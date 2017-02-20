20:22, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

ErdoÄŸan'a suikast timindeki sanÄ±k: Ä°dam da olsa canÄ±m acÄ±maz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ndeÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸiminde yer alan sanÄ±k ÅžÃ¼krÃ¼ Seymen, duruÅŸmada verdiÄŸi ifadede, "Ben darbe yaptÄ±m, cezasÄ± idam da olsa canÄ±m acÄ±maz. Ä°ntihar olmayacaÄŸÄ±nÄ± bilsem, sandalyeye tekmeyi kendim vururum." dedi.

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda iki numaralÄ± sanÄ±k GÃ¶khan Åžahin SÃ¶nmezateÅŸ'in ardÄ±ndan, Ã¼Ã§ numaralÄ± sanÄ±kÂ ÅžÃ¼krÃ¼ Seymen'i dinlendi.

Suikast giriÅŸiminin yÃ¶neticisi olduÄŸu ve Ã§atÄ±ÅŸmaya girdiÄŸi iddia edilen Seymen, darbenin TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) emir komutasÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸini ve kendilerine CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± saÄŸ olarak ele geÃ§irmeleri emrinin verildiÄŸini belirtti.

14 Temmuz'da Semih Terzi'nin telefonla kendisini arayarak, 12 kiÅŸilik bir tim seÃ§mesini ve SÃ¶nmezateÅŸ ile irtibat kurmasÄ±nÄ± istediÄŸini aktaran Seymen, "GÃ¶revin iÃ§eriÄŸiyle ilgili herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±. Ã–zel Kuvvetler olarak verilen emirleri sorgulamayÄ±z. Semih PaÅŸa teÄŸmenliÄŸimden beri tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m kahraman bir komutandÄ±." diye konuÅŸtu.Â

"Ä°NTÄ°HAR OLMAYACAÄžINI BÄ°LSEM SANDALYEYE TEKMEYÄ° KENDÄ°M VURURUM"

Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n Ankara'da bir villada buluÅŸarak, darbe planlamasÄ± yapÄ±p yapmadÄ±klarÄ±nÄ± sormasÄ± Ã¼zerine, sanÄ±k ÅžÃ¼krÃ¼ Seymen ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Ben bu planlamanÄ±n neresindeyim? Hangi planlamaya iÅŸtirak etmiÅŸim, benim cÃ¼rÃ¼mÃ¼m ne bilmiyorum. Ben darbe yaptÄ±m, cezasÄ± idam da olsa canÄ±m acÄ±maz. Ä°ntihar olmayacaÄŸÄ±nÄ± bilsem, sandalyeye tekmeyi kendim vururum. Ankara'da hiÃ§bir villada kimseyle buluÅŸmadÄ±m. Benim yaptÄ±ÄŸÄ±m tek ÅŸey iyi bir asker olduÄŸum iÃ§in itaat etmek, emri yerine getirmek. Burada emir sadece yazÄ±lÄ± verilmez. SÃ¶zle sair suretle de verilir."

Ã‡iÄŸli'de beklerken kendisine "GÃ¶rev iptal" ÅŸeklinde mesaj geldiÄŸine dikkati Ã§eken Seymen, bu mesajÄ± SÃ¶nmezateÅŸ'e ilettiÄŸini kaydetti.

Seymen, "O da Ankara'ya gitme konusunda fikrimi aldÄ±. Ben de kendisine dÃ¶nebileceÄŸimizi sÃ¶yledim. Bu arada SÃ¶nmezateÅŸ tekrar telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ± ve gÃ¶revin devam edeceÄŸini sÃ¶yledi." dedi.Â

Hemen hareket edeceklerini zannettiÄŸini, ancak 4 saat bekletildiklerini anlatan Seymen, "GÃ¶khan PaÅŸa burada tÃ¼m personele CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n saÄŸ olarak ele geÃ§irileceÄŸini sÃ¶yledi. Bu nedenle bir suikast iddiasÄ±nÄ± da kesinlikle kabul etmiyorum." diye konuÅŸtu.Â

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n otelde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenince SÃ¶nmezateÅŸ'e durumu bildirdiÄŸini aktaran Seymen, olay yerini terk ederken, o arada diÄŸer ekipler tarafÄ±ndan polislerle temas yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bu Ã§atÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda otele girdiklerini savunan Seymen, buradaki atÄ±ÅŸlarÄ±n Ã§oÄŸunu polislerin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Seymen, "Toplanan kovanlara bakÄ±lÄ±rsa, bizim en fazla 100 kovanÄ±mÄ±z Ã§Ä±kar. Otel iÃ§erisinde bulunduÄŸumuz sÃ¼rede bir tane dahi atÄ±ÅŸÄ±mÄ±z yok. HiÃ§bir meskun mahalle ve araca zarar vermedik. Biz meskun mahalle polis ateÅŸlerinden korunmak canÄ±mÄ±zÄ± kurtarmak iÃ§in girdik. Ben kesinlikle polislerle Ã§atÄ±ÅŸmaya girmek istemedim. EÄŸer biz oraya adam Ã¶ldÃ¼rmeye gitseydik, orada bir kiÅŸi dahi saÄŸ Ã§Ä±kamazdÄ± ve bugÃ¼n 30- 40 hatta 120 ÅŸehitten bahsedilirdi." ifadelerini kullandÄ±.

"BEN DARBE YAPTIM, OTURUP Ã‡OCUK GÄ°BÄ° AÄžLAYACAK DEÄžÄ°LÄ°M"

"Ben darbe yaptÄ±m, verilen emri yerine getirdim. Oturup Ã§ocuk gibi aÄŸlayacak deÄŸilim. ÃœzÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼m tek ÅŸey burada 2 ÅŸehidin olmasÄ±dÄ±r." diyen Seymen, hem ÅŸehitten hem de helikopterden Ã§Ä±kan merminin kendi silahÄ±na ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Hakimin "Arazide aramÄ±zda hizmet hareketinden olmayan var mÄ±?" diye bir konuÅŸma geÃ§tiÄŸini hatÄ±rlatmasÄ± Ã¼zerine Seymen, kendisinin kesinlikle bÃ¶yle bir cÃ¼mle kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Seymen, "Hani inimize girecektiniz, biz sizin ininize girdik." diye bir konuÅŸmasÄ±nÄ±n da olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.Â