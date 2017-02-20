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Trump'tan ticaret açığını yükseltecek hesaplama hamlesi
Trump'tan ticaret açığını yükseltecek hesaplama hamlesi

Trump yönetiminin, "yeniden ihracatı" yok sayarak, ülkenin dış ticaret açığını genişletecek bir hesaplama değişikliğini değerlendirdiği iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Donald Trump yönetiminin ABD’nin dış ticaret açığını yükseltecek yeni bir hesaplama yöntemini değerlendirdiği öne sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Trump yönetimi, yeniden ihracatı kapsamayarak dış ticaret açığını genişletecek bir hesaplama değişikliğini gözden geçiriyor. Söz konusu değişiklik, ABD’nin ithal ettiği ürünleri, başka bir ülkeye ihraç etmesinden (yeniden ihracat) kazanılan gelirlerin, ABD ihracat hanesine yazılmamasını öngörüyor.

Örneğin, bu yöntem çerçevesinde, Amerikalı otomobil üreticisi Ford’un Meksika tesislerinde üretilen bir araç, ABD’ye ithal edildikten sonra başka bir ülkeye satılırsa, bu satış işlemi ihracat rakamlarına yansıtılmayacak.

“TİCARET AÇIĞINI ŞİŞİRİR”

Ekonomistler, ABD’ye yeniden ihraç edilmek üzere giren bir ürünü sadece ithalat hanesinde gösterip, ihracatını hesaba katmamanın, ticaret açığını suni olarak “şişireceği” uyarısında bulunuyor.

Ayrıca, WSJ’un haberinde, ABD Ticaret Bakanlığı çalışanlarının, Trump yönetiminin talebi üzerine yeni hesaplama yöntemiyle hazırladıkları veri raporlarına, yöntemin hatalı olacağına yönelik görüşlerini de ekledikleri kaydedildi.

Buna karşın, daha yüksek ticaret açığının, mevcut ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere etmek isteyen Trump yönetimine daha fazla siyasi destek getirebileceği belirtiliyor.



İlgili Konular trump ABD
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