibya, Yeni Zelanda, Nijerya, Palau, Saint Kitts AdalarÄ±, Saint Lucia AdalarÄ±, Ruanda, Åžeyseller, Sierra Leone, GÃ¼ney Sudan, Swaziland, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambiya, Zimbabve'de resmi dil olarak kullanÄ±lÄ±yor. "DÃ¼nya dili" olarak tabir edilen Ä°ngilizce, Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkede de eÄŸitim, ticaret ve iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nda geniÅŸ ÅŸekilde konuÅŸuluyor.

Cezayir, Bahreyn, Ã‡ad, Komor, MÄ±sÄ±r, Filistin, Irak, ÃœrdÃ¼n, Kuveyt, LÃ¼bnan, Libya, Moritanya, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Suriye, Tunus, BirleÅŸik Arap Emirlikleri ve Yemen'de resmi dil olarak kullanÄ±lanÂ ArapÃ§a, Avustralya, Kanada, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum yÃ¶netimi, Ä°ran, Ä°srail, Panama, GÃ¼ney Sudan ve Tanzanya'da konuÅŸulan diller arasÄ±nda yer alÄ±yor.

TÃœRKÃ‡ENÄ°N KONUÅžULDUÄžU ÃœLKELER

TÃ¼rkÃ§e, TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸÄ±nda KKTC'de de resmi dil. Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum yÃ¶netimi, Kosova, Makedonya ve Romanya'da azÄ±nlÄ±k dili olarak kabul edilen TÃ¼rkÃ§e, ayrÄ±ca Moldova'da Gagavuzca, Irak'ta TÃ¼rkmence, Azerbaycan'da Azerice, Afganistan'da Ã–zbekÃ§e ve TÃ¼rkmence, Ä°ran'da Azerice olarak kullanÄ±lÄ±yor.

BÃ–LGELERE GÃ–RE DÄ°LLER

En Ã§ok konuÅŸulan 10 dili, dÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 43â€™Ã¼ kullanÄ±lÄ±yor. BunlarÄ±n ilk 5'i yÃ¼zde 12,2â€™yle Ã‡ince, yÃ¼zde 5,8â€™le Ä°spanyolca, yÃ¼zde 4,6â€™yla Ä°ngilizce, yÃ¼zde 3,6â€™yla Hinduca ve yÃ¼zde 2,8â€™le Portekizce.

AZINLIK DÄ°LLERÄ°

DÃ¼nyadaki azÄ±nlÄ±k dillerinin 2 binden fazlasÄ± Afrika'da, yaklaÅŸÄ±k bini ise sadece Papuaâ€™da konuÅŸuluyor. Avrupa'nÄ±n tamamÄ±nda 285, sadece Pasifik Okyanusu'nun kÃ¼Ã§Ã¼k devletlerinden Vanuatuâ€™da ise 106 dil konuÅŸuluyor.