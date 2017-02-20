20:30, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Rusya BM Daimi Temsilcisi Ã‡urkin, ABD'de Ã¶ldÃ¼





Rusya BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Ã‡urkin, New York'ta Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Ã‡urkin'in, ABD'nin New York ÅŸehrinde Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Rusya'nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Vitaly Churkin, gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± New York'ta Ã¶ldÃ¼. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± resmi internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 20 Åžubat tarihinde derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle, 65. yaÅŸÄ±na girmeden bir gÃ¼n Ã¶nce Rusya'nÄ±n BM daimi temsilcisi Vitaliy Ã‡urkin'in New York'da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildiriyor" denildi.Â



Ã‡urkin, BM Daimi TemsilciliÄŸi gÃ¶revine 8 Nisan 2006'da getirilmiÅŸti.

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