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Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 6 tutuklama
Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 6 tutuklama

BaÅŸkentte devam eden FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bir binbaÅŸÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 6 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 6 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 kiÅŸi, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ankara Adliyesine getirildi.

Burada soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten cumhuriyet savcÄ±larÄ±na ifade veren ÅŸÃ¼pheliler, tutuklanmalarÄ± talebiyle NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edildi.

Ä°fadelerinin ardÄ±ndan, biri binbaÅŸÄ± olmak Ã¼zere farklÄ± mesleklerden toplam 6 kiÅŸi tutuklandÄ±.



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