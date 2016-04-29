Avro Bölgesi'nde toparlanma sinyalleri güçlendi | ANALİZ

Avro Bölgesi’nde daha önce başlayan ekonomik toparlanma süreci, son açıklanan verilerle geçen yılın sonundan başlamak üzere daha güçlü bir şekilde hissedilmeye başlandı.
Avro Bölgesi ekonomisinde geçen yıl bazı siyasi ve ekonomik krizler baş göstermişti. Yavaş ekonomik büyüme, yüksek işsizlik, deflasyonist baskılar ve düşük tüketici harcamaları bölgenin ekonomik performansını etkileyen en önemli etkenler olarak öne çıktı.
19 üye ülkeden oluşan bölge ekonomisinde geçen yılın sonundan itibaren toparlanma süreci daha da belirgin hissedilmeye başlandı. İşsizlik azalmaya devam ederken, enflasyon yavaş yavaş yükselişini sürdürdü. Ekonomik güven endeksi arttı ve bölgenin ihracatı da artış kaydetmeye devam etti.
Avro Bölgesi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 ve 2015'in aynı dönemine göre de yüzde 1,7 büyüdü. Söz konusu veri, bölgenin bu yılın ilk çeyreği için de olumlu bir büyüme performansı yakalayacağı şeklinde yorumlandı.
Avro Bölgesi'nde bu yılın ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 1,8 olarak ölçüldü. Yüzde 1,5’lik piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşen yıllık enflasyon, aralıkta ise yüzde 1,1 yükselmişti.
Enflasyon rakamları, avro kullanılan ülkelere ilişkin para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) fiyat istikrarını sağlamak için hedeflediği "yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın" seviyeye uzun süredir ilk kez aralıkta yaklaşmıştı. Ocak ayı enflasyonu ise ECB’nin hedefine aralık ayındakinden daha fazla yaklaştı.
Para birliğinin dış ticaretinde de olumlu gelişmeler yaşandı. Geçen yılın aralık ayında Avro Bölgesi'nin mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracatı 178,6 milyar avro ve ithalatı 150,5 milyar avroya yükselirken, bölge 28,1 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.
İş gücü piyasaları da olumlu ekonomik eğilime destek verdi. Bölgede işsizlik, geçen yılın aralık ayında yüzde 9,6’ya gerileyerek Mayıs 2009'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.
Avrupa Komisyonu'nun 2016 aralık ayı "İş ve Tüketici Anketi"nin sonuçlarına göre, Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi, kasımda 106,8 puan iken aralıkta 107,8 puana yükseldi.
Bu dönemde 1,2 puan artan endeks, 106,8 puan olan piyasa beklentisinin de üstünde gerçekleşti.
Söz konusu olumlu gelişmelere karşın bu yıl bazı siyasi ve ekonomik riskler bölge ekonomisindeki olumlu havayı bozabilir.
Özellikle Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerde yükselen aşırı sağ akımlar ve bu yıl bazı ülkelerdeki seçimlere ilişkin belirsizlikler bölge ekonomisindeki siyasi istikrarı ve ekonomik toparlanmayı etkileyebilir.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararının ardından yaşanacak süreç ve yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı politikaları da bölgeyi endişelendiren konular olarak öne çıkıyor.
19 üyeden oluşan Avro Bölgesi'nde ekonomik toparlanma süreci, son açıklanan verilerle geçen yılın sonundan itibaren daha belirgin şekilde hissedilmeye başlandı
Körfez ülkeleri ve Türkiye arasındaki ilişkilerde yaşanan olumlu değişimler, ilişkinin stratejik ortaklığa dönüşmesini sağladı
Trump yönetiminin ısrarla uygulamak istediği katı vize rejimi ve dışlayıcı göçmen politikaları, bilimsel çalışmaların öncü aktörleri konumundaki ABD üniversitelerini de bir cazibe merkezi olmaktan çıkarabilir
Milyonlarca Amerikalının Trump'ın Müslümanlara yönelik seyahat yasağını protesto etmesine rağmen, bazı Arap ülkelerinin destek açıklamasında bulunması ya da böyle bir yasak yokmuş gibi davranmış olması şaşırtıcı
Trump'ın yasak kararının durdurulmasının ardından yaptığı “Mahkemede görüşürüz. Ülkemizin güvenliği söz konusu!” açıklaması, yeni döneminin çok sayıda hukuki mücadeleye sahne olacağı yönünde işaretler veriyor
Rakka Türkiye sınırına nispeten uzak bir bölgede olsa da, şehrin DEAŞ'tan temizlenmesi ve bu süreçte YPG'nin üstleneceği rol Türkiye açısından önem arz ediyor
ABD Başkanı Trump’ın işbaşına gelmesiyle ABD-Rusya ilişkilerinin düzene gireceğine dair işaretler, İran’ı yeniden hedef haline getirdi
Romanya'da, af ve ceza kanununda değişiklik öngören acil hükümet kararnamelerine tepki amacıyla günler süren hükümet karşıtı protestoların ardından hükümet geri adım atıp kararnameleri iptal etti
Fırat Kalkanı Harekatı ile Azez-Cerablus arasındaki 90 kilometrelik hattın DEAŞ'tan kurtarılması, bu örgütün Türkiye'ye yönelik tehditlerini ciddi oranda azalttı
Türkiye kadar terör saldırıları sebebiyle mağduriyet yaşamış ve buna rağmen teröre karşı mücadelesini kesintisiz olarak devam ettiren başka bir NATO üyesi yoktur
Rusya, tarıma yönelik teşvik uygulamalarıyla yerli üretimi önemli oranda artırırken, aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelere karşı yaptırım enstrümanını kullanarak gıda ithalatını azaltmaya devam ediyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımları hem şirketleri, hem ülkeleri tedirgin ediyor
Trump’ın ABD başkanlığını devralması gerek Amerikan toplumunda, gerekse küresel düzeyde önemli değişikliklerin habercisi olarak görülüyor. Küresel ekonomik ve siyasi ilişkilerde yeni dengeler oluşurken 20. yüzyıla ait ezberler bozuluyor.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine üç aydan az bir süre kalırken, son dönemdeki gelişmeler tüm planları değiştirdi
Yunanistan Ege’deki adalar konusunda toptancı bir anlayışla, anlaşmalarda ismen zikredilen adalar bölgesinde yer alan coğrafi formasyonlar üzerinde de hak iddia ediyor
ABD Başkanı Trump’ın beklenmeyen bir şekilde seçimleri kazanması herkes için bir sürpriz oldu. Ancak Hollanda’da İslam karşıtlığıyla tanınan bir başka siyasi lider, göz göre göre iktidara tırmanıyor