Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 6 tutuklama

Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 6 kiÅŸi tutuklandÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 kiÅŸi, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ankara Adliyesine getirildi.
Burada soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten cumhuriyet savcÄ±larÄ±na ifade veren ÅŸÃ¼pheliler, tutuklanmalarÄ± talebiyle NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edildi.
Ä°fadelerinin ardÄ±ndan, biri binbaÅŸÄ± olmak Ã¼zere farklÄ± mesleklerden toplam 6 kiÅŸi tutuklandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "Ãœlkesine (Ä°ran) mÃ¼lteci olarak sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ± dahi savaÅŸ alanÄ±na sÃ¼rmekten Ã§ekinmeyen bir Ã¼lkenin bÃ¶lgedeki gerginliÄŸin ve istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n sorumlusu olarak baÅŸkalarÄ±nÄ± itham etmesi kabul edilemez." dedi
BaÅŸkentte devam eden FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bir binbaÅŸÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 6 kiÅŸi tutuklandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸiminde yer alan sanÄ±k Seymen, "Ben darbe yaptÄ±m, cezasÄ± idam da olsa canÄ±m acÄ±maz. Ä°ntihar olmayacaÄŸÄ±nÄ± bilsem, sandalyeye tekmeyi kendim vururum" dedi
Ä°zmir'in FoÃ§a ilÃ§esinde, askeri gemide Ã§Ä±kan yangÄ±nda dumandan etkilenen 4 askerden biri ÅŸehit oldu
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, ABD'li yetkililerin TÃ¼rkiye'yi ziyaretiyle ilgili olarak, "Ã–ncelikle, Amerika BirleÅŸik Devletlerinden Ã§ok Ã¼st dÃ¼zey yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler her ÅŸeyden evvel hayra alamettir" dedi.
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda yakalanan eski hakim Dursun Ali GÃ¼ndoÄŸdu ile eski savcÄ±lar Adnan Ã‡imen ve Sadrettin SarÄ±kaya tutuklandÄ±
HSYK 2.Dairesi FETÃ–/PDY ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edilen 227 hakim ve savcÄ±yÄ± meslekten ihraÃ§ etti
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 15 eski BTK Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 10'u Ankara TerÃ¶rle MÃ¼cadele ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BingÃ¶l OÄŸuldere kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda en az 4 bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullanÄ±labilecek 1,5 ton amonyum nitrat gÃ¼bre, 500 kilogram amonyum nitrat gÃ¼bre ile hazÄ±rlanan patlayÄ±cÄ± madde, Zagros silahÄ± ile Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
Zaman gazetesinin eski genel yayÄ±n yÃ¶netmeni Ekrem DumanlÄ± hakkÄ±nda iade talepnamesi hazÄ±rlandÄ±.
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esine baÄŸlÄ± KorukÃ¶y'de 10 gÃ¼n Ã¶nce ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan "Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Sezer Aydemir" operasyonu sÃ¼rÃ¼yor.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Milletvekili BehÃ§et YÄ±ldÄ±rÄ±m serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
IÅŸÄ±k Sigorta A.Åž.'nin TÃ¼rkiye TarÄ±m Kredi Kooperatifleri Merkez BirliÄŸi tarafÄ±ndan devralÄ±nmasÄ± iÅŸlemine izin verildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD'nin Arizona SenatÃ¶rÃ¼ McCain'i CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul etti
Gaziantep'te bir polisin ÅŸehit edilmesiyle ilgili tutuklanan DEAÅž Ã¼yesi, Suriye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±