Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 6 tutuklama

TÃ¼rkiye'den Ä°ran'a tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "Ãœlkesine (Ä°ran) mÃ¼lteci olarak sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ± dahi savaÅŸ alanÄ±na sÃ¼rmekten Ã§ekinmeyen bir Ã¼lkenin bÃ¶lgedeki gerginliÄŸin ve istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n sorumlusu olarak baÅŸkalarÄ±nÄ± itham etmesi kabul edilemez." dedi