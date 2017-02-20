20:40, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

TÃ¼rkiye'den Ä°ran'a tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÌ‡ÅŸleriÌ‡ BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyiÌ‡n MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu,Â Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Behram KasÄ±mi'nin TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik ithamlarÄ±na iliÅŸkin, "BÃ¶lgedeki krizler nedeniyle Ã¼lkesine mÃ¼lteci olarak sÄ±ÄŸÄ±nan insanlarÄ± dahi savaÅŸ alanÄ±na sÃ¼rmekten Ã§ekinmeyen bir Ã¼lkenin bÃ¶lgedeki gerginliÄŸin ve istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n sorumlusu olarak baÅŸkalarÄ±nÄ± itham etmesini kabul etmek de anlamak da mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir." ifadesini kullandÄ±.

MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, konuya iliÅŸkin soruya cevabÄ±nda,Â Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki krizler nedeniyle Ã¼lkeye sÄ±ÄŸÄ±nan insanlarÄ± dahi savaÅŸ alanÄ±na sÃ¼rmekten Ã§ekinmediÄŸini belirterek, bÃ¶lgedeki gerginliÄŸin ve istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n sorumlusu olarak baÅŸkalarÄ±nÄ± itham etmesinin kabul edilemez olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.Â

"Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Behram KasÄ±mi'nin, Ã¼lkesinin bÃ¶lge politikalarÄ±nÄ±n takdir edildiÄŸi ve adil bulunduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki ifadeleri ise, BirleÅŸmiÅŸ Milletler ve Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± gibi uluslararasÄ± platformlarda bu Ã¼lke hakkÄ±nda yoÄŸun olarak dile getirilen endiÅŸe ve ÅŸikayetler karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir Ã§eliÅŸki oluÅŸturmaktadÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulunan MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "Ä°ran'Ä±n kendisine yÃ¶nelik eleÅŸtirileri dile getiren Ã¼lkeleri itham etmek yerine, yapÄ±cÄ± adÄ±mlar atmasÄ± ve bÃ¶lgesel politikalarÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§irmesi beklenir." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.